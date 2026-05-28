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累計販売数100万枚突破*のモモフルより、シームレス・冷感・防臭生地採用、産婦人科医×バストケア専門家ダブル監修の「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツ＆ブラが5/31新発売
下着ライン・ムレ・ニオイ悩みに寄り添う夏のレスキューランジェリー
MOON-X Japan株式会社が運営する、機能性インナーブランド『momoful（モモフル）』は、近年の猛暑による女性の「ムレ・ニオイ・薄着時の下着ライン・おりもの」といった深刻な悩みに着目し、夏のプチ不調やストレスをやわらげるランジェリーを届けたいとの想いから、接触冷感とシームレス設計にこだわった新ライン「ぴたRich™」（おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ）を開発しました。2026年5月31日（日）より公式オンラインストア等にて順次、予約販売を開始いたします。
*モモフルシリーズ累計販売数（2021年7月〜2025年11月）
■開発背景
モモフル製品開発 赤坂桃果コメント
「薄着を楽しみたいけれど、“下着のライン”が服に響いてしまうのが気になる」「おりものや軽い尿漏れ、ムレ・ニオイをケアしながら、気分も上がるランジェリーを身につけたい」。そんなお客様の声をもとに開発しました。ぴたRichという名前には、下着の存在感を感じさせないほど肌に“ぴたっと”馴染む快適な着用感と、シンプルながら光沢感のある“リッチ”なデザインで、女性の気持ちに寄り添いたいという想いを込めています。
製品開発 赤坂桃果
【共通の特長】
「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ
1. 汗・ムレ対策に！ひんやり接触冷感*で快適
ノンワイヤーブラ
接触冷感*素材を脇・背中・肩紐に採用
通気性*×吸水速乾加工*のモールドカップ（縫い目や凹凸のないカップ）とメッシュ素材のパワーネットを採用
おりもの吸水ショーツ
接触冷感*素材をショーツの大部分(腰のメッシュ部分以外)に採用
腰周りに通気性*のあるメッシュ素材を採用
*接触冷感Q-MAX0.2、通気性約136％、各数値・機能表示は第三者機関による試験結果に基づく（接触冷感：JIS L 1927 / 吸水性：JIS L 1907 / 速乾性：ISO 17617 / 通気性：JIS L 1096）
2. ぴたっと肌にフィット！薄着にも響かないシームレス設計
ブラは縫い目や凹凸が出にくいシームレス×ノンワイヤー設計。タイトなTシャツを着たい日のインナーにもぴったり
ショーツもシームレス。スキニーやマーメイドスカートを着たい日のインナーにも
3. 上下お揃いのカシュクールデザインで、すっきりシルエットを演出
ブラはカシュクール構造により、胸を中央にやさしく寄せて、自然で美しいバストラインを演出
ショーツも腰回りにカシュクールデザインの伸縮性のあるメッシュを採用。お腹周りを優しくサポートし、すっきりとしたシルエットを叶えます
4. 「イエべ・ブルべ」に対応！パーソナルカラーや気分に併せて選べる5色のカラー展開
イエべベージュ、ブルべベージュ、ライトブルー、スキンブラック、ワインレッド
【「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツの特長】
1. 医師監修の安心設計、粘度の高いおりものをしっかり吸収
4層構造吸水シートが約10mlの水分を吸収（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
表面に凹凸のある素材により、粘度の高いおりものや、軽い尿漏れに対応
おりものの色や体調の変化にすぐ気づけるよう、吸水面の色はライトグレーを採用
2. 抗菌防臭機能付のクロッチ（股部分）
ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える抗菌防臭機能
抗菌性試験実証済
抗菌性試験：洗濯回数0回時の抗菌活性値5.9。界面活性剤（Tween80）0.05%を添加した試験液を使用
3. 1.5mmの極薄構造で日常使いに最適
クロッチ部分の吸水面は1円玉一枚分の薄さ
吸水ショーツとは思えない軽やかなはき心地
4. タイパ良し！おりものシートいらずでサステナブル
おりものシート（パンティーライナー）を買う・付ける・捨てる必要がない
繰り返し洗って使えるので、環境にもお財布にもやさしい
産婦人科医 ショコラウィメンズクリニック院長
木崎尚子先生コメント
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
【「ぴたRich™」ノンワイヤーブラの特長】
1. 美バストラインへのこだわり！折り目カップ＆パワーネット構造
カップ内側に4本の“折り目”を付けたカップ構造により、手のひらで支えられているような自然な丸みのあるシルエットを演出
カップ内側のパワーネット構造が、上向きで美しい胸のシルエットをやさしくキープ
バストサイズ別（S/MとL/XL）に最適化した厚みのパット採用。小胸の方はボリュームアップ、大きめの方は安定感を実現
