株式会社サンクユー、SaaS型BtoB-ECの限界を解説｜5年TCOと“業務構造適合”で考えるべき理由とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350329/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、SaaS型BtoB-ECを検討する企業向けに、SaaS型の限界と選定時の判断基準を整理したコラム『SaaS型BtoB-ECの限界と選び方｜カスタマイズ型との5年TCO比較・構造適合で判断する4つの軸』を公開しました。
■ 「SaaSだから低コスト」は本当なのか
近年、BtoB-ECでもSaaS型サービスの導入が増えています。
一方で実際の現場では、
・業務に合わない
・追加運用が増える
・アプリ依存が複雑化する
・結局手作業が残る
といった課題も増えています。
特にBtoBでは、受注業務や商習慣が企業ごとに異なるため、「標準機能だけ」で運用できないケースも少なくありません。
■ 問題は「機能不足」ではなく“構造適合”
本コラムでは、重要なのは機能数ではなく、
・自社業務との適合性
・将来拡張性
・運用負荷
・基幹システムとの整合性
であると解説しています。
つまり、「SaaSに業務を合わせる」のか、「業務に合わせて設計する」のかが大きな分岐点になります。
■ 5年で見るとコスト構造が逆転するケースも
導入初期は低コストに見えるSaaS型でも、
・追加アプリ費用
・運用工数
・改修制限
・外部連携コスト
が積み上がることで、5年単位ではTCO（総保有コスト）が高くなるケースもあります。
特にBtoBでは、基幹連携や独自業務への対応が増えるほど、この傾向が強くなります。
■ SaaS型が向いている企業／向かない企業
コラムでは、
・標準業務中心
・短期立ち上げ重視
・小規模スタート
の場合はSaaS型が向いている一方、
・独自業務が多い
・基幹連携前提
・BtoB特有の商習慣が強い
・長期運用を前提とする
企業では、カスタマイズ型の方が適するケースがあると整理しています。
■ コラムはこちら
SaaS型BtoB-ECの限界と選び方｜カスタマイズ型との5年TCO比較・構造適合で判断する4つの軸
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/saas-btob-limit/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、SaaS／カスタマイズ型を問わず、業務構造に合ったBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCOを踏まえた構成提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・SaaS型で本当に問題ないか不安
・将来の改修コストを抑えたい
・基幹システム連携を前提にしている
・業務に合うBtoB-ECを構築したい
・長期視点で最適な構成を選びたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、SaaS型BtoB-ECを検討する企業向けに、SaaS型の限界と選定時の判断基準を整理したコラム『SaaS型BtoB-ECの限界と選び方｜カスタマイズ型との5年TCO比較・構造適合で判断する4つの軸』を公開しました。
■ 「SaaSだから低コスト」は本当なのか
近年、BtoB-ECでもSaaS型サービスの導入が増えています。
一方で実際の現場では、
・業務に合わない
・追加運用が増える
・アプリ依存が複雑化する
・結局手作業が残る
といった課題も増えています。
特にBtoBでは、受注業務や商習慣が企業ごとに異なるため、「標準機能だけ」で運用できないケースも少なくありません。
■ 問題は「機能不足」ではなく“構造適合”
本コラムでは、重要なのは機能数ではなく、
・自社業務との適合性
・将来拡張性
・運用負荷
・基幹システムとの整合性
であると解説しています。
つまり、「SaaSに業務を合わせる」のか、「業務に合わせて設計する」のかが大きな分岐点になります。
■ 5年で見るとコスト構造が逆転するケースも
導入初期は低コストに見えるSaaS型でも、
・追加アプリ費用
・運用工数
・改修制限
・外部連携コスト
が積み上がることで、5年単位ではTCO（総保有コスト）が高くなるケースもあります。
特にBtoBでは、基幹連携や独自業務への対応が増えるほど、この傾向が強くなります。
■ SaaS型が向いている企業／向かない企業
コラムでは、
・標準業務中心
・短期立ち上げ重視
・小規模スタート
の場合はSaaS型が向いている一方、
・独自業務が多い
・基幹連携前提
・BtoB特有の商習慣が強い
・長期運用を前提とする
企業では、カスタマイズ型の方が適するケースがあると整理しています。
■ コラムはこちら
SaaS型BtoB-ECの限界と選び方｜カスタマイズ型との5年TCO比較・構造適合で判断する4つの軸
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/saas-btob-limit/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、SaaS／カスタマイズ型を問わず、業務構造に合ったBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCOを踏まえた構成提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・SaaS型で本当に問題ないか不安
・将来の改修コストを抑えたい
・基幹システム連携を前提にしている
・業務に合うBtoB-ECを構築したい
・長期視点で最適な構成を選びたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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