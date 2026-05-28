ドイツのパフォーマンスバイクブランド「キャニオン（Canyon）」は、6月3日の「世界自転車デー」に合わせて、ロードバイクからトライアスロンバイク、グラベル、MTBまで幅広いモデルを対象とした「World Bike Day Sale」を開催中です。 セール期間は2026年5月22日（金）～6月9日（火）午前6:59まで。 対象モデルは、エアロード、アルティメット、エンデュレース、スピードマックス、グレイル、グリズル、ニューロン、スペクトラル、エクシードなど、キャニオンの人気モデルほぼ全ラインナップとなります。 最大25%OFFとなる今回のセールでは、レース志向のライダーから、これからスポーツバイクを始めたい方まで、それぞれのスタイルに合わせた1台を特別価格で選ぶことができます。

価格改定直後の「エアロード」がさらにセール対象に

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今回特に注目したいのが、エアロロード「Aeroad（エアロード）」です。 キャニオンでは2026年5月初旬にエアロード完成車の価格を見直し、最大21%の価格改定を実施。 今回の世界自転車デーセールでは、その価格改定後のモデルがさらにセール対象となっており、これまでにない高いコストパフォーマンスを実現しています。 2026シーズン現在、アルペシン・プレミアテックはディレーラーハンガーをUDH化したエアロードCFRのプロトタイプをテストしていますが、UDH化のほかにフレーム設計に変更はなく、現行モデルの完成度が実証されています。 世界最高峰レースで数々の勝利を重ねてきたエアロードを、より現実的な価格で手にできる特別なタイミングです。

アイアンマン世界選手権8勝の「スピードマックス」もセール対象

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トライアスロンバイク「Speedmax（スピードマックス）」も今回のセール対象モデルです。 アイアンマン世界選手権で数々の勝利を重ねてきたスピードマックスは、高い空力性能とストレージ性能、長距離レースにおける快適性を高次元で融合したキャニオンを代表するトライアスロンバイクです。 アイアンマンレースへ挑戦するトライアスリートにとっても、機材を見直す絶好のタイミングとなります。

注目セール対象モデル（一部抜粋）

キャニオン東京テストセンターで試乗可能

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キャニオン東京テストセンター（CTTC）では、エアロードやスピードマックスをはじめとした人気モデルの試乗が可能です。 実際のアップダウンを含む試乗ルートで、バイクの加速性能や快適性、フィット感をじっくり体感いただけます。 ■キャニオン東京テストセンター 営業日：金・土・日・月（火・水定休） 営業時間：9:00～13:00 場所：東京都八王子市松木51-7 https://maps.app.goo.gl/SssGKnwvY23F7uTS7

「次の1台」を考える絶好のタイミング

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ロード、トライアスロン、グラベル、MTBまで。 キャニオンの人気モデルが特別価格となる今回の「World Bike Day Sale」。 レースに向けたアップグレードとしても、初めてのスポーツバイクとしても、“次の1台”を選ぶ絶好のタイミングです。

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