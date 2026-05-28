株式会社ベルニクス(本社：埼玉県さいたま市南区、以下「ベルニクス」)および株式会社ベルデザイン(本社：埼玉県さいたま市南区、以下「ベルデザイン」)は、総合設備エンジニアリング企業である株式会社きんでん(本店：大阪市北区、以下「きんでん」)と、ワイヤレス給電分野における事業領域拡大および社会実装の加速を目的とした業務提携契約を、2026年5月21日に締結いたしました。





本提携では、ベルニクスの高性能・高信頼性電源技術、ベルデザインのワイヤレス給電技術および製品・ビジネスモデル開発力、きんでんの総合設備エンジニアリング力と顧客ネットワークを融合します。





これにより、ワイヤレス給電の社会実装を見据えた製品・サービスの開発および事業領域の拡大を推進してまいります。









【提携の背景】

近年、オフィスビルや商業施設、交通インフラなどにおいて、利便性向上、省施工、安全性向上の観点から、ワイヤレス給電技術の活用が期待されています。





ベルニクスが開発・製造し、ベルデザインが展開するワイヤレス給電システム「POWER SPOT(R)」は、高出力・高効率・位置ずれに強い電磁誘導方式を特長とし、通信機能による利用データ取得にも対応しています。





これまで三社は、きんでん豊洲ビルにおけるワイヤレス給電ユニット「POWER SPOT(R) HOME-Inside」を72台設置するとともに、ノートPC・タブレット端末への給電を可能とする「POWER SPOT(R) HUB」の共同開発などを通じて、技術および運用面での検証を進めてまいりました。こうした実証・共同開発の成果や市場環境の変化を背景に、ワイヤレス給電の実用化および普及を見据えた事業連携の重要性が高まっています。









【提携の目的】

本提携は、三社の技術・ノウハウ・顧客基盤を融合し、ワイヤレス給電技術の社会実装を加速させるとともに、新たな製品・サービスの創出および提供につなげるものです。





また、通信機能により取得される各種データの活用や新たなサービス開発にも取り組み、空間価値の向上と新たな事業機会の創出を目指してまいります。









【今後の展開】

三社は本提携を通じて、ワイヤレス給電技術の活用を推進し、施設における利便性向上、省施工、安全性向上に貢献するとともに、新たな事業機会の創出に取り組んでまいります。









【会社概要】

株式会社ベルニクス

所在地： 埼玉県さいたま市南区根岸5-6-1

email ： info@bellnix.co.jp

URL ： https://www.bellnix.co.jp/





株式会社ベルデザイン

所在地： 埼玉県さいたま市南区根岸5-6-1

E-mail： info@bell-design.co.jp

URL ： https://www.bell-design.co.jp/