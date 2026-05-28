当社の連結子会社である株式会社エッグ(本社：鳥取県米子市、代表取締役社長：新田 英明、以下「エッグ」)は、株式会社島根銀行(本店：島根県松江市、取締役頭取：長岡 一彦、以下、「島根銀行」)において、FAQシステム「i-ask」の運用が2026年5月に開始されたことをお知らせいたします。





本システム「i-ask」は、同じく当社連結子会社である株式会社スカラコミュニケーションズが開発・保有するサービスです。この度、スカラグループ内の強みを活かした連携により、地域密着型のITソリューションに強みを持つエッグを通じて、島根銀行への導入・提供へと至りました。





本システムの導入により、Webサイト上に点在していたFAQの統合・整備による顧客の利便性向上に加え、行内における問い合わせ連携にかかる事務コストの大幅な軽減が期待されています。





「i-ask」EGG × 島根銀行





【島根銀行における導入の背景と目的】

■ 点在するFAQを整備し、自己解決による顧客利便性の向上へ

これまで島根銀行のWebサイト上では、FAQ(よくあるご質問)が複数箇所に点在しており、顧客が目的の回答にたどり着きにくいという課題がありました。顧客が知りたい情報へよりスムーズにアクセスできる環境を整備し、顧客利便性のさらなる向上を図るため、FAQの作成・一元管理が可能なシステムの導入を決定しました。





FAQ(よくあるご質問)





【「i-ask」による解決策と主な特徴】

■ 問い合わせから新たなFAQを生み出す「成長するFAQ」の実現

「i-ask」には、FAQ作成機能と合わせて「問い合わせフォーム作成機能」が備わっています。問い合わせフォームを通じて寄せられた顧客からの質問と、それに対する行内の回答を、簡単に新しいFAQとして作成・追加することが可能です。これにより、実際の「顧客の声」を大事にしながら、常に情報の鮮度と網羅性を高める“成長するFAQ”として運用していくことができます。





「i-ask」問い合わせフォーム





■ カテゴリー連動の担当部署連携により、事務コストを軽減

問い合わせフォームは、設定したカテゴリー(問い合わせ内容)ごとに、該当する担当部署へ直接通知されるよう設定しました。代表窓口で一度受け付けてから各担当部署へ振り分けるといった、行内での問い合わせ連携にかかる事務コストやタイムラグを大幅に軽減し、業務効率化と迅速な顧客対応の両立を図ります。





「i-ask」カテゴリー(問い合わせ内容)





【FAQシステム「i-ask」 サービス概要】

「i-ask」は、企業に寄せられる「よくあるご質問と回答」を簡単に作成・管理することができるFAQシステムです。お客様自身での自己解決を促進し、顧客満足度の向上と業務効率化を実現します。





「i-ask」よくあるご質問と回答





1.専門知識不要で簡単作成・更新

HTMLの専門知識がなくても、直感的な操作で簡単にFAQページの作成や更新が可能です。自動更新機能も備えており、休日や深夜の更新なども手間なく実行できます。





2.使いやすい検索でユーザビリティ向上

FAQ内のスムーズな検索により、ユーザーが目的の回答を見つけやすくなります。これにより、電話やメールでの問い合わせ対応にかかる業務負荷の削減が可能になります。





3.マーケティングやユーザー分析への活用

質問内容やFAQに対する評価の蓄積、検索キーワードの解析等を通じたユーザー動向分析が可能です。顧客ニーズの把握や、さらなるマーケティング施策への活用を実現します。





4.複数ユーザーによる分散管理

複数ユーザーによる管理が可能で、部署ごとの分担作業などにも適しています。また、社内の情報共有ツール(社内FAQ)としてもご活用いただけます。





今後もi-askを通じて地域金融機関のDX推進を支援してまいります。









【Webページ】

よくあるご質問 https://faq-shimagin.dga.jp/?page=1

お問い合わせフォーム https://faq-shimagin.dga.jp/form/0001.html









【会社概要】

社名 ： 株式会社エッグ

本社所在地： 鳥取県米子市角盤町1-27-2 GOOD BLESS GARDEN 4F

代表者 ： 代表取締役社長 新田 英明

事業内容 ： ＜国策事業＞旅行需要喚起事業システム開発、

補助金関連事業の事務局への管理システム提供、運用支援

＜ふるさと納税事業＞コンサルティング、寄付者管理システム提供、

納税事業、BPO業務委託

＜ヘルスケア事業＞フレイル予防システムの開発、提供、

地域のヘルスケアに関するソリューション提供

＜地域創生事業＞地域のあらゆる課題に対し、

ITを用いたソリューションの提供

設立 ： 1949年

Webサイト ： https://egg.co.jp









【お問い合わせ先】

株式会社エッグ セールスマーケティング部

担当 ： 谷口

TEL ： 0859-36-8881

e-mail： taniguchi.y@egg.co.jp









【関連リンク】

■株式会社エッグ リリース

https://www.egg.co.jp/news/news_20260527.html?20260527









■ FAQシステム「i-ask」 サービス概要(株式会社スカラコミュニケーションズ)

https://scala-com.jp/i-ask/