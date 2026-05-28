［イベント］助産師と学ぶ、赤ちゃんの「心」を感じる子育て｜大阪府泉大津市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月20日（土）、大阪府泉大津市の関空泉大津ワシントンホテルにて「企業主導型両親学級」を開催いたします。今回の特別テーマは「助産師と学ぶ、赤ちゃんの「心」を感じる子育て」。和泉市初のお産ができる助産院を開院した助産師・内田沙彩加先生を特別講師にお迎えし、赤ちゃんの「心」と「身体」の声を聴くヒントを、実技を交えてお伝えします。
現代の日本では、親になる人の約75％が「自分の子どもを持つまで、小さな赤ちゃんを抱っこしたことがない」という調査結果があります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。だからこそ本講座では、専門家によるレクチャーと実技ワークを通じ、産前産後のパパとママが自信を持って赤ちゃんを迎えられるようサポートします。参加費は無料です。
本プロジェクトは2022年のコロナ禍を機に富山県でスタートし、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を展開。企業・専門家・地域が共創し、産後うつや孤立育児を防ぐ新しい子育て支援モデルとして成長しています。
開催概要
イベント名：企業主導型両親学級「赤ちゃんの「心」を感じる子育て」
日時：2026年6月20日（土） 10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：関空泉大津ワシントンホテル（大阪府泉大津市なぎさ町５－１）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さんとご家族 ／ 生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage1】
前半：妊娠中・産後の養生法と赤ちゃんの抱き方・遊び（実技）
前半は、当法人理事・越路綾子が担当します。赤ちゃんがリラックスする抱き方や、産前産後の身体の整え方を実技を通して体感いただけます。「赤ちゃんを抱っこするのが怖い」「コツがわからない」--そんな不安も、正しい知識と体験を重ねることで、確かな安心感へと変わっていきます。育児グッズの選び方など、気になることはなんでもご質問ください。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 ／ 関西エリアマネージャー
骨盤調整ヨガ・ベビーヨガ・産前産後マタニティヨガ ／ 抱っこマイスター
多くの産前産後ケアに従事。赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識と、骨盤を意識した身体の整え方をわかりやすく伝授します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage2】
後半:助産師と学ぶ「赤ちゃんの心を感じる子育て」
後半は、特別講師として助産師の内田沙彩加先生をお迎えします。妊娠・出産・産後の女性の身体に起こるマイナートラブルを防ぐために、暮らしの中でできる工夫をお伝えします。
また、赤ちゃんの視点から症状を捉え直すことや、お腹の中にいる時からの「言葉がけ」が一生続く信頼関係の土台になることを、事例を交えてお伝えします。「育てる」のではなく「感じ取る」子育ての入口を、ぜひ一緒に体験しませんか。
講師：内田 沙彩加
助産院かすみそう 院長 ／ 助産師
総合病院やクリニックでの勤務を経て、和泉市初のお産ができる助産院を開院。出産前から妊婦さんと深く関わり、食事や生活のアドバイスを通じて、妊娠中・産後のママと赤ちゃんの健やかな暮らしをトータルでサポートしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage3】
当日のタイムスケジュール
10:15～ 開場・受付
10:30～10:35 ごあいさつ・オリエンテーション
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び（実技）
11:10～11:40 特別レクチャー：赤ちゃんの「心」を感じる子育て ＋ 質疑応答
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム・個別相談
前回参加者の声
・休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。（産前・ママ）
・普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。（産前・ママ）
・お尻歩きをしたらあぐらのポーズが楽になった！とても勉強になる講義だった。（産後・ママ）
・赤ちゃんへの声かけの大切さを改めて実感できた。（産前・パパ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage4】
協賛企業・後援団体（敬称略・50音順）
ゴールド協賛：いずみの農業協同組合 ／ 学校法人常磐会学園 大阪常磐会大学附属いずみがおか幼稚園 ／ コーナン商事株式会社 ／ 生活協同組合コープ自然派おおさか ／ 株式会社セルビス ／ 社会福祉法人豊中福祉会 ／ 西川歯科医院 ／ 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ ／ mimi保育園 ／ 医療法人仁例会 みやざき歯科
シルバー協賛：株式会社E’toile ／ おやこカフェmamarest ／ 株式会社川上自動車鈑金塗装 ／ 澤田株式会社 ／ J-CLICKタップ・アイリッシュダンススタジオ
後援：大阪府 ／ 和泉市 ／ 泉大津市 ／ 岸和田市 ／ 堺市 ／ 高石市 ／ 忠岡町
【協賛企業募集のご案内】
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお問い合わせください。
組織概要
