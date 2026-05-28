株式会社ベクトロジー(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：篠田 義一、以下「ベクトロジー」)は、日立建機株式会社(本社：東京都台東区、執行役社長：先崎 正文、以下「日立建機」)と福留開発株式会社(本社：高知県高知市、代表取締役：大場 将史、以下「福留開発」)が2026年6月より開始する、リアルタイムデジタルツイン基盤を用いた遠隔施工の共同実証試験において、技術パートナーとして参画します。ベクトロジーは施工現場の広範囲な状況把握を支援するパノラマビジョンシステム「Accuvision(R)」を提供します。





本実証試験は、高知県土佐市の施工現場において、油圧ショベルを用いた掘削作業の遠隔施工を行い、リアルタイムデジタルツイン基盤を活用した安全性と生産性の向上を検証するもので、実施時期は2026年6月1日から2026年7月31日までを予定しています。





近年、建設業界では労働力不足を背景に、安全性と生産性を両立する手段として遠隔施工への関心が高まっています。従来の遠隔施工では、主にカメラ映像をもとに建設機械の操作が行われてきましたが、地形の変化、他の建設機械・車両、作業員など、施工現場全体の状況を俯瞰的に把握することには課題がありました。ベクトロジーは、2025年8月より、日立建機の研究開発施設「かすみがうらValue Creation Hub」において、Accuvision(R)の建設機械分野での活用可能性について検証を進めてきました。今回の実証試験は、これまでの検証を踏まえ、実施工現場における遠隔施工での活用可能性を確認するものです。





ベクトロジーのAccuvision(R)は、魚眼カメラなどの広角映像をリアルタイムに補正し、広い視野を見やすいパノラマ映像として活用するための映像処理システムです。施工現場の状況を広範囲に捉え、遠隔地にいるオペレーターや管理者が現場を把握しやすくすることで、遠隔施工における安全確認の高度化を支援します。





リアルタイムデジタルツイン基盤の画面イメージ 画像提供：日立建機株式会社





■Accuvision(R)について

Accuvision(R)は、魚眼カメラなどの広角映像をリアルタイムに補正し、広範囲を見やすいパノラマ映像として活用するための映像処理システムです。広い視野を確保しながら映像の歪みを抑え、現場の状況を直感的に把握しやすくすることが特長です。

ドローン、建設機械、インフラ点検、警備・監視、ロボットなど、即時の状況判断が求められる用途での活用を想定しています。





魚眼映像(左)からパノラマ映像(右)へ





Accuvision(R) HighPS Camera





Accuvision(R) FHD





Accuvision(R)はベクトロジーの登録商標です。









■ 実証試験の概要

実施時期 ： 2026年6月1日～2026年7月31日(予定)

実施場所 ： 高知県土佐市(仁淀川用石地区河道掘削工事)

作業内容 ： 油圧ショベルZX200A-7を用いた掘削作業の遠隔施工

ベクトロジーの役割： 建設機械の周囲映像を可視化する

パノラマビジョンシステム『Accuvision』の提供

参画企業： 日立建機株式会社、福留開発株式会社、株式会社アプトポッド、

株式会社ユニキャスト、株式会社ベクトロジー





ベクトロジーは、建設機械、インフラ点検、鉄道、ドローン、ロボットなど、現実世界で動く機械や設備に向けて、リアルタイム映像処理技術の社会実装を進め、現場の安全性向上、省人化、業務効率化に貢献してまいります。









■ 株式会社ベクトロジーについて

本社 ： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-17

新横浜第一ビルディング7F

代表者 ： 代表取締役社長 篠田 義一

創業 ： 2008年12月

設立 ： 2016年1月

資本金 ： 999万円

コーポレートサイト： https://www.vectology.co.jp/