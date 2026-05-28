白梅学園清修中高一貫部鉄道模型デザイン班の作品が東武博物館で6月21日まで展示中 ― 世界大会で最優秀賞を獲得した「愛され続ける日光軌道」

白梅学園清修中高一貫部鉄道模型デザイン班の作品が東武博物館で6月21日まで展示中 ― 世界大会で最優秀賞を獲得した「愛され続ける日光軌道」