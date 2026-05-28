熱中症患者実態を医療ビッグデータで明らかに　MDVとニッセイプラス少短、共同調査を実施





















一方で、ニッセイプラス少短の提供する熱中症保険の販売開始から約2年間の月別の申込件数の構成を見ると、7月が最も多く59%、次いで8月が15%、9月が4%となり、消防庁が公表する熱中症の月別の救急搬送状況に概ね連動した推移となっています。長期入院する患者が少なくないと判明した11月の申込件数の占率は4%と、長期入院と申込月の関連性は低いことが考えられます。また同様に、熱中症による70歳以上の入院患者数は5割超となっている一方、熱中症保険70歳以上の被保険者割合は全体の7%に留まり、この点においても大きなギャップが存在する事が明らかになりました。■熱中症保険加入者には地域特性がさらに熱中症保険の加入者を地域別に抽出した結果、人口当たりの加入率の平均値を1とした際の係数は、西日本エリアの方が大きいなどの地域特性が見られました。背景として、西日本エリアは温暖な地域を含み、熱中症への備えをされる方が比較的多いことが想定されますが、全国的な気温上昇、近年の気候変動もふまえて、東日本エリアに向けても熱中症保険の必要性をお伝えしてまいります。ニッセイプラス少額「熱中症・インフルエンザ保険」の紹介サイト：https://www.nissay-plus.co.jp/heatstroke-001?ch=TlNTSQ%3D%3D&rt=T0hQニッセイプラス少短では、引き続きグループ各社が保有するビッグデータ分析から得られる知見や環境の変化等をふまえ、お客様や提携企業先様のご要望・ニーズに合わせたきめ細かい保障をご提供すべく、取組を進めてまいります。