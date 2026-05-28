キムチソムリエ監修の、アサリの身をまるごと漬け込んだ～本格海鮮キムチ「あさりキムチ」～が5月30日より販売開始！
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、キムチソムリエ監修のオリジナルレシピで仕上げた新商品「あさりキムチ」を新発売いたします。アサリの身をまるごと漬け込み、魚介の旨みとフルーティーなヤンニョムが絡み合う、本格海鮮キムチです。フルーティーな特製ヤンニョム×磯の風味--ご飯のお供に、おつまみに、ご褒美キムチに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349228/images/bodyimage1】
あさりキムチとは
「あさりキムチ」は、アサリの身をまるごとキムチに漬け込んだ海鮮キムチ。アサリの旨みがヤンニョムにしっかりと溶け込み、一口食べるごとに磯の風味と薬味の香りが口いっぱいに広がります。
白菜キムチとは異なる、海の幸ならではの深みとコク。魚介の旨みとキムチのコラボレーションは、キムチ好き・韓国料理好きはもちろん、魚介の旨みを活かした本格的な味わいを求める方にも刺さる、新感覚の本格海鮮キムチです。
■ キムチ専門店だからこそ作れる、3つのこだわり
◇ こだわり(1) アサリの身をまるごと漬け込む
アサリは身をまるごと使用します。小さな一粒一粒に、アサリ本来の旨みと磯の風味がぎゅっと凝縮されています。キムチ職人が一つ一つ丁寧に漬け込むことで、アサリの旨みがヤンニョムにしっかりと溶け込んだ、深みのある味わいに仕上がりに。
◇ こだわり(2) 魚介に合わせた特製フルーティーヤンニョム
一般的なキムチのヤンニョムではなく、魚介の旨みを最大限に引き立てるために開発したオリジナルの特製ヤンニョムを使用しています。厳選したフルーツの自然な甘みと、赤ワイン・レモン汁の酸味をバランスよく配合。
辛みの中に広がるフルーティーな甘みと爽やかな酸味が、アサリの磯の風味と絶妙に重なり合い、他では味わえない本格海鮮キムチの味わいを生み出しています。
◇ こだわり(3) 漬けたてを急速冷凍--作りたての美味しさをそのまま
漬けたての風味・食感・旨みを損なわないよう、専用の急速冷凍機で素早く凍結してお届けします。解凍するだけで、作りたての味がそのままお楽しみいただけます。鮮度が命の海鮮キムチだからこそ、このひと手間を惜しみません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349228/images/bodyimage2】
■ こんな食べ方がおすすめ
◇おかずキムチとして
◆ アツアツの白ごはんのお供に。磯の旨みとヤンニョムの辛味がごはんによく合う
◆ 冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとあさりキムチの旨みが絶妙
◆ ビビンバの具材として。海鮮の旨みが加わって、いつものビビンバがぐっと本格的に
◇ おつまみキムチとして
◆ マッコリ・日本酒・焼酎のお供に
◆ 冷えたビールとの相性も抜群
◆ もう一品として、器に盛り付けるだけ
◇ ご褒美キムチとして
◆ 自分へのちょっとした贅沢に。海鮮キムチの本格的な味わいで特別感のある食卓を
◆ 韓国料理好き・キムチ好きの友人・家族へのギフトや手土産に
◆ 韓国好きの方へのちょっとした贈りものに--他では買えないキムチ専門店の逸品
■ こんな方に届けたい
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本格的な海鮮キムチを試したい方
◆ キムチ好きで、白菜キムチとは一味違う個性的なキムチを求めている方
◆ 魚介の旨みが好きで、キムチとのコラボレーションが気になる方
◆ ご飯のお供になる、贅沢感のあるおかずキムチを探している方
◆ お酒のおつまみになる、旨みのあるキムチを探している方
◆ 自分へのご褒美、または大切な人へのギフトに特別感のある一品を探している方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349228/images/bodyimage3】
■ 商品概要
【商品名】 あさりキムチ
【価格】480円（税込）
【内容量】 100ｇ
【特徴】 アサリの身まるごと使用・フルーティー特製ヤンニョム・漬けたて急速冷凍
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
【解凍方法】 冷蔵庫で自然解凍。解凍後はお早めにお召し上がりください
【製造元】 株式会社 第一物産
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【発売予定日】5月30日（土）
※オンラインショップでは6月3日（水）から販売開始
冷蔵：https://shop.d1b.jp/view/item/000000000816
