【立教大学】6月18日開催「客員教授・古舘伊知郎特別授業＆トークセッション」ゲストに宇賀なつみ氏を迎え、現代社会における「言葉」と「キャリア」を語る

【立教大学】6月18日開催「客員教授・古舘伊知郎特別授業＆トークセッション」ゲストに宇賀なつみ氏を迎え、現代社会における「言葉」と「キャリア」を語る