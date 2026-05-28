焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ 「TACOスパゲティ」

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スパゲティなのに、気分はタコライス。麺革命メニューが爆誕！

販売期間 ： 2026年6月4日（木）〜7月末（予定）

パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとしてタコライスの美味しさを、香ばしく炒め上げた焼きスパゲティでアレンジした「TACOスパゲティ」を、6月4日（木）から販売します。

　







　

ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。

　

このたび登場するスペシャルメニュー「TACOスパゲティ」では、スパイシーなタコミートに、みずみずしいトマトやシャキシャキレタス、まろやかなチーズを合わせ、初夏にぴったりな爽やかさと食べ応えを両立しました。香ばしさの中に広がるピリ辛の旨みが食欲をそそる、季節感あふれる一皿となっています。

　







　　


「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要

　

◇ メニュー名：

　TACOスパゲティ

◇ 販売期間：

　2026年6月4日（木）〜7月末（予定）

◇ 価格：

　並盛り（350g）1,000円／大盛り（500g）1,150円／特盛り（700g）1,450円／メガ（1000g）1,850円

◇ 販売店舗：

　虎ノ門店　（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）

　霞ヶ関飯野ビル店　（東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）

　　

　

「ロメスパバルボア」：店舗一覧

　

・ 霞ヶ関飯野ビル店

　東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1　／　TEL.03-5521-5312

・ 虎ノ門店

　 東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F　／　TEL.03-5510-6821

■ 公式ホームページ：　https://romespa-balboa.com/

■ 公式Facebook：　https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa

　

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株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

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