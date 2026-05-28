大阪市浪速区にある海泉寺(代表役員住職 松山昌司)では、2026年6月13日・20日・27日(土曜日)午後1時から、全3回《「お寺で」終活入門講座》(行政書士奥村オフィス主催)を開催いたします。





お寺で終活入門講座





■提供背景

終活を考える歳になってきたけど何からはじめていいかわからない、と言う方も多いようです。悩んでいるうちにいつの間にか年月だけが過ぎて急に夫や妻が亡くなったり、そのうち自分の番が来てしまったりすることがあるかもしれません。なんの準備もせずに親の介護が始まって、そして亡くなって、どうしたらいいのかわからず苦労をした覚えのあるかたも少なくないのではないでしょうか？終活とひとことでいっても介護から医療、亡くなった後には遺品整理から相続、墓や仏壇の供養のこと、そして介護にも医療にも供養にも必ず必要なお金のことについてと多岐に渡ります。海泉寺で開催される終活入門講座は全3回に分けて様々な分野の専門の講師の先生からお話を伺います。1回だけの参加も可能で、すべて無料です。

定員は6名となっており各回ごと先着順にて予約受付いたします。





講師「行政書士 奥村多恵子 先生」

https://okumura-legaloffice.com/

開催会場「海泉寺」

https://kaisenji.com/









■「お寺で」終活入門講座 内容

《第1回》

6月13日(土曜日)午後1時からの第1回「スゴロクで体験する介護と終末期医療～自分が決める意味を知る」の講師には、カイゴクエスト認定ファシリテーター 野木健佑先生と主催者でもある行政書士奥村オフィス代表 奥村多恵子先生をお迎えします。





《第2回》

6月20日(土曜日)午後1時からの第2回「親子で考える遺品整理、墓・仏壇について～そこから見える事とは」の講師には、株式会社3mind家じまいアドバイザー代表取締役 屋宜明彦先生とT-Fami税理士事務所 税理士 長尾一平先生、行政書士奥村オフィス代表奥村多恵子先生をお迎えします。そして特別ゲストとして海泉寺住職から今現在のリアルなお墓じまいや仏壇じまいのお話を聞くことも出来ます。その場での質問も可能です。





株式会社3mind家じまい

https://3mind.jp/





《第3回》

6月27日(土曜日)午後1時からの第3回「ライフプランから相続を考える～家族・お金のこと」の講師には、ファイナンシャルプランナー相続診断士 小原徳子先生、T-Fami税理士事務所 税理士長尾一平先生、行政書士奥村オフィス代表 奥村多恵子先生をお迎えします。





◎参加料は無料です。

◎全3回参加者には“相続診断チェックシート”が進呈される特典があります。

◎参加特典としてボールペンなどが支給されお持ち帰りいただけます。





◆同時開催で、改葬・墓じまい・仏壇じまい相談会も開催しております。

また、相続のこと・家系図を作りたい、など行政書士の先生に相談できます。





全3回 参加費無料





■ご利用の流れ

事前の予約が必要です。

全3回まとめてのご予約も可能です。

各回定員は6名となっております。





予約は、行政書士奥村オフィス(06-4400-1790)まで

または開催会場の海泉寺(06-6631-4393)までお電話ください。

海泉寺公式LINEからもご予約できます。





海泉寺公式LINE





■「お寺で」終活入門講座 開催概要

主催 ：行政書士奥村オフィス

大阪市天王寺区小橋町14-71-904

講師 ：行政書士 奥村多恵子

カイゴクエスト認定ファシリテーター 野木健佑

株式会社3mind家じまいアドバイザー代表取締役 屋宜明彦

T-Fami税理士事務所 税理士 長尾一平

ファイナンシャルプランナー相続診断士 小原徳子

開催会場名：海泉寺 (浄土宗 龍元山 正岸院)

場所 ：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺

アクセス ：南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分～

各線「天王寺」駅 徒歩25分

主催 ：行政書士奥村オフィス

大阪市天王寺区小橋町14-71-904

06-4400-1790









■宗教法人 海泉寺 概要

代表者 ： 代表役員 松山昌司(第六十代住職)

所在地 ： 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15

設立 ： 1234年頃 (1952年12月18日 宗教法人設立)

事業内容： 寺院

URL ： https://kaisenji.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

行政書士奥村オフィス

大阪市天王寺区小橋町14-71-904

06-4400-1790

行政書士 奥村多恵子

https://okumura-legaloffice.com/





海泉寺

TEL：06-6631-4393

https://kaisenji.com/