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事：高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ先
担当：越路綾子
TEL：050-5536-7809
E-Mail：mail@bodysence.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
現代の日本では、親になる人の約75％が「自分の子どもを持つまで、小さな赤ちゃんを抱っこしたことがない」という調査結果があります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。だからこそ本講座では、専門家によるレクチャーと実技ワークを通じ、産前産後のパパとママが自信を持って赤ちゃんを迎えられるようサポートします。参加費は無料です。
本プロジェクトは2022年のコロナ禍を機に富山県でスタートし、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を展開。企業・専門家・地域が共創し、産後うつや孤立育児を防ぐ新しい子育て支援モデルとして成長しています。
開催概要
イベント名：企業主導型両親学級「赤ちゃんの「心」を感じる子育て」
日時：2026年6月20日（土） 10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：関空泉大津ワシントンホテル（大阪府泉大津市なぎさ町５－１）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さんとご家族 ／ 生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage1】
前半：妊娠中・産後の養生法と赤ちゃんの抱き方・遊び（実技）
前半は、当法人理事・越路綾子が担当します。赤ちゃんがリラックスする抱き方や、産前産後の身体の整え方を実技を通して体感いただけます。「赤ちゃんを抱っこするのが怖い」「コツがわからない」--そんな不安も、正しい知識と体験を重ねることで、確かな安心感へと変わっていきます。育児グッズの選び方など、気になることはなんでもご質問ください。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 ／ 関西エリアマネージャー
骨盤調整ヨガ・ベビーヨガ・産前産後マタニティヨガ ／ 抱っこマイスター
多くの産前産後ケアに従事。赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識と、骨盤を意識した身体の整え方をわかりやすく伝授します。
後半:助産師と学ぶ「赤ちゃんの心を感じる子育て」
後半は、特別講師として助産師の内田沙彩加先生をお迎えします。妊娠・出産・産後の女性の身体に起こるマイナートラブルを防ぐために、暮らしの中でできる工夫をお伝えします。
また、赤ちゃんの視点から症状を捉え直すことや、お腹の中にいる時からの「言葉がけ」が一生続く信頼関係の土台になることを、事例を交えてお伝えします。「育てる」のではなく「感じ取る」子育ての入口を、ぜひ一緒に体験しませんか。
講師：内田 沙彩加
助産院かすみそう 院長 ／ 助産師
総合病院やクリニックでの勤務を経て、和泉市初のお産ができる助産院を開院。出産前から妊婦さんと深く関わり、食事や生活のアドバイスを通じて、妊娠中・産後のママと赤ちゃんの健やかな暮らしをトータルでサポートしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage3】
当日のタイムスケジュール
10:15～ 開場・受付
10:30～10:35 ごあいさつ・オリエンテーション
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び（実技）
11:10～11:40 特別レクチャー：赤ちゃんの「心」を感じる子育て ＋ 質疑応答
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム・個別相談
前回参加者の声
・休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。（産前・ママ）
・普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。（産前・ママ）
・お尻歩きをしたらあぐらのポーズが楽になった！とても勉強になる講義だった。（産後・ママ）
・赤ちゃんへの声かけの大切さを改めて実感できた。（産前・パパ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage4】
協賛企業・後援団体（敬称略・50音順）
ゴールド協賛：いずみの農業協同組合 ／ 学校法人常磐会学園 大阪常磐会大学附属いずみがおか幼稚園 ／ コーナン商事株式会社 ／ 生活協同組合コープ自然派おおさか ／ 株式会社セルビス ／ 社会福祉法人豊中福祉会 ／ 西川歯科医院 ／ 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ ／ mimi保育園 ／ 医療法人仁例会 みやざき歯科
シルバー協賛：株式会社E’toile ／ おやこカフェmamarest ／ 株式会社川上自動車鈑金塗装 ／ 澤田株式会社 ／ J-CLICKタップ・アイリッシュダンススタジオ
後援：大阪府 ／ 和泉市 ／ 泉大津市 ／ 岸和田市 ／ 堺市 ／ 高石市 ／ 忠岡町
【協賛企業募集のご案内】
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお問い合わせください。
組織概要
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事：高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ先
担当：越路綾子
TEL：050-5536-7809
E-Mail：mail@bodysence.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350151/images/bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
プレスリリース詳細へ