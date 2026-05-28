【グラッドキューブ】「SiTest」と富士フイルムビジネスイノベーション「Revoria Cloud Marketing」のAPI連携機能を提供開始 ― AI分析からサイト改善までをワンストップ化 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350591/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、当社が提供するサイト改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト）」と、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長CEO 浜 直樹 以下、富士フイルムビジネスイノベーション）が提供する「 Revoria Cloud Marketing（以下、RCMK ）」の API 連携機能を、2026年3月30日より提供開始しておりますが、2026年5月28日（木）に公開となりました。
■ 連携の背景と目的
急拡大する DX 市場での「実行力」の提供
富士キメラ総研の調査 (*1) によると、国内の DX 関連市場（投資額）は2023年度に約4兆円規模に達し、2030年度には約8兆350億円と2022年度比で2.3倍に拡大する見通しです。
また、近年では AI による分析精度は飛躍的に向上する一方で、「分析結果を実行に繋げられない」という課題が顕在化しています。
こうした急速な市場拡大を背景に、マーケティング分野においても「先進的なサービスの導入」と「それを使いこなせる人材の育成」は、企業の競争力を左右する極めて重要な経営課題となっています。
この市場環境を受け、グラッドキューブは、サイト解析・改善における高度なノウハウと多角的なサービス群を武器に、富士フイルムビジネスイノベーションとマーケティング DX 領域における連携を強化いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350591/images/bodyimage2】
（富士キメラ総研の出典データを参考に作成）
グラッドキューブは、本連携を通じて、「現場を動かす DX ソリューション」の提供価値向上を図るとともに、より多くの企業への提案機会の拡大を目指してまいります。
これにより、成長著しいマーケティング DX 市場において、確固たる市場シェアの獲得と事業成長の加速を目指してまいります。
■ 包括的なマーケティング DX 支援とビジネスモデルの進化
グラッドキューブは、単なるツール提供に留まらず、企業のマーケティング DX を包括的に支援するエコシステムを展開しています。
・「 SiTest 」：国内3,000社以上の導入実績を誇るサイト改善・解析プラットフォーム
・「リスナビ」：生成AI とデジタルマーケティングを体系的に学び、即戦力を育成する人材スキル強化支援
・「 LLMOA（エルモア）」：検索エンジンの変化に対応する LLMO（生成AI 最適化）/ AIO 対策ソリューション
・データ基盤構築・広告運用支援：高度な解析技術に基づいた一気通貫のデジタル戦略
グラッドキューブは、今回の RCMK との API 連携をはじめとする取り組みを通じて、従来の SaaS 収益型から「 AI Agent 自律型収益モデル」への進化を加速させ、収益の安定化と LTV（顧客生涯価値）のさらなる向上を実現いたします。顧客企業の持続的な成長に対し、AI を活用した次世代の伴走支援体制を確立してまいります。
■「 SiTest 」と「 Revoria Cloud Marketing 」の API 連携について
このたび、RCMK のウェブサイト改善サービスにおいて「 SiTest 」とのヒートマップツール連携機能がリリースされました。
この連携により、「 SiTest 」のヒートマップ等のデータを RCMK に渡し、RCMK の分析画面からユーザーの行動ログをシームレスに参照することが可能になりました。
【本連携が提供する顧客価値】
(1)数値だけでは見えにくいユーザー行動を可視化
RCMK の流入分析画面等からシームレスに「 SiTest 」のデータを参照できるため、ユーザーが「どこで迷い、どこに惹かれたか」を直感的に把握できます。
(2)分析から改善仮説の検討までを一画面で完結
課題の特定から改善案の策定までを一つのワークフローで行えるため、施策実行までのスピードが劇的に向上します。
※本機能のご利用には RCMK および「 SiTest 」の両契約が必要です。
■ 今後の展望
両社の知見や顧客接点を生かし、当社ソリューションのエンタープライズ領域への展開を推進してまいります。
グラッドキューブは、当社独自の DX 推進力を背景に、急成長するマーケティング DX 市場における確固たるポジションの確立を目指してまいります。
今後も当社の先進的なサービスを広く社会に普及させ、企業の DX 課題解決に貢献することで、中長期的な成長ストーリーを実現してまいります。
(*1) 引用：富士キメラ総研『2024 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場編／企業編』まとまる（2024/４/10発表 第24034号）https://www.fcr.co.jp/pr/24034.htm
■ 連携先サービスについて
「 Revoria Cloud Marketing 」は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社が提供するマーケティングソリューションです。
詳細：https://www.fujifilm.com/fb/ja/solutions/theme/marketing/rev-marketing
所在地：東京都港区赤坂九丁目７番３号
代表者名：代表取締役社長 CEO 浜 直樹
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■「SiTest Engage」について
「動画ポップアップ」「ピクチャインピクチャ動画」「パーソナライゼーション」そして「 AI アバター 」を組み合わせることで、訪問者の注目を一瞬で惹きつけ、強い印象と理解を促し、購入や問い合わせなどの行動へとスムーズに導く次世代エンゲージメントプラットフォームです。AI アバターは、AI を搭載したリアルなアバターがサイト訪問者への声掛け、質問応答、ナビゲーションを自動で実行。人的リソースを解放しながら、接客品質を向上させます。