冷凍：https://shop.d1b.jp/view/item/000000000817
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349228/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349228/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
あさりキムチとは
「あさりキムチ」は、アサリの身をまるごとキムチに漬け込んだ海鮮キムチ。アサリの旨みがヤンニョムにしっかりと溶け込み、一口食べるごとに磯の風味と薬味の香りが口いっぱいに広がります。
白菜キムチとは異なる、海の幸ならではの深みとコク。魚介の旨みとキムチのコラボレーションは、キムチ好き・韓国料理好きはもちろん、魚介の旨みを活かした本格的な味わいを求める方にも刺さる、新感覚の本格海鮮キムチです。
■ キムチ専門店だからこそ作れる、3つのこだわり
◇ こだわり(1) アサリの身をまるごと漬け込む
アサリは身をまるごと使用します。小さな一粒一粒に、アサリ本来の旨みと磯の風味がぎゅっと凝縮されています。キムチ職人が一つ一つ丁寧に漬け込むことで、アサリの旨みがヤンニョムにしっかりと溶け込んだ、深みのある味わいに仕上がりに。
◇ こだわり(2) 魚介に合わせた特製フルーティーヤンニョム
一般的なキムチのヤンニョムではなく、魚介の旨みを最大限に引き立てるために開発したオリジナルの特製ヤンニョムを使用しています。厳選したフルーツの自然な甘みと、赤ワイン・レモン汁の酸味をバランスよく配合。
辛みの中に広がるフルーティーな甘みと爽やかな酸味が、アサリの磯の風味と絶妙に重なり合い、他では味わえない本格海鮮キムチの味わいを生み出しています。
◇ こだわり(3) 漬けたてを急速冷凍--作りたての美味しさをそのまま
漬けたての風味・食感・旨みを損なわないよう、専用の急速冷凍機で素早く凍結してお届けします。解凍するだけで、作りたての味がそのままお楽しみいただけます。鮮度が命の海鮮キムチだからこそ、このひと手間を惜しみません。
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■ こんな食べ方がおすすめ
◇おかずキムチとして
◆ アツアツの白ごはんのお供に。磯の旨みとヤンニョムの辛味がごはんによく合う
◆ 冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとあさりキムチの旨みが絶妙
◆ ビビンバの具材として。海鮮の旨みが加わって、いつものビビンバがぐっと本格的に
◇ おつまみキムチとして
◆ マッコリ・日本酒・焼酎のお供に
◆ 冷えたビールとの相性も抜群
◆ もう一品として、器に盛り付けるだけ
◇ ご褒美キムチとして
◆ 自分へのちょっとした贅沢に。海鮮キムチの本格的な味わいで特別感のある食卓を
◆ 韓国料理好き・キムチ好きの友人・家族へのギフトや手土産に
◆ 韓国好きの方へのちょっとした贈りものに--他では買えないキムチ専門店の逸品
■ こんな方に届けたい
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本格的な海鮮キムチを試したい方
◆ キムチ好きで、白菜キムチとは一味違う個性的なキムチを求めている方
◆ 魚介の旨みが好きで、キムチとのコラボレーションが気になる方
◆ ご飯のお供になる、贅沢感のあるおかずキムチを探している方
◆ お酒のおつまみになる、旨みのあるキムチを探している方
◆ 自分へのご褒美、または大切な人へのギフトに特別感のある一品を探している方
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■ 商品概要
【商品名】 あさりキムチ
【価格】480円（税込）
【内容量】 100ｇ
【特徴】 アサリの身まるごと使用・フルーティー特製ヤンニョム・漬けたて急速冷凍
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
【解凍方法】 冷蔵庫で自然解凍。解凍後はお早めにお召し上がりください
【製造元】 株式会社 第一物産
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【発売予定日】5月30日（土）
※オンラインショップでは6月3日（水）から販売開始
冷蔵：https://shop.d1b.jp/view/item/000000000816
冷凍：https://shop.d1b.jp/view/item/000000000817
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■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
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配信元企業：株式会社第一物産
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