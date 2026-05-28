焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ 「TACOスパゲティ」





















パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとしてタコライスの美味しさを、香ばしく炒め上げた焼きスパゲティでアレンジした「TACOスパゲティ」を、6月4日（木）から販売します。ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。このたび登場するスペシャルメニュー「TACOスパゲティ」では、スパイシーなタコミートに、みずみずしいトマトやシャキシャキレタス、まろやかなチーズを合わせ、初夏にぴったりな爽やかさと食べ応えを両立しました。香ばしさの中に広がるピリ辛の旨みが食欲をそそる、季節感あふれる一皿となっています。