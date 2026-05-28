デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」のヘアストレートアイロン「Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）」が、美容誌『LDK the Beauty』2026年7月号の特集「最新ストレートアイロンランキング」において、ベストバイおよび第1位に選出されました。

同誌において本製品は、軽い力で髪を挟みやすい操作性、クセの伸ばしやすさ、やわらかなツヤ感のある仕上がりが高く評価されました。毎日のスタイリングを“作業”から“心地よい身支度の時間”へと変える当社のプロダクトデザインが、熾烈な競争が続く美容家電市場において確固たるプレゼンスを示した結果となります。





Re・De Hair Straight メインビジュアル





URL： https://pixela-group.jp/press/2026/20260528.html









■開発の背景

近年、ヘアアイロン市場は多様な形状や機能を持つ製品が続々と登場しています。しかし、多くの消費者が本当に求めているのは、「短時間で簡単に美しいストレートヘアを作りたい」「髪への熱ダメージを極限まで抑えたい」という、極めて本質的なペインポイントの解決です。

当社は、この生活者の声に真っ直ぐに向き合い、毎日のスタイリングをストレスのない心地よい体験へ導くことを目指して、「Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）」を開発いたしました。髪をしっかりと捉えながらも手に取りやすく扱いやすい設計を追求し、デザイン性と機能性を両立させることで、日々の暮らしの中に自然に溶け込むウェルネス体験を提案しています。









■製品の特長と革新性

一切の忖度がない徹底テストで知られる『LDK the Beauty』の検証においても証明された、本製品の主な特長は以下の通りです。





＜圧倒的な仕上がりの美しさ(サロンクオリティの実現)＞

クセを真っ直ぐに伸ばすだけでなく、まるでサロンでケアをした直後のような、やわらかな髪に仕上がります。髪質自体がよくなったような、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。





＜ストレスフリーな操作性(人間工学に基づくUI/UX)＞

カーブした独自形状が抜群の握りやすさを提供し、軽い力で挟めるため、ロングヘアの方でも疲れにくい設計となっています。さらに、電源を入れてからの立ち上がり時間は約38秒を誇り、忙しい朝でもサッと美しいストレートヘアを完成させます。





＜最適化された力加減による時短スタイリング＞

毛束を挟む力が適切に設計されており、毛先まで一定の圧をキープしながら伸ばせるのが大きな特徴です。





＜高い競争力と実力＞

15,800円(税込)という価格設定でありながら、4,000円台から2万円超えまでの新作ストレートアイロン7製品が一斉にテストされた中で見事トップの評価を獲得しており、市場における圧倒的な実力を証明しました。









■製品仕様





Re・De Hair Straight ラインナップ





製品仕様





＜Re・De Hair Straight公式ページ＞

https://re-de.jp/hair-straight/





＜販売情報＞

・販売価格： 15,800円(税込)

・Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

・PIXELA GROUP Shop Amazon店 ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3VVF42Z

・その他主要家電量販店









■ブランド思想：機能が美しさを生むプロダクト

「Re・De（リデ）」が目指すのは、機能が美しさを生むプロダクトです。私たちはこれまで、単なる造形美にとどまらず、デザイン性と機能性を高度に両立し、日々の暮らしの中に自然に溶け込むプロダクトを提案してきました。

今回の第1位選出は、理美容家電領域においても、Re・Deが大切にしてきた「使いやすさ」「仕上がり」「心地よい体験」が第三者評価として客観的に認められたものと受け止めています。今後もRe・Deは、ヘアケア・美容家電・ウェルネス領域において、日常の中の小さなストレスを解きほぐし、毎日を前向きに整えるプロダクトを展開してまいります。









■事業戦略と今後の展望

当社はこれまで、「Re・De Hairdry+（リデヘアドライ プラス）」や「Re・De DuoClear IPL（リデ デュオクリア アイピーエル）」など、高付加価値な美容家電を市場に投入し、確かな実績を築いてまいりました。今回の「Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）」における最高評価の獲得は、成長著しい美容家電市場におけるさらなるシェア拡大への強力な推進力となります。

今後は、国内市場での強固な販路拡大に加え、先日発表した台湾市場への展開など、グローバルな事業展開を加速させます。さらに、ピクセラグループ全体で推進するアセットライト型ビジネスモデルの強化や、ソフトウェア事業・ウェルネスデータ活用とのシナジーも視野に入れ、ハードウェアの枠を超えた次世代のライフスタイル市場を牽引してまいります。









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

今回、『LDK the Beauty』の最新ストレートアイロンランキングにおいて、「Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）」を第1位に選出いただいたことを大変うれしく思います。

本製品は、単に髪をまっすぐにするための道具ではなく、毎日のスタイリングを心地よい体験に変えることを目指して開発したプロダクトです。握りやすさ、扱いやすさ、そして仕上がりの美しさ。その一つひとつの機能が、結果として美しさにつながる。「機能が、美しさを生む。」という私たちが大切にしている思想を、今回の評価を通じて多くの方に知っていただければ幸いです。

今後もRe・Deは、理美容家電をはじめ、暮らしとウェルネスを心地よくリデザインするブランドとして、より多くのお客様に新しい価値をお届けしてまいります。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。





Re・Deロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■会社概要

会社名(商号)： 株式会社A-Stage

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-18-5 水道橋BUSINESS CUBE 4階

設立 ： 2018年(平成30年)3月

資本金 ： 50百万円(2023年3月31日現在)

事業内容 ： 家電の製造及び販売 等

URL ： https://a-stage-inc.jp/

※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。