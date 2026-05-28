全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、6月7日（日）は『劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇』を、6月14日（日）は『劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌篇』を放送します。

1．『劇場版 天元突破グレンラガン』概要

これはまだ自分の運命に気づかぬ一人の男の物語――。 地下で暮らす内気な少年シモンが、兄貴分カミナや仲間たちと出会い、巨大メカ「グレンラガン」と共に地上、そして宇宙へと舞台を広げながら成長していく物語を描く。『劇場版 天元突破グレンラガン』は、TVシリーズを再構成し、全セリフ録り下ろし、新規カットを多数追加。前編「紅蓮篇」では地上奪還までの戦いを、後編「螺巌篇」では人類の未来を懸けた最終決戦を描く。

2．放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～【ブルーレイ版マスター】 6月7日 『劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇』 6月14日『劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌篇』 ★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

3．「日曜アニメ劇場」とは

新作、旧作、隠れた名作まで毎週日曜よる7時は『日曜アニメ劇場』！ 劇場版アニメや長編アニメを中心に、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）やTV用に編集されたスペシャル版、さらには「特別編」として実写版など、無料放送ではなかなか出会えない貴重なラインナップでお届けします。 ■『日曜アニメ劇場』ホームページ：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

4．掲載時のお願い

＜コピーライト＞ 『劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇』 『劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌篇』 共通 ©中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」 ※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします。 ■作品紹介画像のトリミングは不可とします。 ■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。