脇高設計で背中から整ったシルエットへ
2. バストケア専門家による監修
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏コメント
薄着の季節でも快適に着用できる軽やかさがありながら、美しいバストラインを叶えられるよう設計しました。肩紐部分にまで接触冷感素材を採用し、シームレス仕様を施すことで、ストレスフリーな着け心地を実現しています。さらに、自然な丸みのあるバストをつくるための折り目パッドや、安定感を高めるパワーネット構造にもこだわりました。
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏
【製品情報】
モモフル ぴたRich™（おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ）
メーカー希望小売価格
ショーツ＆ブラのセット：各色7,678円(税込)
ショーツ単品：各色3,289円(税込)、ブラ単品：各色4,389円(税込)
サイズ：S,M,L,XL
カラー：イエべべージュ,ブルべベージュ,ライトブルー,スキンブラック,ワインレッド
発売日：2026年5月31日(日)より順次予約販売開始
6月下旬より順次お届け予定、各販サイトよりご確認ください
流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10
公式サイトURL：https://www.momoful.com/
6月中旬頃販売ページ公開予定
【momoful製品一覧】
モモフルは「おりもの吸水ショーツ」をはじめ、補正用ショーツやフェムケア製品など、女性の日常に寄り添う幅広いラインナップを展開しています。
吸水ショーツシリーズ
＜おりもの用＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
※セットブラ「デイリーブラluxury」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/132266
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
※セットブラ「デイリーブラelegant」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/118963
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
補正用ショーツシリーズ
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
インナーケア
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
私たちは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインでSNSで注目いただいた「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://www.momoful.com/
MOON-X Japan株式会社が運営する、機能性インナーブランド『momoful（モモフル）』は、近年の猛暑による女性の「ムレ・ニオイ・薄着時の下着ライン・おりもの」といった深刻な悩みに着目し、夏のプチ不調やストレスをやわらげるランジェリーを届けたいとの想いから、接触冷感とシームレス設計にこだわった新ライン「ぴたRich™」（おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ）を開発しました。2026年5月31日（日）より公式オンラインストア等にて順次、予約販売を開始いたします。
■開発背景
モモフル製品開発 赤坂桃果コメント
「薄着を楽しみたいけれど、“下着のライン”が服に響いてしまうのが気になる」「おりものや軽い尿漏れ、ムレ・ニオイをケアしながら、気分も上がるランジェリーを身につけたい」。そんなお客様の声をもとに開発しました。ぴたRichという名前には、下着の存在感を感じさせないほど肌に“ぴたっと”馴染む快適な着用感と、シンプルながら光沢感のある“リッチ”なデザインで、女性の気持ちに寄り添いたいという想いを込めています。
製品開発 赤坂桃果
【共通の特長】
「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ
1. 汗・ムレ対策に！ひんやり接触冷感*で快適
ノンワイヤーブラ
接触冷感*素材を脇・背中・肩紐に採用
通気性*×吸水速乾加工*のモールドカップ（縫い目や凹凸のないカップ）とメッシュ素材のパワーネットを採用
おりもの吸水ショーツ
接触冷感*素材をショーツの大部分(腰のメッシュ部分以外)に採用
腰周りに通気性*のあるメッシュ素材を採用
*接触冷感Q-MAX0.2、通気性約136％、各数値・機能表示は第三者機関による試験結果に基づく（接触冷感：JIS L 1927 / 吸水性：JIS L 1907 / 速乾性：ISO 17617 / 通気性：JIS L 1096）
2. ぴたっと肌にフィット！薄着にも響かないシームレス設計
ブラは縫い目や凹凸が出にくいシームレス×ノンワイヤー設計。タイトなTシャツを着たい日のインナーにもぴったり
ショーツもシームレス。スキニーやマーメイドスカートを着たい日のインナーにも
3. 上下お揃いのカシュクールデザインで、すっきりシルエットを演出
