データセンター用PDU（電源分配ユニット）市場規模分析：2026年は3421百万米ドルに到達予測
データセンター用PDU（電源分配ユニット）とは
データセンター用PDU（電源分配ユニット）は、UPSや商用電源、非常用発電機から供給される電力を、サーバーやネットワーク機器へ安全かつ効率的に分配するための重要インフラである。一般的な電源タップとは異なり、高負荷環境に対応する設計が施されており、Basic PDUからMetered PDU、Switched PDU、さらに遠隔監視機能を備えたSmart PDUまで幅広い製品群が存在する。
データセンター用PDU（電源分配ユニット）のサプライチェーンは、上流の銅材、遮断器、サージ保護部品、センサー、組込み制御基板メーカー、中流のPDUメーカーおよびOEM/ODM企業、下流のクラウド事業者、コロケーション事業者、企業データセンター運営会社で構成される。近年はDCIM（Data Center Infrastructure Management）との統合需要が高まり、単体製品ではなくソリューション型ビジネスへ移行している。
2025年のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）市場は、AIインフラ投資の急拡大を背景に力強い成長局面を迎えている。特に、スマートPDU、AIデータセンター、電力監視、ラック電力管理、エネルギー効率といった分野が市場拡大の中核となっている。2024年の世界販売台数は約350万台、平均販売価格は約890米ドルであり、従来の配電機器から高度な運用管理プラットフォームへと市場の位置付けが変化しつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350647/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350647/images/bodyimage2】
図. データセンター用PDU（電源分配ユニット）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「データセンター用PDU（電源分配ユニット）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、データセンター用PDU（電源分配ユニット）の世界市場は、2025年に3255百万米ドルと推定され、2026年には3421百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で推移し、2032年には4760百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AIデータセンターが牽引するデータセンター用PDU（電源分配ユニット）需要
現在のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）市場を支える最大要因は、AIサーバーおよび高性能コンピューティング（HPC）の急速な普及である。生成AI向けGPUサーバーでは、1ラックあたりの消費電力が従来の10～20kWから50kW以上へ上昇するケースも増えており、高精度な負荷監視機能を持つスマートPDUの導入が急速に進んでいる。
直近6カ月では、北米を中心としたハイパースケール事業者によるAI専用データセンター建設計画が相次いで発表されており、三相高電流対応のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）需要が拡大している。また、クラウド事業者ではコンセント単位での消費電力監視や遠隔制御機能への要求が高まり、従来型PDUからインテリジェントPDUへの更新投資が活発化している。
データセンター用PDU（電源分配ユニット）の技術革新と差別化要因
技術面において、データセンター用PDU（電源分配ユニット）は急速な高度化が進んでいる。最新製品はSNMP、Modbus、REST APIなどの通信規格に対応し、クラウド管理プラットフォームとのリアルタイム連携を実現している。
データセンター用PDU（電源分配ユニット）は、UPSや商用電源、非常用発電機から供給される電力を、サーバーやネットワーク機器へ安全かつ効率的に分配するための重要インフラである。一般的な電源タップとは異なり、高負荷環境に対応する設計が施されており、Basic PDUからMetered PDU、Switched PDU、さらに遠隔監視機能を備えたSmart PDUまで幅広い製品群が存在する。
データセンター用PDU（電源分配ユニット）のサプライチェーンは、上流の銅材、遮断器、サージ保護部品、センサー、組込み制御基板メーカー、中流のPDUメーカーおよびOEM/ODM企業、下流のクラウド事業者、コロケーション事業者、企業データセンター運営会社で構成される。近年はDCIM（Data Center Infrastructure Management）との統合需要が高まり、単体製品ではなくソリューション型ビジネスへ移行している。
2025年のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）市場は、AIインフラ投資の急拡大を背景に力強い成長局面を迎えている。特に、スマートPDU、AIデータセンター、電力監視、ラック電力管理、エネルギー効率といった分野が市場拡大の中核となっている。2024年の世界販売台数は約350万台、平均販売価格は約890米ドルであり、従来の配電機器から高度な運用管理プラットフォームへと市場の位置付けが変化しつつある。
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図. データセンター用PDU（電源分配ユニット）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「データセンター用PDU（電源分配ユニット）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、データセンター用PDU（電源分配ユニット）の世界市場は、2025年に3255百万米ドルと推定され、2026年には3421百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で推移し、2032年には4760百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AIデータセンターが牽引するデータセンター用PDU（電源分配ユニット）需要
現在のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）市場を支える最大要因は、AIサーバーおよび高性能コンピューティング（HPC）の急速な普及である。生成AI向けGPUサーバーでは、1ラックあたりの消費電力が従来の10～20kWから50kW以上へ上昇するケースも増えており、高精度な負荷監視機能を持つスマートPDUの導入が急速に進んでいる。
直近6カ月では、北米を中心としたハイパースケール事業者によるAI専用データセンター建設計画が相次いで発表されており、三相高電流対応のデータセンター用PDU（電源分配ユニット）需要が拡大している。また、クラウド事業者ではコンセント単位での消費電力監視や遠隔制御機能への要求が高まり、従来型PDUからインテリジェントPDUへの更新投資が活発化している。
データセンター用PDU（電源分配ユニット）の技術革新と差別化要因
技術面において、データセンター用PDU（電源分配ユニット）は急速な高度化が進んでいる。最新製品はSNMP、Modbus、REST APIなどの通信規格に対応し、クラウド管理プラットフォームとのリアルタイム連携を実現している。