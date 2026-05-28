「人」という不確実な変数に、統計学の確信を。

アストロメディア株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：永尾洋輔）は、個人の生年月日という「時間指標」と、職務経歴等の「後天情報」を統合・解析する次世代の性質診断システム『ETOGRAM®（エトグラム）』の法人向け本格展開を2026年より開始いたしました。

■ 「干支暦」を現代の解析インデックスへ再定義

ETOGRAM®は、解析の基盤として、数千年にわたり継承されてきた東洋の暦「干支暦（節気暦）」を採用しています。 これは天文学的周期をベースとした、精密な「時間の座標体系」です。本システムでは、この暦を単なる日付の記録ではなく、人間観察データを整理・抽出するための「高精度な解析インデックス（索引）」として活用。特定の時間軸に紐づく行動特性を、統計学的に有効な属性データへと変換します。

■ 臨床統計の厳格さと、55,000超の圧倒的サンプル

代表の永尾が外資系製薬会社での臨床統計解析で培ったエビデンス重視の手法を用い、過去120年分（43,800通り）の時系列データと55,000人超のサンプルをAIによってクロス分析。 「生年月日が性格を決める」という因果論ではなく、特定の時間周期において特定の思考・行動パターンが発現する「統計的相関関係」を徹底的に抽出しました。その結果、従来の主観的な適性検査では到達できなかった、極めて再現性の高い行動予測プロファイリングを実現しています。

■ 開発の背景：自己申告型アセスメントの限界を、臨床統計の視点で打破する

近年、採用候補者が理想像に合わせて回答を操作する「社会的望ましさバイアス」により、従来のアンケート形式の適性検査には、精度の限界が指摘されています。これが、本質的な適性を見誤る「採用ミスマッチ」「早期離職」「予想外のコンプライアンス違反」の主要因となっています。

アストロメディア代表の永尾は、外資系製薬会社での10年以上にわたる臨床統計解析の経験から、この課題を打破するには「本人の主観」を一切介さない客観的なデータセットが必要であると確信しました。そこで着目したのが、数千年にわたり「時間の性質」を記録し続けてきた東洋の知のインフラ「干支暦」です。

ETOGRAM®は、過去120年分（43,800通り）の時系列データと、特定の行動様式や職業特性を持つ55,000人超（50以上の特定属性グループ）のビッグデータを独自の解析モデルで照合。臨床試験と同様の厳格な検証プロセスを経て、干支暦の周期の中に、偶然では説明できない「行動特性との有意な相関関係」を特定することに成功しました。

このエビデンスに基づき構築された1,728パターンの性質分類アルゴリズムは、本人の主観に左右されない「性質」と「行動予測」を高い解像度で可視化。勘や経験、あるいは操作可能な自己申告データに頼らない、科学的な意思決定を支援します。

■ 名称の由来：干支暦（Eto-reki）と計算（Gram）による可視化

サービス名である「エトグラム」は、干支暦のデータ配列から人の性質を科学的に「記録・可視化（Gram）」することに由来します。西暦を干支暦という独特の座標に置き換え、その並びにある法則を計算によって導き出すという開発思想を表現しています。

■ 『ETOGRAM®』が解決する3つの組織課題

本システムは、人間の思考パターンを「表（ライトサイド）」と「裏（ダークサイド）」という二つの側面から解析し、組織運営の意思決定を支援します。

人材採用のミスマッチ防止

面接時の回答や履歴書の情報を入力するだけで、候補者の「想定勤続年数」や「キャリア観」を推定。例えば「数年で転職を考えやすい人材」を事前に把握でき、採用リスクを大幅に軽減します。

タレントマネジメントの精度向上

1on1面談時に「最も響く褒め方・叱り方」や「離職サイン」をAIが提示。たとえば「具体的な成果プロセスを評価すればモチベーションが上がる」といった個別アドバイスが可能です。

コンプライアンス違反の未然防止

経費不正や機密情報流出など「特定の環境下で起こす可能性のある問題行動」をシミュレーション。社員の"裏の傾向・可能性"を事前に把握し、未然防止に繋げられます。

■ 導入企業による評価

外資大手化粧品メーカー（人事ダイレクター）: 「候補者の見立てを整理する上で有用な指標となった。特に責任者採用において、本質的なリスクを確認するための有用な材料となった」

外資系製薬会社（人事本部長）: 「退職交渉の際、提示すべき条件や次のキャリア支援の方向性を検討する材料として非常に有用であった」

■ 公的機関による承認・採択実績

東京都「経営革新計画」承認事業（承認番号：3産労商支第2178号） 経済産業省・中小企業庁「第19次ものづくり補助金」採択事業

■ サービス・企業概要

サービス名: ETOGRAM®（エトグラム） 会社名: アストロメディア株式会社 代表者: 代表取締役社長 永尾 洋輔 所在地: 東京都 事業内容: AI・統計学を活用した性格診断ツールの開発・提供、人事＆経営コンサルティング 公式WEB: https://www.astromediainc.com/ お問い合わせ: info@etogram.com （担当：村田）