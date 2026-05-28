ＳＢＳネクサード／JILS全日本物流改善事例大会2026で改善事例を発表 －「人」と「ＡＩ」の融合で次世代３ＰＬへ－
ＳＢＳネクサード株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）は５月13日、東京コンファレンスセンター・品川（東京都港区）で開催された公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（以下、JILS）主催の「全日本物流改善事例大会2026」で、当社の改善事例を紹介しました。
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本大会では、全国の物流現場改善事例の中から選考された48の優秀事例が、５月12日・13日の２日間にわたり発表されました。
当社は、物流センター板橋の事例「大規模ＥＣ通販拠点ＡＩ物量波動予測と人員マネジメントによる作業生産性の向上」をテーマに登壇しました。同事例では、リレーピッキング形式のマテリアルハンドリングを高度に活用し、作業の効率化と可視化を実現。さらに、リーダー教育と併せて自動化およびＡＩの活用にも取り組むことで、現場運営の高度化を推進しました。
審査員からは、「リレーピッキング形式のマテハンを使いこなす高度な事例であり、導入難易度も高い取り組み。リーダー教育に加え、自動化・ＡＩ化の観点も取り入れられており、次の展開が期待できる改善である」とコメントをいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350646/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350646/images/bodyimage2】
今後もＳＢＳネクサード株式会社は、IT・ロジスティクステクノロジー（LT）・現場の連携を強化し、「人」と「ＡＩ」の融合による次世代型３ＰＬ企業として、物流現場の革新に継続的に取り組んでまいります。
以 上
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 CSR・品質センター
TEL：050-1741-3145／e-mail： sgid00000105@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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本大会では、全国の物流現場改善事例の中から選考された48の優秀事例が、５月12日・13日の２日間にわたり発表されました。
当社は、物流センター板橋の事例「大規模ＥＣ通販拠点ＡＩ物量波動予測と人員マネジメントによる作業生産性の向上」をテーマに登壇しました。同事例では、リレーピッキング形式のマテリアルハンドリングを高度に活用し、作業の効率化と可視化を実現。さらに、リーダー教育と併せて自動化およびＡＩの活用にも取り組むことで、現場運営の高度化を推進しました。
審査員からは、「リレーピッキング形式のマテハンを使いこなす高度な事例であり、導入難易度も高い取り組み。リーダー教育に加え、自動化・ＡＩ化の観点も取り入れられており、次の展開が期待できる改善である」とコメントをいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350646/images/bodyimage2】
今後もＳＢＳネクサード株式会社は、IT・ロジスティクステクノロジー（LT）・現場の連携を強化し、「人」と「ＡＩ」の融合による次世代型３ＰＬ企業として、物流現場の革新に継続的に取り組んでまいります。
以 上
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 CSR・品質センター
TEL：050-1741-3145／e-mail： sgid00000105@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
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