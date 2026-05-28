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GTN Korea、韓国・延世大近郊に、生活支援付き居住施設 「GTN STAY」をオープン
Loka101社と戦略的提携。日本からのオンライン契約と、入居後の日本語サポートを通じ、日本人留学生の韓国生活を支援
外国人専門の生活総合支援サービスを展開する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）の韓国の現地法人であるGTN Korea（Global Trust Networks Korea Co., Ltd.、所在地：韓国ソウル、以下「GTN Korea」）は、学生向け居住事業を手がけるLoka101株式会社（以下、Loka101）と、戦略的提携を締結しました。本提携の第一弾として、2026年5月、ソウルの延世（ヨンセ）大学近郊に、日本人留学生・ワーキングホリデー利用者を対象とした生活支援付き居住施設「GTN STAY 延世大店」を開設しました。
背景：韓国留学における「住まいの壁」を解消
近年、K-POPや韓国文化への関心を背景に、韓国語学習や大学進学を目的とした日本人留学生が急増しています。文部科学省および独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の調査によると、日本人学生の海外留学先として韓国はアメリカ、オーストラリアに次ぐ第3位となっており、英語圏以外では最多の留学者数を記録しています。特に短期留学は前年から約2倍に増加するなど、留学スタイルも多様化しています。
一方で、海外滞在においては、住まい探しや契約・生活ルールの違い、言語面での不安などが重なり、渡航直後の大きな不安要素になっていました。
特に韓国では、「チョンセ」「ウォルセ」といった高額保証金を伴う独自の賃貸制度が一般的であり、契約内容や権利関係の確認も含め、日本人留学生にとって住まいの確保が大きな負担となっています。
こうした課題を解決するため、GTN Koreaの「外国人支援ノウハウ」とLoka101の「高品質な住空間運営」という強みを融合させ、日本人留学生が安心して学び・生活できる滞在環境を提供します。
「GTN STAY」が提供する4つの安心
渡航前に日本から「オンライン契約」が可能
日本にいながら、日本語で物件選定から契約までを完結。現地到着後、すぐに入居して新生活をスタートできます。
Loka101監修の「高品質な住環境」
単身者向けプレミアム居住ブランド「Pixel HAUS」の運営実績を持つLoka101が空間を企画。26室の清潔で安全な個室を提供します。
入居後の「日本語ワンストップサービス」
生活ルールの説明からトラブル対応まで、GTN Koreaの日本語スタッフがサポート。初めての海外生活の不安を取り除きます。
韓国特有の「賃貸制度・契約不安」を軽減
「チョンセ」や「多額の保証金」など韓国特有の賃貸制度に対し、日本人留学生が利用しやすい契約形態を整備。契約や生活ルールについても日本語でサポートし、韓国生活を支えます。
物件概要
名称：GTN STAY 延世大店
所在地：韓国ソウル特別市 延禧洞（延世大、梨花女子大、西江大、弘益大に隣接）
規模：26室
開設日：2026年5月28日
今後の展開
GTN Koreaは本施設を皮切りに、韓国国内の大学街を中心に「GTN STAY」ブランドの拠点を拡大し、2026年内に100室以上の供給を計画しています 。 GTNグループが日本で培ってきた生活支援ノウハウと、 Loka101の居住企画・運営力を組み合わせることで、海外へ踏み出す人々がその情熱を学業や活動に最大限注げる環境づくりを加速させてまいります 。
各社コメント
Global Trust Networks Korea Co., Ltd. 代表取締役 鄭 光演
韓国で学びたい、挑戦したいという日本人の想いが広がる一方、チョンセ・ウォルセといった独自の賃貸制度や言語の壁が、渡航前後の大きな不安となっています。GTNが日本で約20年にわたり培ってきた外国人生活支援の知見と、Loka101の居住企画・運営力を融合することで、この不安を解消したい。GTN STAY 延世大店はその第一歩であり、日本人向け居住インフラの先行整備を韓国全土へと拡げてまいります。
Loka101 代表取締役 パク・ジュンギル
今回の提携は、日本人留学生により安定的で質の高い居住環境を提供すると同時に、Loka101が蓄積してきた空間運営能力をグローバル市場へと繋げる出発点であるという点で非常に意味深い。GTNとの協力を通じて韓国国内の日本人向け居住事業を本格化し、GTN STAY 延世大店を皮切りに、今後の拠点拡大とブランド拡張にも共に力を注ぐ計画だ。
【GTN Korea（Global Trust Networks Korea）について】
韓国・ソウルに拠点を置き、日本での留学や就労経験があり、日本語・日本文化に精通した韓国人スタッフで構成されています。GTN本社の展開する外国人支援実績を活かし、韓国における不動産コンサルティングや生活サポートを展開しています。
社名 ：Global Trust Networks Korea Co., Ltd.
