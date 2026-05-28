神河町「仙霊茶」で新茶摘みと“茶梅”づくり体験を開催 初夏限定の茶園リトリートを2026年6月14日（日）・20日（土）に実施
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県神崎郡神河町の「仙霊茶」茶園にて、新茶摘みと茶梅づくりを体験する初夏限定イベントを、2026年6月14日（日）・20日（土）に実施します。神河町の自然豊かな茶園を舞台に、仙霊茶と連携し、新茶摘み体験や“茶梅（ちゃうめ）”づくり、茶園での軽食時間を提供します。
本企画は、初夏に芽吹く新茶を実際に摘み取り、地域の茶文化や季節の手仕事を体験できる内容として実施します。摘み取った新芽を使用した“茶梅”づくりは、生茶葉を使うこの時期限定の体験です。自然の中でゆったりと過ごす時間や、五感で味わう茶園体験を通じて、神河町ならではのローカル体験や季節の魅力を発信します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月14日（日）10:30～14:00頃
2026年6月20日（土）10:30～14:00頃
場所： 仙霊茶 茶園
住所：〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町吉冨1873
参加費用：8,000円（税込）
募集人数：20名
体験内容：
・神河町「仙霊茶」の茶園で行う新茶摘み体験
・摘み取った新芽を使った“茶梅”づくり
・茶園風景を眺めながら楽しむ軽食時間
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/kamikawa-senreicha-shincha-taiken/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350567/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350567/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・兵庫県神河町の茶園で、新茶の収穫を体験できる初夏限定企画
・仙霊茶の新芽を使用した“茶梅”づくりを体験できる季節性の高い内容
・広大な茶畑を眺めながら、自然の中でゆったり過ごすリトリート体験
・地域の茶文化や手仕事に触れながら、五感で季節を味わえる構成
・軽食や茶園時間を通じて、神河町のローカルな魅力を体感できる体験
【連携事業者の紹介】
仙霊茶は、兵庫県神崎郡神河町で茶の生産・販売を行う地域事業者です。自然豊かな環境の中で茶づくりを行い、地域の風土を活かした茶文化の発信に取り組んでいます。茶園での体験企画や交流を通じて、神河町の魅力を伝える活動も実施しています。今回の企画では、茶園を活用した新茶摘み体験や茶梅づくり体験を提供し、参加者が地域の自然や季節文化に触れられる機会を創出します。神河町ならではの茶文化や初夏の景観を体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本企画は、初夏に芽吹く新茶を実際に摘み取り、地域の茶文化や季節の手仕事を体験できる内容として実施します。摘み取った新芽を使用した“茶梅”づくりは、生茶葉を使うこの時期限定の体験です。自然の中でゆったりと過ごす時間や、五感で味わう茶園体験を通じて、神河町ならではのローカル体験や季節の魅力を発信します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月14日（日）10:30～14:00頃
2026年6月20日（土）10:30～14:00頃
場所： 仙霊茶 茶園
住所：〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町吉冨1873
参加費用：8,000円（税込）
募集人数：20名
体験内容：
・神河町「仙霊茶」の茶園で行う新茶摘み体験
・摘み取った新芽を使った“茶梅”づくり
・茶園風景を眺めながら楽しむ軽食時間
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/kamikawa-senreicha-shincha-taiken/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350567/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350567/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・兵庫県神河町の茶園で、新茶の収穫を体験できる初夏限定企画
・仙霊茶の新芽を使用した“茶梅”づくりを体験できる季節性の高い内容
・広大な茶畑を眺めながら、自然の中でゆったり過ごすリトリート体験
・地域の茶文化や手仕事に触れながら、五感で季節を味わえる構成
・軽食や茶園時間を通じて、神河町のローカルな魅力を体感できる体験
【連携事業者の紹介】
仙霊茶は、兵庫県神崎郡神河町で茶の生産・販売を行う地域事業者です。自然豊かな環境の中で茶づくりを行い、地域の風土を活かした茶文化の発信に取り組んでいます。茶園での体験企画や交流を通じて、神河町の魅力を伝える活動も実施しています。今回の企画では、茶園を活用した新茶摘み体験や茶梅づくり体験を提供し、参加者が地域の自然や季節文化に触れられる機会を創出します。神河町ならではの茶文化や初夏の景観を体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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