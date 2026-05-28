2026年５月 株式会社東門

【１００，０００袋販売達成記念】

日本一のさくらんぼの里 山形県寒河江市産さくらんぼが当たる！

プレゼントキャンペーン

山形県の食品販売会社 株式会社東門(所在地：山形県寒河江市)は、 「殿様のだだちゃ豆ポテト」１００，０００袋販売達成の御礼に さくらんぼプレゼントキャンペーンを実施します。 （殿様のだだちゃ豆ポテト ２０２５年８月発売開始）

■プレゼント概要

■賞品

山形県寒河江市産さくらんぼ 高級品種佐藤錦１箱５００ｇ ２０名様

■対象商品

殿様のだだちゃ豆ポテト 金牛せん 山形牛そぼろ入り

■応募期間

２０２６年６月１日～６月３０日まで 当日消印有効

■応募方法

殿様のだだちゃ豆ポテトと金牛せん それぞれのバーコード１枚ずつはがきに貼り下記宛先へ投函。 〒９９１－００１１ 山形県寒河江市大字日田字五反７６－１ 東門 キャンペーン係迄

■応募のきまり

はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・職業を明記し上記の応募先迄。 厳正抽選の上、当選者へのプレゼント品の発送をもって、当選発表にかえさせていただきます。 ※応募時の個人情報は当選者抽選および発送のみに使用し、 それ以外の目的で使用する事はありません。

■商品特徴

〇殿様のだだちゃ豆ポテト 「新東北みやげコンテスト 入賞」 江戸時代から受け継がれる幻の枝豆「だだちゃ豆」フリーズドライ１００％使用し、 食感と味の相性がよいフライドポテトと合わせました。 フリーズドライの凝縮された「だだちゃ豆」の味わいと旨塩味ポテトがやみつきです。 おやつ・ビールのお供など様々なシーンで楽しめます。 従来品の枝豆パウダー・フレーバーからでなくフリーズドライした枝豆そのままの味を楽しめます。 ※JA鶴岡 殿様のだだちゃ豆フリーズドライ１００％使用

菓子評論家 松林千宏氏コメント（食べたお菓子は通算10万個を超える日本一のお菓子好き） 「袋を開けた途端、ふわっと広がるだだちゃ豆の香り！ 鮮やかなグリーン色の豆をポイっと口に放り込むと、噛むほどにあふれる豆の旨みと甘さ、そして香ばしさ！ シンプルな塩気が味わいを引き立てます。 ほくほく＆サクッとしたフライドポテトとの相性もバツグン。 きっと殿様も思わず「うまい！」と唸った味わいをどうぞ。」

〇金牛せん 山形牛そぼろ入り （２０２６年新商品） 山形県を代表するブランド牛 山形牛、 その山形牛そぼろを練り込みサクサク食感に仕上げた揚げせんべいです。 大人のおやつ・お酒のお供など様々なシーンで楽しめます。 焼肉ソムリエ＆焼酎アドバイザーも高評価 三坂氏推薦！ 「山形牛の風味を感じる逸品！麦焼酎、ハイボール、ビール等お酒との相性抜群！！大人のおやつです」

■販売者概要

会社名：株式会社東門 所在地：山形県寒河江市大字日田字五反76-1 担当： 石山 TEL ： 070-2438-0127 MAIL： eg@eastgate-sagae.jp URL：https://eastgateyama.thebase.in/