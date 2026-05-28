biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」（ Web: https://www.chotto-yacht.com ）にて、2026年6月1日(月)～30日(火)の期間に会員になっていただくと通常25,300円（税込）の入会金および初年度年会費が期間限定で【完全無料】となる「入会キャンペーン」を実施いたします。湘南・江ノ島という絶好のロケーションで、サーフインやSUP、ヨットなどのマリンスポーツを、手ぶらで気軽にライフスタイルに取り入れられるお得な機会を提供いたします。

キャンペーン実施の背景

近年、健康志向の高まりやワークライフバランスの見直しにより、日常から離れてリフレッシュできる「サードプレイス（第3の居場所）」の需要が高まっています。湘南・江ノ島エリアは都心からのアクセスも良く、豊かな自然を感じられる場所として人気を集めています。しかし、「マリンスポーツを始めてみたいけれど、道具の準備や維持費が大変そう」「初心者にはハードルが高い」と感じている方が多いのも現状です。そこで当施設では、より多くの方に海の魅力を知っていただき、気軽にマリンライフの第一歩を踏み出していただくため、初期費用を抑えてスタートできる特別な本キャンペーンを企画いたしました。

キャンペーン内容

期間中に「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」の大人会員に新規ご入会いただいた方を対象に、通常25,300円（税込）の「入会金」および「初年度年会費」を【無料】とさせていただきます。 本キャンペーンの対象となる大人会員プランは、お客様のライフスタイルや目的に合わせて以下の3つの種別からお選びいただけます。

「ちょっとマリン会員」

月1回のスクールを無料で受講でき、サーフィンやSUP、ボディボードなどの基本的な道具をレンタルして気軽に海を楽しめるプランです。まずはマイペースに始めてみたい方におすすめです。

「レギュラー会員」

基本ギアに加え、セーリングやウインドサーフィン、ウィングなど、より本格的で幅広い種目の道具がすべて無制限にレンタル可能となるプランです。様々なマリンスポーツに挑戦したい方に最適です。

「プレミアム会員」

レギュラー会員の全特典に加え、プライベートスクールが年2回無料になり、さらに2階ラウンジでの缶ドリンクが飲み放題となるワンランク上のプランです。至高のクラブライフを心ゆくまで堪能していただけます。

キャンペーン概要

特典内容 ： 入会金(16,500円) ＋ 年会費(8,800円) 合わせて25,300円（税込） が無料 キャンペーン期間：2026年6月1日(月)～30日(火) 対象者： 2026年6月1日～30日のキャンペーン期間中に「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」の会員に新規ご入会いただいた方 お申し込み方法： 公式サイト（ https://chotto-yacht.com/member/adult/ ） ※会員は一年契約となります。 ※年会費は初年度の年会費にのみ適用となります。

ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島について

https://chotto-yacht.com/member/adult/

当クラブは「海を日常に」をコンセプトに、江ノ島・片瀬海岸で誰もが気軽にマリンスポーツを楽しめる環境を提供する大人のためのビーチクラブです。ヨットやSUP、サーフィンといった最新ギアのレンタルから、温水シャワーやパウダールーム、ロッカーなどの館内設備まで充実しており、いつでも手ぶらで快適にご利用いただけます。マリンスポーツ未経験の方でも、経験豊富なインストラクターが丁寧にレッスンを行うため安心してスタートできるほか、併設のカフェスペースや会員限定イベントなど、海を通じて大人が心地よく集えるコミュニティの場も提供しています。

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp