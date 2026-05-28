GLADIATOR10周年記念大会で3階級のタイトル戦決定！ BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10th Anniversary～ 2026年6月28日（日）に開催！！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年6月28日（日）に「BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10周年記念大会～ at OSAKA 176box」を開催します。
今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。
GLADIATORの始まりは、MMA（総合格闘技）が世界中に拡大し続けるなか、2004年に韓国で誕生しました。2016年から新体制へ移行し、現在は国内外から集結した強豪たちがケージの中で鎬を削っています。関西から世界へ！ それが関西ナンバーワンMMA団体『GLADIATOR』です。「GLADIATOR 035」10周年記念大会開幕します！6月28日（日）大阪176BOXで開催される「GLADIATOR035」今大会は2016年6月19日に和歌山ビッグホエールで旗揚げ興行を実施した新生GLADIATORにとって記念すべき10周年大会となります。その節目となる大会ではライト級選手権試合、ヘビー級王座決定戦、フライ級暫定王座決定戦とタイトルマッチが3試合組まれることとなりました。
ライト級はチャンピオン小森真誉選手が、チハヤフル・ヅッキーニョス選手の挑戦を受け2度目の王座防衛戦に挑みます。ヘビー級王座決定戦は海外勢同士のぶつかり合いとなります。セネガル相撲出身のアルブリー・ンジャイ選手は、アンデルソン・プラドック選手との対戦。セネガル相撲の雄とMMA王国ブラジルを代表するヘビー級キックボクサーとの対戦となります。そしてチャンピオン今井健斗選手がRoad to UFCワンマッチ出場が決まったフライ級において、久保健太選手と熊崎夏暉選手の間で暫定王座決定戦がマッチアップされました。
両者は昨年11月に対戦しており、熊崎選手が3RにTKO勝ち。互いに負けられないファイトとなります。
また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
速報！注目対戦カード決定
【BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10th Anniversary～ at OSAKA 176box】
【大会概要】
■開催名：BODYMAKERpresents「GLADIATOR 035」10周年記念大会
■2026年6月28日(日) 開場/12:00 開始/13:00予定
※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7－25
■チケット料金【発売中】VIP席 25,000円、自由席 9,000円 ※1歳よりチケットが必要
※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787) 9時～17時 日、祝休日
【3階級のタイトル戦】
■GLADIATORライト級タイトルマッチ5分3R
小森真誉（ロータス世田谷/第5代 GLADIATORライト級王者）vs チハヤフル・ヅッキーニョス（MIBURO）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage1】
3階級のタイトル戦】
■GLADIATORヘビー級王座決定戦 5分3R
アルブリー・ンジャイ（ROOTS GYM）vsアンデルソン・ブラドック（Team Gorillas）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage2】
【3階級のタイトル戦】
■GLADIATORフライ級暫定王座決定戦 5分3R
久保健太（GSB多治見）vs 熊崎夏暉（BRAVEGYM）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage3】
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
2026年6月28日（日）に「BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10周年記念大会～ at OSAKA 176box」を開催します。
今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。
GLADIATORの始まりは、MMA（総合格闘技）が世界中に拡大し続けるなか、2004年に韓国で誕生しました。2016年から新体制へ移行し、現在は国内外から集結した強豪たちがケージの中で鎬を削っています。関西から世界へ！ それが関西ナンバーワンMMA団体『GLADIATOR』です。「GLADIATOR 035」10周年記念大会開幕します！6月28日（日）大阪176BOXで開催される「GLADIATOR035」今大会は2016年6月19日に和歌山ビッグホエールで旗揚げ興行を実施した新生GLADIATORにとって記念すべき10周年大会となります。その節目となる大会ではライト級選手権試合、ヘビー級王座決定戦、フライ級暫定王座決定戦とタイトルマッチが3試合組まれることとなりました。
ライト級はチャンピオン小森真誉選手が、チハヤフル・ヅッキーニョス選手の挑戦を受け2度目の王座防衛戦に挑みます。ヘビー級王座決定戦は海外勢同士のぶつかり合いとなります。セネガル相撲出身のアルブリー・ンジャイ選手は、アンデルソン・プラドック選手との対戦。セネガル相撲の雄とMMA王国ブラジルを代表するヘビー級キックボクサーとの対戦となります。そしてチャンピオン今井健斗選手がRoad to UFCワンマッチ出場が決まったフライ級において、久保健太選手と熊崎夏暉選手の間で暫定王座決定戦がマッチアップされました。
両者は昨年11月に対戦しており、熊崎選手が3RにTKO勝ち。互いに負けられないファイトとなります。
また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
速報！注目対戦カード決定
【BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10th Anniversary～ at OSAKA 176box】
【大会概要】
■開催名：BODYMAKERpresents「GLADIATOR 035」10周年記念大会
■2026年6月28日(日) 開場/12:00 開始/13:00予定
※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7－25
■チケット料金【発売中】VIP席 25,000円、自由席 9,000円 ※1歳よりチケットが必要
※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787) 9時～17時 日、祝休日
【3階級のタイトル戦】
■GLADIATORライト級タイトルマッチ5分3R
小森真誉（ロータス世田谷/第5代 GLADIATORライト級王者）vs チハヤフル・ヅッキーニョス（MIBURO）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage1】
3階級のタイトル戦】
■GLADIATORヘビー級王座決定戦 5分3R
アルブリー・ンジャイ（ROOTS GYM）vsアンデルソン・ブラドック（Team Gorillas）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage2】
【3階級のタイトル戦】
■GLADIATORフライ級暫定王座決定戦 5分3R
久保健太（GSB多治見）vs 熊崎夏暉（BRAVEGYM）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350447/images/bodyimage3】
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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