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世界中で愛されるアニメーション作品『ピングー』文具雑貨シリーズ5月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、南極に暮らすペンギンのピングーとなかまたちの日常を描く、スイス発のストップモーション・アニメーション『ピングー』の文具雑貨シリーズ（全11種・495円〜2,640円 税込）を2026年5月下旬より発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 『ピングー』とは 】
スイス出身の映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に『ピングー』の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子『ピングー』と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアのある物語は、世界中の人々に愛されています。
■ピングー公式サイト ： https://www.pingu.jp/
■ピングー公式YouTube ： https://www.youtube.com/user/pingu
■ピングー公式X(旧Twitter) ： https://x.com/pingu_jpn
■ピングー公式Instagram ： https://www.instagram.com/pingu_jp/
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/135776/135776_web_1.png
【 ラインアップ 】
「ダイカットメモ」 全2柄 各495円（税込）
「缶入りメモ」 全2柄 各825円（税込）
「スクエアリングノート」 全2柄 各660円（税込）
「ぷっくりシール」 全2柄 各550円（税込）
「オイルインシール」 全4柄 各550円（税込）
「ミラーステッカー」 全8柄 各550円（税込） ※クローズドパッケージ
「ダイカットクリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
「つながるアクリルチャーム」 全8柄 各770円（税込） ※クローズドパッケージ
「2層アクリルキーホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「メッシュミニポーチ」 全2柄 各1,100円（税込）
「ミラーチャーム」 全2柄 各1,650円（税込）
「フェイスポーチ」 全2柄 各2,640円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『ピングー』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318082730/
『ピングー』商品ページ：https://www.sun-star-st.jp/items/260318082730/
スイス出身の映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に『ピングー』の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子『ピングー』と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアのある物語は、世界中の人々に愛されています。
■ピングー公式サイト ： https://www.pingu.jp/
■ピングー公式YouTube ： https://www.youtube.com/user/pingu
■ピングー公式X(旧Twitter) ： https://x.com/pingu_jpn
■ピングー公式Instagram ： https://www.instagram.com/pingu_jp/
【 商品概要 】
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【 ラインアップ 】
「ダイカットメモ」 全2柄 各495円（税込）
「缶入りメモ」 全2柄 各825円（税込）
「スクエアリングノート」 全2柄 各660円（税込）
「ぷっくりシール」 全2柄 各550円（税込）
「オイルインシール」 全4柄 各550円（税込）
「ミラーステッカー」 全8柄 各550円（税込） ※クローズドパッケージ
「ダイカットクリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
「つながるアクリルチャーム」 全8柄 各770円（税込） ※クローズドパッケージ
「2層アクリルキーホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「メッシュミニポーチ」 全2柄 各1,100円（税込）
「ミラーチャーム」 全2柄 各1,650円（税込）
「フェイスポーチ」 全2柄 各2,640円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
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『ピングー』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318082730/