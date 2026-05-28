新提案！衣類ケア、アイロン台いらず 株式会社ドリテック 吸着スチームアイロン「スイピタ（IR-102）」新発売 ～ “ピタッと吸着”でハンガーのまま、時短＆手軽にシワ伸ばし ～
計量機器・家電・医療機器の企画販売等を行う株式会社ドリテック（本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：千倉悟朗、以下「ドリテック」）は、吸着機能を搭載した新しい衣類ケア家電、「吸着スチームアイロン「スイピタ（IR-102）」を2026年6月1日（月）より発売いたします。
本製品は、衣類スチーマーに「吸着機能」を搭載。アイロン台を使用せず、ハンガーに掛けた衣類にそのままアイロンがけが可能です。忙しい朝の時短ニーズや、日常の衣類ケアの簡便化に応えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage1】
■開発背景
共働き世帯の増加や物価高、ライフスタイルの多様化により、男女問わず「もっと手軽に衣類を整えたい」というニーズは年々高まっています。一方で、従来のアイロンは「準備が面倒」「スペースが必要」、「スチーマーだけでしわを伸ばすのは大変」といった課題がありました。本製品は、“手軽・時短・日常使い”を求めるニーズに応え、“アイロン台を使わない” 衣類ケアをより多くのご家庭にお届けすることを目指し開発いたしました。
■商品特長
1．吸着×スチームで“アイロン台いらず”
約2000Paの吸引力により衣類をピタッと固定しながらシワを伸ばします。
ハンガーに掛けたまま使用でき、準備や片付けの手間を削減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage2】
2．ハンガーに掛けたままスピーディーに仕上げ
電源オンから約30秒で使用可能。
出かける前の“ちょい掛け”にも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage3】
3．たっぷりスチームでシワ・ニオイ対策
最大約20g/分のスチーム量で衣類のシワをしっかり伸ばします。
さらに、汗臭・タバコ臭・焼肉臭などの生活臭を軽減し、除菌率99％を実現（第三者機関試験済）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage4】
4．大容量タンクでまとめて衣類ケア
約180mlのタンクを搭載し、複数の衣類を連続してケア可能。
5．衣類に応じた使い分け
● ワイシャツ・制服：吸引＋スチームで時短仕上げ
● セーター・アウター：スチームのみでふんわり
● 頑固なシワ：スチームをたっぷり含ませた後に吸引で仕上げ
■動画コンテンツ
株式会社ドリテック公式サイトおよびYouTubeチャンネルにて動画をご用意しています。 https://www.dretec.co.jp/life_style/household_appliances/ir-102/lang-ja
■販売店情報
本製品は、全国の大手家電量販店、GMS、ホームセンター、専門店のほか、当社公式オンラインストアにて順次販売いたします。
ドリテック公式楽天ストア：https://item.rakuten.co.jp/dretec/ir-102ec/
ドリテック公式Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dretec/ir-102ec.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&ea=
■主な仕様
● 製品名：吸着スチームアイロン「スイピタ」
● 型番：IR-102
● 電源：AC100V 50/60Hz
● 消費電力：1200W
● サイズ：約 幅105×奥行169×高さ235mm
● 質量：約1.1kg
● タンク容量：約180ml
● コード長：約1.9m
● スチーム量：約20g/分（強設定時）
当社は今後も、生活者のライフスタイル変化に寄り添い、日常をより便利で快適にする製品開発を進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ドリテック
本製品は、衣類スチーマーに「吸着機能」を搭載。アイロン台を使用せず、ハンガーに掛けた衣類にそのままアイロンがけが可能です。忙しい朝の時短ニーズや、日常の衣類ケアの簡便化に応えます。
■開発背景
共働き世帯の増加や物価高、ライフスタイルの多様化により、男女問わず「もっと手軽に衣類を整えたい」というニーズは年々高まっています。一方で、従来のアイロンは「準備が面倒」「スペースが必要」、「スチーマーだけでしわを伸ばすのは大変」といった課題がありました。本製品は、“手軽・時短・日常使い”を求めるニーズに応え、“アイロン台を使わない” 衣類ケアをより多くのご家庭にお届けすることを目指し開発いたしました。
■商品特長
1．吸着×スチームで“アイロン台いらず”
約2000Paの吸引力により衣類をピタッと固定しながらシワを伸ばします。
ハンガーに掛けたまま使用でき、準備や片付けの手間を削減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage2】
2．ハンガーに掛けたままスピーディーに仕上げ
電源オンから約30秒で使用可能。
出かける前の“ちょい掛け”にも最適です。
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3．たっぷりスチームでシワ・ニオイ対策
最大約20g/分のスチーム量で衣類のシワをしっかり伸ばします。
さらに、汗臭・タバコ臭・焼肉臭などの生活臭を軽減し、除菌率99％を実現（第三者機関試験済）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349841/images/bodyimage4】
4．大容量タンクでまとめて衣類ケア
約180mlのタンクを搭載し、複数の衣類を連続してケア可能。
5．衣類に応じた使い分け
● ワイシャツ・制服：吸引＋スチームで時短仕上げ
● セーター・アウター：スチームのみでふんわり
● 頑固なシワ：スチームをたっぷり含ませた後に吸引で仕上げ
■動画コンテンツ
株式会社ドリテック公式サイトおよびYouTubeチャンネルにて動画をご用意しています。 https://www.dretec.co.jp/life_style/household_appliances/ir-102/lang-ja
■販売店情報
本製品は、全国の大手家電量販店、GMS、ホームセンター、専門店のほか、当社公式オンラインストアにて順次販売いたします。
ドリテック公式楽天ストア：https://item.rakuten.co.jp/dretec/ir-102ec/
ドリテック公式Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dretec/ir-102ec.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&ea=
■主な仕様
● 製品名：吸着スチームアイロン「スイピタ」
● 型番：IR-102
● 電源：AC100V 50/60Hz
● 消費電力：1200W
● サイズ：約 幅105×奥行169×高さ235mm
● 質量：約1.1kg
● タンク容量：約180ml
● コード長：約1.9m
● スチーム量：約20g/分（強設定時）
当社は今後も、生活者のライフスタイル変化に寄り添い、日常をより便利で快適にする製品開発を進めてまいります。
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配信元企業：株式会社ドリテック
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