所在地 ：7F, 122, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea（ソウル特別市鍾路区）
URL ：https://gtnkr.com/jp/
e-mail ：gtnkr@gtn.co.jp
【GTNについて】
GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。スタッフの7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：加藤
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
GTN Korea business
https://gtnkr.com/jp/rooms/business/
GTN Korea
https://gtnkr.com/jp/
GTN Korea schools
https://gtnkr.com/jp/schools/
外国人専門の生活総合支援サービスを展開する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）の韓国の現地法人であるGTN Korea（Global Trust Networks Korea Co., Ltd.、所在地：韓国ソウル、以下「GTN Korea」）は、学生向け居住事業を手がけるLoka101株式会社（以下、Loka101）と、戦略的提携を締結しました。本提携の第一弾として、2026年5月、ソウルの延世（ヨンセ）大学近郊に、日本人留学生・ワーキングホリデー利用者を対象とした生活支援付き居住施設「GTN STAY 延世大店」を開設しました。
背景：韓国留学における「住まいの壁」を解消
近年、K-POPや韓国文化への関心を背景に、韓国語学習や大学進学を目的とした日本人留学生が急増しています。文部科学省および独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の調査によると、日本人学生の海外留学先として韓国はアメリカ、オーストラリアに次ぐ第3位となっており、英語圏以外では最多の留学者数を記録しています。特に短期留学は前年から約2倍に増加するなど、留学スタイルも多様化しています。
一方で、海外滞在においては、住まい探しや契約・生活ルールの違い、言語面での不安などが重なり、渡航直後の大きな不安要素になっていました。
特に韓国では、「チョンセ」「ウォルセ」といった高額保証金を伴う独自の賃貸制度が一般的であり、契約内容や権利関係の確認も含め、日本人留学生にとって住まいの確保が大きな負担となっています。
こうした課題を解決するため、GTN Koreaの「外国人支援ノウハウ」とLoka101の「高品質な住空間運営」という強みを融合させ、日本人留学生が安心して学び・生活できる滞在環境を提供します。
「GTN STAY」が提供する4つの安心
渡航前に日本から「オンライン契約」が可能
日本にいながら、日本語で物件選定から契約までを完結。現地到着後、すぐに入居して新生活をスタートできます。
Loka101監修の「高品質な住環境」
単身者向けプレミアム居住ブランド「Pixel HAUS」の運営実績を持つLoka101が空間を企画。26室の清潔で安全な個室を提供します。
入居後の「日本語ワンストップサービス」
生活ルールの説明からトラブル対応まで、GTN Koreaの日本語スタッフがサポート。初めての海外生活の不安を取り除きます。
韓国特有の「賃貸制度・契約不安」を軽減
「チョンセ」や「多額の保証金」など韓国特有の賃貸制度に対し、日本人留学生が利用しやすい契約形態を整備。契約や生活ルールについても日本語でサポートし、韓国生活を支えます。
物件概要
名称：GTN STAY 延世大店
所在地：韓国ソウル特別市 延禧洞（延世大、梨花女子大、西江大、弘益大に隣接）
規模：26室
開設日：2026年5月28日
今後の展開
GTN Koreaは本施設を皮切りに、韓国国内の大学街を中心に「GTN STAY」ブランドの拠点を拡大し、2026年内に100室以上の供給を計画しています 。 GTNグループが日本で培ってきた生活支援ノウハウと、 Loka101の居住企画・運営力を組み合わせることで、海外へ踏み出す人々がその情熱を学業や活動に最大限注げる環境づくりを加速させてまいります 。
各社コメント
Global Trust Networks Korea Co., Ltd. 代表取締役 鄭 光演
韓国で学びたい、挑戦したいという日本人の想いが広がる一方、チョンセ・ウォルセといった独自の賃貸制度や言語の壁が、渡航前後の大きな不安となっています。GTNが日本で約20年にわたり培ってきた外国人生活支援の知見と、Loka101の居住企画・運営力を融合することで、この不安を解消したい。GTN STAY 延世大店はその第一歩であり、日本人向け居住インフラの先行整備を韓国全土へと拡げてまいります。
Loka101 代表取締役 パク・ジュンギル
今回の提携は、日本人留学生により安定的で質の高い居住環境を提供すると同時に、Loka101が蓄積してきた空間運営能力をグローバル市場へと繋げる出発点であるという点で非常に意味深い。GTNとの協力を通じて韓国国内の日本人向け居住事業を本格化し、GTN STAY 延世大店を皮切りに、今後の拠点拡大とブランド拡張にも共に力を注ぐ計画だ。
【GTN Korea（Global Trust Networks Korea）について】
韓国・ソウルに拠点を置き、日本での留学や就労経験があり、日本語・日本文化に精通した韓国人スタッフで構成されています。GTN本社の展開する外国人支援実績を活かし、韓国における不動産コンサルティングや生活サポートを展開しています。
社名 ：Global Trust Networks Korea Co., Ltd.
所在地 ：7F, 122, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea（ソウル特別市鍾路区）
URL ：https://gtnkr.com/jp/
e-mail ：gtnkr@gtn.co.jp
【GTNについて】
GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。スタッフの7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：加藤
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
GTN Korea business
https://gtnkr.com/jp/rooms/business/
GTN Korea
https://gtnkr.com/jp/
GTN Korea schools
https://gtnkr.com/jp/schools/