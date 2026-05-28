初夏の旬フルーツが集結！福井・あわらで「初夏のフルーツパーラー」開催（6/20・21）

福井県あわら市にて、旬のメロンやスイカを楽しめるイベント「初夏のフルーツパーラー」が2026年6月20日・21日の2日間開催されます。

地元農家直送の食べごろフルーツを産地価格で味わえるほか、人気店のスイーツやグルメ、体験企画も充実。

温泉観光と合わせて楽しめる、初夏限定の“フルーツ体験イベント”として、ファミリーや観光客に向けて開催されます。







■イベント概要

イベント名：初夏のフルーツパーラー

日時：2026年6月20日（土）・21日（日）10:00～16:00

会場：アフレア（福井県あわら市・芦原温泉駅前）

入場料：無料

内容：

メロン・スイカの玉売り・カット販売

地元グルメ・スイーツ出店（クレープ、パフェ、ピザ、クラフトドリンク等）

フルーツを使ったスイーツ・ドリンク販売

フルーツクイズラリー

農遊体験が当たる抽選企画

主催：一般社団法人アフレア

企画・運営：一般社団法人あわら市まちづくりセンター、NPO法人おっとふぁーざー

アクセス：

JR芦原温泉駅前

駐車場あり（最初の1時間無料／西口立体・東口駐車場利用）

ホームページ：

https://aflare.jp/event/209/





■見どころ

① 旬ど真ん中！メロン・スイカを“食べごろ”で提供

あわら市・坂井市の農家から直送されたメロンやスイカを、最も美味しいタイミングで販売。カット販売もあり、その場で気軽に旬の味覚を楽しめるのが魅力。







② 人気店が集結する“フルーツグルメ”

メロンクレープやパフェ、スイカスムージー、クラフトコーラなど、フルーツを活かした多彩なメニューが並ぶ。地元店舗によるバリエーション豊かな出店は食べ歩きにも最適。

③ 参加型イベント「フルーツクイズラリー」

会場周辺を巡りながら楽しめるクイズラリーを実施。全問正解者にはプレゼントもあり、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツ。

④ 買い物でチャンス！農遊体験プレゼント

イベント内での購入特典として、抽選で収穫体験などが当たる企画も開催。観光だけでなく“体験”まで広がる仕掛けが魅力。

開催背景・ストーリー

あわら市は温泉地として知られる一方、メロンやスイカなどの果実栽培も盛んな地域です。

本イベントは、こうした地域農産物の魅力を「食」と「体験」の両面から発信することを目的に開催されます。

特に初夏はフルーツが最も美味しくなる季節であり、観光客の増加が見込まれるタイミング。芦原温泉駅前という立地を活かし、訪れる人が気軽に立ち寄り、地元の食文化に触れられる機会を創出しています。

温泉・食・体験を組み合わせた観光コンテンツとして、地域のにぎわい創出と農業振興の両立を目指しています。

本件に関するお問い合わせ

芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」

電話：0776-73-2270

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

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