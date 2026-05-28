GLADIATOR10周年記念大会で3階級のタイトル戦決定！ BODYMAKER presents GLADIATOR 035 ～10th Anniversary～ 2026年6月28日（日）に開催！！

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