サービスサイト：https://engage.sitest.jp/lp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、当社が提供するサイト改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト）」と、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長CEO 浜 直樹 以下、富士フイルムビジネスイノベーション）が提供する「 Revoria Cloud Marketing（以下、RCMK ）」の API 連携機能を、2026年3月30日より提供開始しておりますが、2026年5月28日（木）に公開となりました。
急拡大する DX 市場での「実行力」の提供
富士キメラ総研の調査 (*1) によると、国内の DX 関連市場（投資額）は2023年度に約4兆円規模に達し、2030年度には約8兆350億円と2022年度比で2.3倍に拡大する見通しです。
また、近年では AI による分析精度は飛躍的に向上する一方で、「分析結果を実行に繋げられない」という課題が顕在化しています。
こうした急速な市場拡大を背景に、マーケティング分野においても「先進的なサービスの導入」と「それを使いこなせる人材の育成」は、企業の競争力を左右する極めて重要な経営課題となっています。
この市場環境を受け、グラッドキューブは、サイト解析・改善における高度なノウハウと多角的なサービス群を武器に、富士フイルムビジネスイノベーションとマーケティング DX 領域における連携を強化いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350591/images/bodyimage2】
（富士キメラ総研の出典データを参考に作成）
グラッドキューブは、本連携を通じて、「現場を動かす DX ソリューション」の提供価値向上を図るとともに、より多くの企業への提案機会の拡大を目指してまいります。
これにより、成長著しいマーケティング DX 市場において、確固たる市場シェアの獲得と事業成長の加速を目指してまいります。
■ 包括的なマーケティング DX 支援とビジネスモデルの進化
グラッドキューブは、単なるツール提供に留まらず、企業のマーケティング DX を包括的に支援するエコシステムを展開しています。
・「 SiTest 」：国内3,000社以上の導入実績を誇るサイト改善・解析プラットフォーム
・「リスナビ」：生成AI とデジタルマーケティングを体系的に学び、即戦力を育成する人材スキル強化支援
・「 LLMOA（エルモア）」：検索エンジンの変化に対応する LLMO（生成AI 最適化）/ AIO 対策ソリューション
・データ基盤構築・広告運用支援：高度な解析技術に基づいた一気通貫のデジタル戦略
グラッドキューブは、今回の RCMK との API 連携をはじめとする取り組みを通じて、従来の SaaS 収益型から「 AI Agent 自律型収益モデル」への進化を加速させ、収益の安定化と LTV（顧客生涯価値）のさらなる向上を実現いたします。顧客企業の持続的な成長に対し、AI を活用した次世代の伴走支援体制を確立してまいります。
■「 SiTest 」と「 Revoria Cloud Marketing 」の API 連携について
このたび、RCMK のウェブサイト改善サービスにおいて「 SiTest 」とのヒートマップツール連携機能がリリースされました。
この連携により、「 SiTest 」のヒートマップ等のデータを RCMK に渡し、RCMK の分析画面からユーザーの行動ログをシームレスに参照することが可能になりました。
【本連携が提供する顧客価値】
(1)数値だけでは見えにくいユーザー行動を可視化
RCMK の流入分析画面等からシームレスに「 SiTest 」のデータを参照できるため、ユーザーが「どこで迷い、どこに惹かれたか」を直感的に把握できます。
(2)分析から改善仮説の検討までを一画面で完結
課題の特定から改善案の策定までを一つのワークフローで行えるため、施策実行までのスピードが劇的に向上します。
※本機能のご利用には RCMK および「 SiTest 」の両契約が必要です。
■ 今後の展望
両社の知見や顧客接点を生かし、当社ソリューションのエンタープライズ領域への展開を推進してまいります。
グラッドキューブは、当社独自の DX 推進力を背景に、急成長するマーケティング DX 市場における確固たるポジションの確立を目指してまいります。
今後も当社の先進的なサービスを広く社会に普及させ、企業の DX 課題解決に貢献することで、中長期的な成長ストーリーを実現してまいります。
(*1) 引用：富士キメラ総研『2024 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場編／企業編』まとまる（2024/４/10発表 第24034号）https://www.fcr.co.jp/pr/24034.htm
■ 連携先サービスについて
「 Revoria Cloud Marketing 」は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社が提供するマーケティングソリューションです。
詳細：https://www.fujifilm.com/fb/ja/solutions/theme/marketing/rev-marketing
所在地：東京都港区赤坂九丁目７番３号
代表者名：代表取締役社長 CEO 浜 直樹
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■「SiTest Engage」について
「動画ポップアップ」「ピクチャインピクチャ動画」「パーソナライゼーション」そして「 AI アバター 」を組み合わせることで、訪問者の注目を一瞬で惹きつけ、強い印象と理解を促し、購入や問い合わせなどの行動へとスムーズに導く次世代エンゲージメントプラットフォームです。AI アバターは、AI を搭載したリアルなアバターがサイト訪問者への声掛け、質問応答、ナビゲーションを自動で実行。人的リソースを解放しながら、接客品質を向上させます。
サービスサイト：https://engage.sitest.jp/lp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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