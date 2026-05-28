称賛カードを贈り合えるサービス「PRAISE CARD」を活用した

共創コミュニティー活性化の実証を開始

～ 企業の垣根を越えた信頼関係を築き、新たな事業創出を後押し ～

【背景】

ビジネスの現場では、経済的合理性や肩書・スキルといった要素に基づいた関係構築に偏りがちで、人と人との感情的なつながりや相互理解を深める機会は限られています。BIPROGYとリトライブは、感謝や称賛などの感情を自然に表現・共有できる仕組みを通じて、信頼に基づく関係性を育むことが、企業間連携や共創を促進する重要な要素になると考え、本取り組みを開始しました。

【概要】

「PRAISE CARD」は、BIPROGY、博報堂、博報堂コンサルティングの専門的な知見を持った3社による共同事業として展開しており、パソコンやスマートフォンを通じて、企業やコミュニティーごとに設定した独自の称賛カードを贈り合えるサービスです。称賛の送信者・受信者やカードの種別といった情報がトランザクションデータとして蓄積されるため、これまで把握が難しかった人と人との感情的なつながりを可視化することが可能です。

今回、ビジネスマッチング事業を展開するリトライブが運営する「BeaTRIBES」で月1回開催されるセミナーやピッチを中心としたイベントに加え、イベントの合間においてもコミュニティーメンバー同士が感謝や称賛を贈り合える環境を構築します。

BIPROGYがこれまで培ってきた組織内コミュニケーション活性化の知見を生かし、企業を跨ぐコミュニティーにおいて信頼がどのように形成・変化していくかを検証します。

■実証の取り組み内容

・目的：

称賛や感謝を起点としたコミュニケーションによる企業や立場を越えた信頼関係の可視化およびコミュニティーの活性化と事業創出の促進

・検証内容：

「PRAISE CARD」の活用状況とコミュニティー状態（事業創出状況など）の相関性を時系列で分析

・期間：

2026年6月から2027年3月末まで

・両社の役割：

【今後の取り組み】

BIPROGYとリトライブは、本実証を通じて、企業間連携や異業種コミュニケーションを後押しする新たなアプローチの確立を目指します。今後は、デジタル化が進む中で、希薄化しがちな人と人との相互理解や信頼関係の構築といった、現代の社会課題の解決にも貢献していきます。

以 上

■関連リンク

PRAISE CARD https://praise-card.com/

BeaTRIBES https://beatribes.com/



※「PRAISE CARD」は、株式会社博報堂/BIPROGY株式会社の登録商標です。

※その他会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。