【うまい棒ケース】のアクテックが、サンワM17Sプロポ専用に設計された「ラジコンプロポ用ケース」の製作事例レポートを公開。

アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、2026年5月26日（火）に製作事例レポート「いれもん通信」第256号を公開いたしました。

今月号の特集はラジコンプロポ（サンワM17S）専用に設計されたアルミアタッシュケースです。



皆さんはプロポと聞いて何を思い浮かべますか？



最近ではドローンを操縦するための送信機を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、

RCカーの送信機としてのホビー用プロポを想像した方も多いのではないかと思います。





今回のいれもん通信で紹介されたのは、後者のRCカー用プロポの専用ケースです。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350569/images/bodyimage1】

外観はGRタイプを採用し、板材にはプラパール（黒）を使用。

今回はお客様のご希望により、フレームは赤で製作しました。



ラジコンプロポ（サンワM17S）がぴったりと収まる設計で、移動中の振動や外部からの衝撃をしっかり吸収します。

取り出しやすさも考慮して、プロポの持ち手部分へ手が入りやすいように設計しています。



また、充電器などの付属品を入れられるよう、両サイドに２つずつ収納スペースを設けました。



商品詳細はこちらから



■ アクテックストア〔ラジコンプロポ（サンワM17S）用ケース〕商品ページ

https://actecstore.com/Products/catalog/128/RCPC001/





【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350569/images/bodyimage2】

「自分だけのケースが欲しい」という個人の方からのご依頼も承っております。

ケースのことでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。



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いれもん通信にご興味のある方は、下記のURLからご覧ください！



■ いれもん通信 第256号

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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350569/images/bodyimage3】

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