経営成果に大きな男女差なし、支援ニーズには差 女性経営者の約２割が“突然の承継”を経験 ～事業承継調査で支援ニーズの男女差に着目。明治大学浅井教授との共同調査 性別と承継経緯に着目した406社の調査報告～

経営成果に大きな男女差なし、支援ニーズには差 女性経営者の約２割が“突然の承継”を経験 ～事業承継調査で支援ニーズの男女差に着目。明治大学浅井教授との共同調査 性別と承継経緯に着目した406社の調査報告～