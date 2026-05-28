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立正大学 競泳 高城 直基氏とアドバイザリー契約を締結
⽴正大学は5月20日、競泳プロコーチである高城直基氏とアドバイザリー契約を締結しました。高城氏は、競泳プロコーチとしてオリンピック・パラリンピックに出場する選手を多数輩出した実績を持ち、現在も日本代表クラスの選手の指導にあたっており、指導者として数多くの表彰を受けています。
本学は競泳プロコーチとして活躍する高城氏による競泳競技振興活動を支援するとともに、同氏には本学体育会水泳部のアドバイザーとしてご指導いただきます。これに伴い、このたび本学と高城氏との間でアドバイザリー契約を締結する運びとなりました。
高城 直基氏について
1979年生まれ。2003年から水泳指導者として、幼児・小学生・中高生・成人・選手コースなどを指導。2010年より立石諒選手の指導を開始。日本選手権では平泳ぎ50m・100m・200mの三冠達成に貢献し、2012年ロンドンオリンピックでは200m平泳ぎで銅メダル獲得に導く。現在は、社会人選手を中心に指導を行っており、2026年パンパシフィック水泳選手権およびアジア競技大会において競泳日本代表コーチを務める。
立正大学体育会水泳部について
創部：1947年
部員数：24名
近年の成績：
第101回⽇本学⽣選⼿権 男子50m⾃由形 出場
第98回関東学⽣選⼿権 2部 男⼦5位 ⼥⼦12位
【男⼦】
50m⾃由形第2位、100m⾃由形第２位
200m⾃由形第4位、400m⾃由形第2位
【⼥⼦】
800m⾃由形第7位
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学学生部学生生活課
TEL:03-3492-6698
E-mail:ostu@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学は競泳プロコーチとして活躍する高城氏による競泳競技振興活動を支援するとともに、同氏には本学体育会水泳部のアドバイザーとしてご指導いただきます。これに伴い、このたび本学と高城氏との間でアドバイザリー契約を締結する運びとなりました。
1979年生まれ。2003年から水泳指導者として、幼児・小学生・中高生・成人・選手コースなどを指導。2010年より立石諒選手の指導を開始。日本選手権では平泳ぎ50m・100m・200mの三冠達成に貢献し、2012年ロンドンオリンピックでは200m平泳ぎで銅メダル獲得に導く。現在は、社会人選手を中心に指導を行っており、2026年パンパシフィック水泳選手権およびアジア競技大会において競泳日本代表コーチを務める。
立正大学体育会水泳部について
創部：1947年
部員数：24名
近年の成績：
第101回⽇本学⽣選⼿権 男子50m⾃由形 出場
第98回関東学⽣選⼿権 2部 男⼦5位 ⼥⼦12位
【男⼦】
50m⾃由形第2位、100m⾃由形第２位
200m⾃由形第4位、400m⾃由形第2位
【⼥⼦】
800m⾃由形第7位
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学学生部学生生活課
TEL:03-3492-6698
E-mail:ostu@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/