ブラはカシュクール構造により、胸を中央にやさしく寄せて、自然で美しいバストラインを演出
ショーツも腰回りにカシュクールデザインの伸縮性のあるメッシュを採用。お腹周りを優しくサポートし、すっきりとしたシルエットを叶えます
4. 「イエべ・ブルべ」に対応！パーソナルカラーや気分に併せて選べる5色のカラー展開
イエべベージュ、ブルべベージュ、ライトブルー、スキンブラック、ワインレッド
【「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツの特長】
1. 医師監修の安心設計、粘度の高いおりものをしっかり吸収
4層構造吸水シートが約10mlの水分を吸収（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
表面に凹凸のある素材により、粘度の高いおりものや、軽い尿漏れに対応
おりものの色や体調の変化にすぐ気づけるよう、吸水面の色はライトグレーを採用
2. 抗菌防臭機能付のクロッチ（股部分）
ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える抗菌防臭機能
抗菌性試験実証済
抗菌性試験：洗濯回数0回時の抗菌活性値5.9。界面活性剤（Tween80）0.05%を添加した試験液を使用
3. 1.5mmの極薄構造で日常使いに最適
クロッチ部分の吸水面は1円玉一枚分の薄さ
吸水ショーツとは思えない軽やかなはき心地
4. タイパ良し！おりものシートいらずでサステナブル
おりものシート（パンティーライナー）を買う・付ける・捨てる必要がない
繰り返し洗って使えるので、環境にもお財布にもやさしい
産婦人科医 ショコラウィメンズクリニック院長
木崎尚子先生コメント
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
【「ぴたRich™」ノンワイヤーブラの特長】
1. 美バストラインへのこだわり！折り目カップ＆パワーネット構造
カップ内側に4本の“折り目”を付けたカップ構造により、手のひらで支えられているような自然な丸みのあるシルエットを演出
カップ内側のパワーネット構造が、上向きで美しい胸のシルエットをやさしくキープ
バストサイズ別（S/MとL/XL）に最適化した厚みのパット採用。小胸の方はボリュームアップ、大きめの方は安定感を実現
脇高設計で背中から整ったシルエットへ
2. バストケア専門家による監修
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏コメント
薄着の季節でも快適に着用できる軽やかさがありながら、美しいバストラインを叶えられるよう設計しました。肩紐部分にまで接触冷感素材を採用し、シームレス仕様を施すことで、ストレスフリーな着け心地を実現しています。さらに、自然な丸みのあるバストをつくるための折り目パッドや、安定感を高めるパワーネット構造にもこだわりました。
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏
【製品情報】
モモフル ぴたRich™（おりもの吸水ショーツ＆ノンワイヤーブラ）
メーカー希望小売価格
ショーツ＆ブラのセット：各色7,678円(税込)
ショーツ単品：各色3,289円(税込)、ブラ単品：各色4,389円(税込)
サイズ：S,M,L,XL
カラー：イエべべージュ,ブルべベージュ,ライトブルー,スキンブラック,ワインレッド
発売日：2026年5月31日(日)より順次予約販売開始
6月下旬より順次お届け予定、各販サイトよりご確認ください
流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10
公式サイトURL：https://www.momoful.com/
6月中旬頃販売ページ公開予定
【momoful製品一覧】
モモフルは「おりもの吸水ショーツ」をはじめ、補正用ショーツやフェムケア製品など、女性の日常に寄り添う幅広いラインナップを展開しています。
吸水ショーツシリーズ
＜おりもの用＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
※セットブラ「デイリーブラluxury」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/132266
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
※セットブラ「デイリーブラelegant」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/118963
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
補正用ショーツシリーズ
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
インナーケア
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
私たちは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインでSNSで注目いただいた「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://www.momoful.com/