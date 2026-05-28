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当社施工のごみ処理施設として初となる『ZEB』認証を取得
〜高い省エネルギー性能で地域環境に貢献〜
川崎重工が福岡県久留米市から受注した「久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業」（以下「本事業」）において、当社が設計・施工するごみ処理施設が、建築物の省エネルギー性能に関する評価・表示を行うBELS評価※1の最高ランクとなる『ZEB』※2の認証を取得しました。当社が施工するごみ処理施設としては初の取得となります。
本事業では、計画の初期段階から省エネルギー性能を重要な設計要素として位置付け、
外皮性能の向上による熱負荷の低減
LED照明や高効率空調などの省エネルギー設備の採用
創エネルギー技術（太陽光発電設備）の採用
により、利用者の快適性を確保しながら高い環境性能を実現し、建物全体の年間一次エネルギー消費量をゼロとすることにより、『ZEB』認証を取得しました。
持続可能な社会の実現が重要視される中、建築分野における省エネルギー化のニーズも急速に高まっています。このような社会的ニーズの高まりを背景に、このたびの『ZEB』認証取得は、今後の当社の受注活動に大きな弾みとなることが期待されます。
当社は今後も、ごみ処理施設の環境と調和した建築のあり方を追求しながら、持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。本事業の『ZEB』認証取得はその一つの成果であり、久留米市をはじめ地域の方々の理解を得ながら、将来にわたり、安全で安定したごみの適正処理や周辺環境への配慮を最優先とし、本事業を進めていきます。
※1 「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略。建築物の省エネ性能を第三者機関が評価し、6段階の星の数で表示する認証制度で、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運営。評価指標はBEI（建築物エネルギー消費性能指標）と呼ばれ、「実際の設計値」÷「基準となる標準的な値」で算出。数値が小さいほど省エネ性能が高いことを示す。「BEI ≦ 0.5」がBELS最高評価の星(★)6つ取得の条件となる。
※2 BELS評価制度のひとつである建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることを目的としたZEB（Net Zero Energy Building）認証制度において、一次エネルギー消費量の削減率に基づいた4つのランク（『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented）に分かれている中の最高ランク。
■事業の概要
事 業 名 ：久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業
発 注 者 ：福岡県久留米市
【建 設 事 業】
受 注 者 ：川重・松尾・黒田・キューボウ特定建設工事共同企業体
建設場所 ：福岡県久留米市上津町2199-35地内
設備概要 ：ストーカ式焼却炉 209ｔ／日(104.5ｔ／24h × ２炉）
蒸気タービン発電機 4,850kW×1基
可燃性粗大ごみ処理施設 35t／5h
機密文書リサイクル施設 0.4t／h
完工予定日 ：2028年9月30日
【運 営 事 業】
受 注 者 ：グリーンパーク久留米株式会社
〔構成員：川崎重工業株式会社・カワサキグリーンテック株式会社〕
運営期間 ：2028年10月１日〜2048年9月30日（20年間）
以 上
関連リンク
久留米市より「久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業」を受注（2024年4月15日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20240415_2.html
川崎重工が福岡県久留米市から受注した「久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業」（以下「本事業」）において、当社が設計・施工するごみ処理施設が、建築物の省エネルギー性能に関する評価・表示を行うBELS評価※1の最高ランクとなる『ZEB』※2の認証を取得しました。当社が施工するごみ処理施設としては初の取得となります。
ごみ処理施設完成イメージ ZEB認証ラベル
本事業では、計画の初期段階から省エネルギー性能を重要な設計要素として位置付け、
外皮性能の向上による熱負荷の低減
LED照明や高効率空調などの省エネルギー設備の採用
創エネルギー技術（太陽光発電設備）の採用
により、利用者の快適性を確保しながら高い環境性能を実現し、建物全体の年間一次エネルギー消費量をゼロとすることにより、『ZEB』認証を取得しました。
持続可能な社会の実現が重要視される中、建築分野における省エネルギー化のニーズも急速に高まっています。このような社会的ニーズの高まりを背景に、このたびの『ZEB』認証取得は、今後の当社の受注活動に大きな弾みとなることが期待されます。
当社は今後も、ごみ処理施設の環境と調和した建築のあり方を追求しながら、持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。本事業の『ZEB』認証取得はその一つの成果であり、久留米市をはじめ地域の方々の理解を得ながら、将来にわたり、安全で安定したごみの適正処理や周辺環境への配慮を最優先とし、本事業を進めていきます。
※1 「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略。建築物の省エネ性能を第三者機関が評価し、6段階の星の数で表示する認証制度で、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運営。評価指標はBEI（建築物エネルギー消費性能指標）と呼ばれ、「実際の設計値」÷「基準となる標準的な値」で算出。数値が小さいほど省エネ性能が高いことを示す。「BEI ≦ 0.5」がBELS最高評価の星(★)6つ取得の条件となる。
※2 BELS評価制度のひとつである建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることを目的としたZEB（Net Zero Energy Building）認証制度において、一次エネルギー消費量の削減率に基づいた4つのランク（『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented）に分かれている中の最高ランク。
■事業の概要
事 業 名 ：久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業
発 注 者 ：福岡県久留米市
【建 設 事 業】
受 注 者 ：川重・松尾・黒田・キューボウ特定建設工事共同企業体
建設場所 ：福岡県久留米市上津町2199-35地内
設備概要 ：ストーカ式焼却炉 209ｔ／日(104.5ｔ／24h × ２炉）
蒸気タービン発電機 4,850kW×1基
可燃性粗大ごみ処理施設 35t／5h
機密文書リサイクル施設 0.4t／h
完工予定日 ：2028年9月30日
【運 営 事 業】
受 注 者 ：グリーンパーク久留米株式会社
〔構成員：川崎重工業株式会社・カワサキグリーンテック株式会社〕
運営期間 ：2028年10月１日〜2048年9月30日（20年間）
以 上
関連リンク
久留米市より「久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業」を受注（2024年4月15日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20240415_2.html