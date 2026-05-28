世界的な電力網の強靭化およびクリーンエネルギー需要の加速に伴い、移動型蓄電システムが急増
電力、EV充電、建設、緊急用バックアップ用途での導入拡大を受け、モバイル蓄電システム市場は2035年までに340億3000万米ドル規模に達する見込み
世界のモバイル蓄電システム市場は、各産業界がエネルギーの柔軟性、レジリエンス（強靭性）、そして脱炭素化をますます重視するようになる中、変革的な成長局面へと突入しています。2025年に75億7000万米ドルと評価された同市場は、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）16.22%という堅調な伸びを示し、2035年までには340億3000万米ドル規模に達すると予測されています。再生可能エネルギーの導入拡大、一時的な電力需要の増加、災害復旧活動、そして電気自動車（EV）インフラの展開が急速に進んでいることが、世界中でモバイルバッテリーを活用したエネルギーソリューションの導入を大幅に加速させています。
モバイル蓄電システムは、可搬性、拡張性、そして低排出性を兼ね備えた電力代替手段を求める産業界や政府にとって、戦略的なソリューションとして台頭しています。これらのシステムは、電力系統のバランス調整、ピークカット（電力需要の平準化）、オフグリッド（独立型）での電力供給、緊急用バックアップ電源、建設現場向けの一時的な電力供給、軍事作戦、そしてEVの急速充電支援など、幅広い用途で導入されています。固定された電力系統インフラに依存することなく、即座かつ柔軟なエネルギー供給を可能にするその能力は、先進国・新興国の双方において、その魅力を一層高めています。
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再生可能エネルギーの普及拡大が可搬型エネルギーソリューションへの強い需要を創出
世界的に加速している再生可能エネルギーへの移行は、モバイル蓄電システム市場を形成する主要な原動力の一つとなっています。太陽光発電や風力発電設備の導入が拡大し続ける中、電力事業者や産業界の事業者は、出力が変動しやすい再生可能エネルギー発電を安定化させ、電力系統の信頼性を向上させるために、モバイル蓄電ユニットへの投資を拡大させています。モバイルバッテリーシステムは、余剰な再生可能エネルギーを蓄え、電力需要がピークに達した際や再生可能エネルギーの出力が変動した際に電力を供給する役割を担っており、将来のスマートエネルギーエコシステムにとって極めて重要な資産となっています。
さらに、世界各国の政府は、持続可能なエネルギーインフラや災害に強い電力システムの構築に向けた投資を強化しています。ハリケーン、洪水、山火事、電力系統の故障といった気候変動に関連する事象の増加を受け、公的機関や民間企業は、停電発生時における緊急活動や重要インフラの維持を支援できる、可搬型の蓄電ソリューションの導入を積極的に進めています。
電気自動車（EV）充電インフラの拡大が市場の成長を後押し
電気自動車（EV）充電ステーションの設置が加速していることも、モバイル蓄電システムに対する需要をさらに押し上げる要因となっています。移動式バッテリー充電ユニットは、大規模イベント、遠隔地での作業、電力網接続が脆弱な地域などにおいて、一時的なEV充電能力を提供する手段としてますます活用されています。これらのシステムは、高額な電力網のアップグレードへの依存度を低減すると同時に、都市部と農村部の両方でEVインフラの迅速な展開を可能にします。
世界のモバイル蓄電システム市場は、各産業界がエネルギーの柔軟性、レジリエンス（強靭性）、そして脱炭素化をますます重視するようになる中、変革的な成長局面へと突入しています。2025年に75億7000万米ドルと評価された同市場は、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）16.22%という堅調な伸びを示し、2035年までには340億3000万米ドル規模に達すると予測されています。再生可能エネルギーの導入拡大、一時的な電力需要の増加、災害復旧活動、そして電気自動車（EV）インフラの展開が急速に進んでいることが、世界中でモバイルバッテリーを活用したエネルギーソリューションの導入を大幅に加速させています。
モバイル蓄電システムは、可搬性、拡張性、そして低排出性を兼ね備えた電力代替手段を求める産業界や政府にとって、戦略的なソリューションとして台頭しています。これらのシステムは、電力系統のバランス調整、ピークカット（電力需要の平準化）、オフグリッド（独立型）での電力供給、緊急用バックアップ電源、建設現場向けの一時的な電力供給、軍事作戦、そしてEVの急速充電支援など、幅広い用途で導入されています。固定された電力系統インフラに依存することなく、即座かつ柔軟なエネルギー供給を可能にするその能力は、先進国・新興国の双方において、その魅力を一層高めています。
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再生可能エネルギーの普及拡大が可搬型エネルギーソリューションへの強い需要を創出
世界的に加速している再生可能エネルギーへの移行は、モバイル蓄電システム市場を形成する主要な原動力の一つとなっています。太陽光発電や風力発電設備の導入が拡大し続ける中、電力事業者や産業界の事業者は、出力が変動しやすい再生可能エネルギー発電を安定化させ、電力系統の信頼性を向上させるために、モバイル蓄電ユニットへの投資を拡大させています。モバイルバッテリーシステムは、余剰な再生可能エネルギーを蓄え、電力需要がピークに達した際や再生可能エネルギーの出力が変動した際に電力を供給する役割を担っており、将来のスマートエネルギーエコシステムにとって極めて重要な資産となっています。
さらに、世界各国の政府は、持続可能なエネルギーインフラや災害に強い電力システムの構築に向けた投資を強化しています。ハリケーン、洪水、山火事、電力系統の故障といった気候変動に関連する事象の増加を受け、公的機関や民間企業は、停電発生時における緊急活動や重要インフラの維持を支援できる、可搬型の蓄電ソリューションの導入を積極的に進めています。
電気自動車（EV）充電インフラの拡大が市場の成長を後押し
電気自動車（EV）充電ステーションの設置が加速していることも、モバイル蓄電システムに対する需要をさらに押し上げる要因となっています。移動式バッテリー充電ユニットは、大規模イベント、遠隔地での作業、電力網接続が脆弱な地域などにおいて、一時的なEV充電能力を提供する手段としてますます活用されています。これらのシステムは、高額な電力網のアップグレードへの依存度を低減すると同時に、都市部と農村部の両方でEVインフラの迅速な展開を可能にします。