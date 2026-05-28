ベトナム・旧ビンズン省エリア分譲住宅事業トップシェアを誇る Bcons社と「共同事業契約」を締結 ホーチミン市 都市鉄道1号線延伸エリアで2つの分譲住宅事業に参画

ベトナム・旧ビンズン省エリア分譲住宅事業トップシェアを誇る Bcons社と「共同事業契約」を締結 ホーチミン市 都市鉄道1号線延伸エリアで2つの分譲住宅事業に参画