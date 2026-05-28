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白梅学園清修中高一貫部鉄道模型デザイン班の作品が東武博物館で6月21日まで展示中 ― 世界大会で最優秀賞を獲得した「愛され続ける日光軌道」
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
白梅学園清修中高一貫部（東京都小平市）鉄道模型デザイン班の作品「愛され続ける日光軌道」が、東武博物館（東京都墨田区）の企画 「中高生が作った 東武沿線ジオラマ展」の一つとして展示されている。同作は「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」のモジュール部門および1畳レイアウト部門で最優秀賞を受賞し、世界大会「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」においても最優秀賞に輝いた。展示期間は6月21日（日）まで。
東武博物館の企画「中高生が作った 東武沿線ジオラマ展」は、「全国高等学校鉄道模型コンテスト」などで入賞した作品のうち、東武鉄道沿線をモデルにしたジオラマを集めたもの。
白梅学園清修中高一貫部鉄道模型デザイン班の作品は、「愛され続ける日光軌道」が展示されている。同作は「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」において、モジュール部門と1畳レイアウト部門の2部門で最優秀賞を受賞し、11月にシュトゥットガルト（ドイツ）で行われた世界大会「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」では最優秀賞に輝いた。
展示は同博物館2階記念物保存物コーナーにおいて6月21日（日）まで。
◆「中高生が作った 東武沿線ジオラマ展」
【場 所】東武博物館（東京都墨田区東向島4-28-16）
【期 間】6月21日（日）まで
【開館時間】10：00〜16：30（入館は16：00まで）
【休館日】毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は、その翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）
【入館料】大人200円（交通系電子マネー）、210円（現金）／子ども 100円（4歳〜中学生）
※障がい者手帳所持者は当人および介護者2名まで半額（大人100円・子ども50円）
【公式HP】https://www.tobu.co.jp/museum/
・東武博物館【公式】Xのポスト
https://x.com/Tobu_Museum/status/2056631829894140314
●鉄道模型デザイン班
2012年発足。全国高等学校鉄道模型コンテストの主催者から届いた1通の手紙をきっかけに、当時中学2年生だった4期生を中心に活動を開始。その後、生徒らの活動は新聞やテレビ番組等で数多く取り上げられるなど注目を集め、地域のイベントや商業施設などで模型が展示されている。また、女子ならではの着眼点で細部にまでこだわった鉄道模型は、全国高等学校鉄道模型コンテストでも多数の受賞歴を誇っている。
・鉄道模型デザイン班（白梅学園清修中高一貫部HP）
https://seishu.shiraume.ac.jp/school-life/tetsudomokei/
（参考記事）白梅学園清修中高一貫部の鉄道模型デザイン班が「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」において2部門で2連覇を達成 ― ドイツ・シュトゥットガルトでの「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」でも最優秀賞（2026.01.29）
https://www.u-presscenter.jp/article/119832
▼本件に関する問い合わせ先
白梅学園清修中高一貫部 事務課
住所：〒187-8570 東京都小平市小川町1-830
TEL：042-346-5129
FAX：042-346-5693
メール：seishu@shiraume.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
白梅学園清修中高一貫部（東京都小平市）鉄道模型デザイン班の作品「愛され続ける日光軌道」が、東武博物館（東京都墨田区）の企画 「中高生が作った 東武沿線ジオラマ展」の一つとして展示されている。同作は「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」のモジュール部門および1畳レイアウト部門で最優秀賞を受賞し、世界大会「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」においても最優秀賞に輝いた。展示期間は6月21日（日）まで。
白梅学園清修中高一貫部鉄道模型デザイン班の作品は、「愛され続ける日光軌道」が展示されている。同作は「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」において、モジュール部門と1畳レイアウト部門の2部門で最優秀賞を受賞し、11月にシュトゥットガルト（ドイツ）で行われた世界大会「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」では最優秀賞に輝いた。
展示は同博物館2階記念物保存物コーナーにおいて6月21日（日）まで。
◆「中高生が作った 東武沿線ジオラマ展」
【場 所】東武博物館（東京都墨田区東向島4-28-16）
【期 間】6月21日（日）まで
【開館時間】10：00〜16：30（入館は16：00まで）
【休館日】毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は、その翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）
【入館料】大人200円（交通系電子マネー）、210円（現金）／子ども 100円（4歳〜中学生）
※障がい者手帳所持者は当人および介護者2名まで半額（大人100円・子ども50円）
【公式HP】https://www.tobu.co.jp/museum/
・東武博物館【公式】Xのポスト
https://x.com/Tobu_Museum/status/2056631829894140314
●鉄道模型デザイン班
2012年発足。全国高等学校鉄道模型コンテストの主催者から届いた1通の手紙をきっかけに、当時中学2年生だった4期生を中心に活動を開始。その後、生徒らの活動は新聞やテレビ番組等で数多く取り上げられるなど注目を集め、地域のイベントや商業施設などで模型が展示されている。また、女子ならではの着眼点で細部にまでこだわった鉄道模型は、全国高等学校鉄道模型コンテストでも多数の受賞歴を誇っている。
・鉄道模型デザイン班（白梅学園清修中高一貫部HP）
https://seishu.shiraume.ac.jp/school-life/tetsudomokei/
（参考記事）白梅学園清修中高一貫部の鉄道模型デザイン班が「全国高等学校鉄道模型コンテスト2025」において2部門で2連覇を達成 ― ドイツ・シュトゥットガルトでの「ヨーロピアンNスケール・コンベンション」でも最優秀賞（2026.01.29）
https://www.u-presscenter.jp/article/119832
▼本件に関する問い合わせ先
白梅学園清修中高一貫部 事務課
住所：〒187-8570 東京都小平市小川町1-830
TEL：042-346-5129
FAX：042-346-5693
メール：seishu@shiraume.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/