有限会社ナビアン(所在地：東京都杉並区、取締役社長：安藤 嘉泰)は、宇宙産業・宇宙技術分野向け情報プラットフォーム「ASTRONAVI(アストロナビ)」を2026年5月より提供開始しました。





ASTRONAVIは、週100本前後・年間約5,000本の宇宙産業ニュース要約データベース(Articles)と、世界約130カ国・約3,000社の企業ディレクトリ(Company Directory)を相互リンクした宇宙産業データベースです。

記事ページからは記事中に言及されている主な企業・機関の詳細情報へ、企業ページからは関連ニュース一覧へワンクリックで遷移でき、宇宙産業の動向を横断的に把握できます。

宇宙産業を調査・分析する企業、投資家、研究機関、行政機関などに向けた情報インフラとして提供します。

【サービスURL】 https://astronavi.jp/





世界の宇宙産業・技術関連ニュースと企業情報を相互に紐づけて把握できる構成

記事データベースと企業データベース





参考：個別企業ページリンク

https://astronavi.jp/companies/rocket-lab/





参考：個別記事ページリンク

https://astronavi.jp/news/2026-19-0011/









■宇宙産業情報を横断的に把握できる情報インフラ

宇宙産業はここ数年で急速に拡大し、打ち上げ・衛星・地球観測・防衛・通信から部品・サブシステムまで、その領域と関係企業は世界規模で増加しています。

一方で、世界各地で日々発信されるニュースや企業情報を体系的に収集・整理し、横断的に把握できるサービスは限られていました。

ASTRONAVIは、ニュース情報と企業情報をひとつのデータベース構造として統合し、宇宙産業の動向を横断的に把握できる情報インフラとして開発されました。

Articlesでは週100本前後・年間約5,000本のニュース要約を収録し、打ち上げ・防衛・地球観測・通信・政策・資金調達から電子部品・サブシステムまで幅広く網羅しています。Company Directoryでは、約130カ国・約3,000社を20業種カテゴリで整理しています。





記事データベースと企業データベースのトップページ例





記事データベーストップページ

https://astronavi.jp/news/





企業データベーストップページ

https://astronavi.jp/companies/









■2つのデータベースが相互リンク―記事と企業の関連情報をワンクリックで把握

ASTRONAVIの記事データベースと企業データベースは相互にリンクされています。

記事ページからは記事中に言及されている主な企業・機関の詳細ページへ、企業ページからはその企業が言及された過去記事の一覧へ、ワンクリックで遷移できます。

たとえば、企業データベースで欧州の地球観測スタートアップを絞り込み、各企業の最新記事を確認することができます。

また、資金調達や提携、打ち上げなどの記事からCompany Directoryへ移動することで、企業単位で関連情報を継続的に確認できます。









■毎週更新される「生きた宇宙産業データベース」

毎週100本前後の新着記事が追加されるとともに、記事に登場した未登録企業は新規追加され、既存企業情報も関連記事の追加と共に随時アップデートされます。

記事データベースと企業データベースが連動しながら継続的に拡充され、宇宙産業の最新動向を反映し続けます。毎週20～30社を新規追加し、毎週90～100社の企業情報をアップデートしています。









■今後の展開

今後は、月次レポートの拡充、収録企業・機関数の継続拡大、外部公開データや各種APIとの連携による情報収集の高度化、法人向けカスタムレポート機能などの開発を進めていく予定です。

月次レポートでは、IPO、補助金、企業投資、資金調達、打ち上げ、政策、防衛、衛星コンステレーションなど、宇宙産業に関わる主要テーマを継続的に整理していく予定です。

また、将来的には収録企業・機関数を5,000社超へ拡大し、宇宙産業に関する情報をより幅広く網羅・整理・提供することで、実務で活用できる宇宙産業情報基盤としての価値向上を目指します。

ASTRONAVIは、宇宙産業に関する情報を幅広く収集・提供することで、日本の宇宙産業の発展にも貢献できるサービスを目指します。









■代表コメント

有限会社ナビアン 取締役社長 安藤 嘉泰

弊社は25年以上、無線通信分野を中心とした市場調査レポートを手がけてきました。

その経験から、産業動向を把握するには、日々のニュースに加え、その背景にある企業・機関の動きを継続的に整理することが重要だと考えています。宇宙産業においても、主要ニュースサイトだけでは業界全体の動きを十分に把握しきれないことがあり、ニュースと企業情報を結びつけた実務向けの情報基盤が必要だと感じていました。

こうした問題意識から、週100本前後のニュース要約と約3,000社の企業データベースを相互につなぐ、宇宙産業データベースサービス「ASTRONAVI」の提供を開始しました。

ASTRONAVIを通じて、宇宙産業に関わる方々の情報収集や業界理解を支援し、日本の宇宙産業の発展に貢献してまいります。





取締役社長 安藤 嘉泰









■ASTRONAVIについて

ASTRONAVIは宇宙産業・宇宙技術分野向けの情報プラットフォームです。週100本前後の宇宙産業ニュース要約データベースと、約130カ国・約3,000社の企業ディレクトリが相互にリンクされた情報インフラを提供しています。





ASTRONAVIサービスロゴ









【運営会社概要】

社名 ： 有限会社ナビアン

本社所在地 ： 東京都杉並区善福寺2-18-2

取締役社長 ： 安藤 嘉泰

事業内容 ： 市場調査レポートの制作・発行、

宇宙産業情報プラットフォームの運営

設立 ： 1998年9月7日

企業ホームページ： https://www.navian.co.jp/

サービスサイト ： https://astronavi.jp/