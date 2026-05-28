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日本製鉄グループ 「EE東北 ’26」に出展
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）と日本製鉄グループ5社（日鉄エンジニアリング(株)、日鉄建材(株)、日鉄スラグ製品(株)、ジオスター(株)、日鉄ケミカル＆マテリアル(株)）は、2026年6月3日から6月4日の2日間、夢メッセみやぎで開催される「EE東北 ’26」（EE東北実行委員会、委員長：東北地方整備局 企画部長）に製品や工法などを紹介するブースを出展します。
「EE東北 ’26」は、企業・行政関係機関・学校等が建設事業に係わる新技術、新工法、新材料、その他時代のニーズに対応して開発された技術を公開しその普及を図ることにより、新たな技術開発の促進と良質な社会資本の整備を通じて、社会に寄与することを目的としています。また、東北地区においても、集中豪雨・台風や巨大地震などの自然災害が頻発・激甚化しています。これに対して政府は、「第１次国土強靱化実施中期計画」を策定し、自然災害への防災対策に加えて近年問題が顕在化しているインフラ老朽化への対応を実施しています。合わせて、持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルの推進が求められています。
このような目的・環境下においてブースでは、需要家の皆様のニーズの高い工期短縮・省力化・コスト削減・機能強化に関する製品・工法を展示します。また、日本製鉄が立ち上げた建設ソリューションブランド「ProStruct®」（プロストラクト）のコンセプトに基づく、ハイパービーム®やハットコネクターを紹介します。さらに、日本製鉄はカーボンニュートラル社会実現に向け、社会全体のCO2排出量削減に貢献する製品・ソリューション技術「NSCarbolex®」を紹介します。
日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、これからも社会の発展に貢献していきます。
（参考情報）
■「EE東北 ’26」ホームページ
https://ee-tohoku.jp/ee26/index.html
■建設ソリューションブランド「ProStruct®」紹介ページ
https://www.nipponsteel.com/product/prostruct/
■社会全体のCO2排出量削減に貢献する製品・ソリューション技術「NSCarbolex®」紹介ページ
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/
プレスリリースに関するお問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
「EE東北 ’26」は、企業・行政関係機関・学校等が建設事業に係わる新技術、新工法、新材料、その他時代のニーズに対応して開発された技術を公開しその普及を図ることにより、新たな技術開発の促進と良質な社会資本の整備を通じて、社会に寄与することを目的としています。また、東北地区においても、集中豪雨・台風や巨大地震などの自然災害が頻発・激甚化しています。これに対して政府は、「第１次国土強靱化実施中期計画」を策定し、自然災害への防災対策に加えて近年問題が顕在化しているインフラ老朽化への対応を実施しています。合わせて、持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルの推進が求められています。
このような目的・環境下においてブースでは、需要家の皆様のニーズの高い工期短縮・省力化・コスト削減・機能強化に関する製品・工法を展示します。また、日本製鉄が立ち上げた建設ソリューションブランド「ProStruct®」（プロストラクト）のコンセプトに基づく、ハイパービーム®やハットコネクターを紹介します。さらに、日本製鉄はカーボンニュートラル社会実現に向け、社会全体のCO2排出量削減に貢献する製品・ソリューション技術「NSCarbolex®」を紹介します。
日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、これからも社会の発展に貢献していきます。
（参考情報）
■「EE東北 ’26」ホームページ
https://ee-tohoku.jp/ee26/index.html
■建設ソリューションブランド「ProStruct®」紹介ページ
https://www.nipponsteel.com/product/prostruct/
■社会全体のCO2排出量削減に貢献する製品・ソリューション技術「NSCarbolex®」紹介ページ
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/
以 上
プレスリリースに関するお問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/