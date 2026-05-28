神河町「仙霊茶」で新茶摘みと“茶梅”づくり体験を開催 初夏限定の茶園リトリートを2026年6月14日（日）・20日（土）に実施

神河町「仙霊茶」で新茶摘みと“茶梅”づくり体験を開催 初夏限定の茶園リトリートを2026年6月14日（日）・20日（土）に実施