SBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CISO：堀田 智宣、以下「SBPS」）と株式会社ネットプロテクションズ（東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「ネットプロテクションズ」）は、SBPSのオンライン決済サービスとネットプロテクションズの後払い決済サービス「atone（アトネ）」のシステム連携に向けた包括契約を締結しました。本連携および契約締結により、SBPSの加盟店は「atone」を容易に導入可能となります。「atone」を導入することにより、クレジットカード非保持層へのリーチや、スムーズな決済体験による離脱（カゴ落ち）防止が可能となり、新規顧客の獲得や売上向上（GMVの拡大）の実現が期待できます。2026年6月末から、SBPS経由で「atone」の申し込み受付を開始する予定です。

■本連携の背景と目的

近年、EC市場の拡大とともに、クレジットカードを保有しない層や、番号入力の手間を避けたい層による後払い（BNPL）決済の需要が急速に高まっています。 この度の連携により、国内最大級の決済代行会社であるSBPSのオンライン決済サービスの加盟店は、40ブランド以上の豊富な決済手段に加えて「atone」をまとめて導入可能になります。「atone」を導入することで、利用者は商品を受け取ってから支払い期限内にいつでも代金を支払うことができて利便性が向上し、加盟店は会員登録不要で即時決済できることによるカゴ落ち防止や新規ユーザーの獲得によって、売上の向上が期待できます。

■本連携がもたらす価値

１．加盟店のメリット：導入・運用負荷を大幅に軽減

本連携により、加盟店は個別の契約手続きや複雑なシステム開発をすることなく、SBPS経由で「atone」を簡単に導入いただけます。また、SBPS経由で導入した他の決済手段と売上や精算の一元管理が可能になります。

２．加盟店のメリット：カゴ落ちを防止し、コンバージョン率向上に寄与

利用者が、会員登録をすることなく携帯電話番号とメールアドレスのみで即座に決済ができるという「atone」の利便性により、利用者の決済時離脱（カゴ落ち）を防ぎ、売上の最大化に貢献します。また、代金の未回収リスクはネットプロテクションズが100％保証※します。

３．利用者のメリット：クレジットカード不要で安心・便利な支払い

クレジットカード非保有層でも、簡単にデジタルコンテンツやストリーミングサービス等の利用が可能になります。代金は翌月にまとめてコンビニ等で支払えるため、支払い管理も容易です。また、200円の支払いごとに1ポイントのNPポイントが貯まり、貯まったポイントは1ポイント＝1円としてお買い物にご利用いただけます。

■SBペイメントサービス株式会社について

SBPSは、決済代行会社として、EC事業者や実店舗向けに、クレジットカード決済、キャリア決済、QRコード決済など多彩な決済手段を提供しています。ソフトバンクグループの一員である強みを生かし、高度な決済システムとAIを活用した不正検知サービスなどの付加価値を提供することで、安心・安全な決済環境を構築しています。 詳細はこちら：https://www.sbpayment.jp/

■「atone」について

ネットプロテクションズが提供する「atone」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービスです。利用者は、銀行口座やクレジットカード情報の登録・チャージなしで、購入後に支払いが可能です。一方、導入事業者にとっては、購入直前の離脱を防ぎ、売上ロスの減少につながります。また、ポイントプログラムも導入しており、新規顧客獲得、リピート率向上、購買単価の増加にも貢献します。 詳細はこちら：https://atone.be/

※ネットプロテクションズ所定の審査を通過した取り引きが対象です。 ・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ・その他、記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■SBペイメントサービス株式会社 会社概要

商号：SBペイメントサービス株式会社 代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 CISO 堀田 智宣 URL：https://www.sbpayment.jp/ 事業内容：決済サービス、集金代行およびこれらに付随する業務など 創業：2004年10月 資本金：60億7,500万円 所在地：東京都港区海岸1丁目7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

■株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号：株式会社ネットプロテクションズ （株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ） 代表者：代表取締役社長 柴田 紳 URL：https://corp.netprotections.com/ 事業内容：後払い決済サービス各種 創業：2000年1月 資本金：1億円 所在地：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階