粗大ゴミ・不用品回収の専門サービス「粗大ゴミ回収本舗」を運営する株式会社ゴン(所在地：埼玉県戸田市)は、2026年5月22日に、全国の20～60代の男女400名を対象に「梅雨時期の不用品放置に関する実態調査」を実施いたしました。

今回はその結果から、梅雨入り前に捨てるべき不用品ワースト3を発表いたします。





間もなく迎える梅雨シーズン。実は、部屋に放置された不用品が、長雨による湿気で「カビ・ダニの温床」となり、健康被害や住宅への深刻なダメージを引き起こすリスクがあることが分かりました。









■放置された不用品の約7割が「カビ・悪臭」を経験。ジメジメが健康リスクに

放置された不用品が健康リスクに？約7割が『カビ・悪臭』を経験

「梅雨時期、不用品周辺で経験したトラブル」を調査したところ、最も多かった回答は「悪臭(279名)」、次いで「カビが発生していた(274名)」となりました。全体の約7割が、不用品を放置することで衛生環境の悪化を実感しています。

さらに、「触るとしっとりジメジメしていた(94名)」「ダニに刺された/周辺で虫を見た(55名)」など、実害につながっているケースも多く、放置された不用品が「アレルゲンの貯蔵庫」と化している実態が浮き彫りになりました。









■梅雨に危険な『カビ・ダニ温床』不用品ワースト3

梅雨に危険な『カビ・ダニ温床』不用品ワースト3

湿気を吸い込みやすく、カビやダニが繁殖しやすい「不用品ワースト3」が明らかになりました。

特に布団や衣類は繊維の奥まで湿気が入り込みやすく、一度カビが発生すると除去は困難です。また、段ボールは吸湿性が高く、害虫の格好のすみかとなります。これらを「いつか捨てる」と押し入れに詰め込んでいる状態こそが、最も危険な状況です。









■【実録】不用品放置による「ゾッとしたエピソード」

梅雨の不用品放置によるゾッとした体験談

アンケートでは、不用品を放置し続けたことで起きた、背筋が凍るような体験談も多く寄せられました。









■不用品回収のプロが教える「梅雨入り前」の整理術

「梅雨時期は湿度が80％を超える日も珍しくありません。密閉された押し入れやガレージに置かれた不用品は、わずか数週間でカビが発生しやすくなります。特に『紙・布・天然素材』は要注意。健康被害が出る前に、プロの手を借りて一気にリセットすることが、住まいを守る最大の防御です。」









■調査概要

調査方法 ： インターネット調査(クラウドワークス)

調査対象 ： 全国の20～60代の男女

有効回答数： 400名

調査期間 ： 2026年5月

調査実施 ： 株式会社ゴン(自社調査)









■会社情報

会社名 ： 株式会社ゴン

所在地 ： 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-13-15

広報担当 ： 工藤 隆之

事業内容 ： 粗大ゴミ・不用品回収・ゴミ屋敷の掃除・遺品整理・

ハウスクリーニング・片付け掃除のお手伝い

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishu.com/

会社公式サイト： https://sodaigomi-kaishu.com/corp/