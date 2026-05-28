洗髪用ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（据置型、ポータブル型）・分析レポートを発表
2026年5月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「洗髪用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、洗髪用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の洗髪用ロボット市場は、2024年時点で1億2200万米ドル規模に達しており、2031年には1億8400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.1％と見込まれており、自動化技術や介護支援需要の高まりを背景に市場拡大が期待されています。
洗髪用ロボットは、利用者の髪や頭皮を自動的に洗浄し、場合によっては頭皮マッサージも行う自動化装置です。高度な制御技術を活用し、人間による洗髪動作や圧力を再現することで、従来の洗髪方法に代わる効率的かつ利便性の高いサービスを提供します。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、高齢化社会の進展、介護施設需要拡大、省人化ニーズの高まりなどが挙げられます。特に介護施設や医療施設では、利用者の身体負担軽減と介護従事者の業務効率化を目的として、自動洗髪装置への関心が高まっています。
また、美容業界においてもサービス品質向上や人手不足対策として導入が進んでいます。さらに、人工知能やロボット制御技術の進歩により、洗浄精度や快適性が向上していることも市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、据置型とポータブル型に分類されています。据置型は大型施設向けに利用されており、安定した洗浄性能や多機能性を特徴としています。一方、ポータブル型は小型軽量で移動性に優れており、家庭用途や小規模施設向け需要が増加しています。
用途別では、「医療・介護施設」「家庭」「その他」に分類されています。特に医療・介護施設分野は最大市場となっており、高齢者介護需要拡大を背景に導入が進んでいます。また、家庭向け市場でも高齢者支援や快適性向上を目的とした需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、日本、中国、韓国を中心に市場成長が進んでいます。特に日本では高齢化社会の進展に伴い、介護ロボット市場全体が拡大しており、洗髪用ロボットへの需要も増加しています。
中国市場では医療・介護インフラ整備の進展により、自動化設備導入が拡大しています。韓国でも美容産業向け需要が成長しています。
北米市場では医療機関や高齢者施設での省人化需要が市場拡大を支えており、欧州市場では高齢者福祉政策を背景に介護支援機器への投資が増加しています。
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【競争環境】
市場には複数の電子機器・ロボットメーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Panasonic、L'Oréal、QUICO、Zuowei Technology、IF Health、Liqiなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「洗髪用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、洗髪用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の洗髪用ロボット市場は、2024年時点で1億2200万米ドル規模に達しており、2031年には1億8400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.1％と見込まれており、自動化技術や介護支援需要の高まりを背景に市場拡大が期待されています。
洗髪用ロボットは、利用者の髪や頭皮を自動的に洗浄し、場合によっては頭皮マッサージも行う自動化装置です。高度な制御技術を活用し、人間による洗髪動作や圧力を再現することで、従来の洗髪方法に代わる効率的かつ利便性の高いサービスを提供します。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、高齢化社会の進展、介護施設需要拡大、省人化ニーズの高まりなどが挙げられます。特に介護施設や医療施設では、利用者の身体負担軽減と介護従事者の業務効率化を目的として、自動洗髪装置への関心が高まっています。
また、美容業界においてもサービス品質向上や人手不足対策として導入が進んでいます。さらに、人工知能やロボット制御技術の進歩により、洗浄精度や快適性が向上していることも市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、据置型とポータブル型に分類されています。据置型は大型施設向けに利用されており、安定した洗浄性能や多機能性を特徴としています。一方、ポータブル型は小型軽量で移動性に優れており、家庭用途や小規模施設向け需要が増加しています。
用途別では、「医療・介護施設」「家庭」「その他」に分類されています。特に医療・介護施設分野は最大市場となっており、高齢者介護需要拡大を背景に導入が進んでいます。また、家庭向け市場でも高齢者支援や快適性向上を目的とした需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、日本、中国、韓国を中心に市場成長が進んでいます。特に日本では高齢化社会の進展に伴い、介護ロボット市場全体が拡大しており、洗髪用ロボットへの需要も増加しています。
中国市場では医療・介護インフラ整備の進展により、自動化設備導入が拡大しています。韓国でも美容産業向け需要が成長しています。
北米市場では医療機関や高齢者施設での省人化需要が市場拡大を支えており、欧州市場では高齢者福祉政策を背景に介護支援機器への投資が増加しています。
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【競争環境】
市場には複数の電子機器・ロボットメーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Panasonic、L'Oréal、QUICO、Zuowei Technology、IF Health、Liqiなどが挙げられています。