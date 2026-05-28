蓮が咲き誇るお寺巡り「奈良・西ノ京ロータスロード」を6月18日から開催。今年は「ロータスロード期間限定特別御朱印」が一新！

初夏から夏にかけて見頃を迎える蓮（ロータス）は仏の教えを象徴する花。公益社団法人 奈良市観光協会（所在地：奈良市三条本町 会長：増尾 朗）は、蓮で有名な奈良市の四ヶ寺を巡る「奈良・ 西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」を、令和 8 年 6 月 18 日（木）～ 8 月 2 日（日）に、西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺で実施します。この 四ヶ寺は蓮の花が美しいことで知られる名刹。四ヶ寺をつなぐ道“ロータスロード”を、ぜひこの機会に巡ってみませんか。期間中は 四ヶ寺共通拝観券を販売。本券を 各寺の御朱印所でご提示いただくと、「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」だけの特別な御朱印が授与されます（別途納経料必要）。

第13回を迎える今回は、この「ロータスロード期間限定特別御朱印」が一新！ 台紙に揮毫される文字が四ヶ寺すべてにおいて新しくなります。また四ヶ寺共通拝観券に含まれる今回のオリジナルグッズは、ホトケ女史・安達えみさんがイラストを手がける特別御朱印帳「はす巡り御縁帖」です。



唐招提寺の蓮 ※イメージ



───「ロータスロード期間限定特別御朱印」に揮毫される文字と四ヶ寺の僧侶からのコメント───

■ 西大寺「芬陀利」（ふんだり）」

西大寺では、これまで特別朱印に赤蓮華を意味する「鉢納麽」（Padma、ハンドマ）と揮毫してきましたが、このたび白蓮華を意味する「芬陀利」（Pundarica、プンダリーカ）とリニューアルします。

■喜光寺「蓮華藏（れんげぞう）」

浄土教の経典で、阿彌陀佛の極楽浄土のことを「蓮華藏世界」といいます。色とりどりの蓮の花の中に囲まれて建つ喜光寺の本堂は、さながら阿彌陀佛の極楽浄土を彷彿とさせます。

■ 唐招提寺「如意珠（にょいしゅ）」

千手観音如意宝珠は蓮花上の球体で表されています。意の如く宝物が得られ、苦難を取り除き、恵みの雨を降らせる働きがあるといいます。千手観音には、他にも蓮デザインを複数見ることができます。

■薬師寺「優曇華（うどんげ）」

「優曇華（うどんげ）は、数千年に一度咲くとされる伝説の花で、『金光明経』『法華経』にも説かれます。

この花が咲く時には仏と出会えるとされ、寺に咲く蓮の花にその意を重ねました。

ロータスロード期間限定特別御朱印。仏教で智慧を表す色・五色の中の黄色の用紙に揮毫されます ※イメージ

──── ホトケ女史・安達えみさんがイラストを手がける特別御朱印帳「はす巡り御縁帖」────

四 ヶ寺共通拝観券に含まれる期間限定のオリジナルグッズは、「ホトケ女史」として知られる安達えみさんがイラストを手がける特別御朱印帳「はす巡り御縁帖」です。

【安達えみさん・プロフィール】2014年に奈良が好きすぎて東京から移住。 「ホトケ女史」として、イラストレーター、ツアーガイド、奈良や社寺にまつわる活動を行う。近鉄ケーブルネットワーク（ KCN ）「ホトケ女史のぶらりまいり」に出演中

四ヶ寺共通拝観券に含まれる特別御朱印帳「はす巡り御縁帖」 ※イメージ

企画概要

■ 「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」

開催期間：2026年6月18日（木）～8月2日（日）

開催場所：西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺

URL：https://narashikanko.or.jp/feature/lotusroad

お問い合わせ： 0742-30-0230 （奈良市観光協会 平日 9:00 ～ 17:00 ）

特設サイト 「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」

「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」紹介

①四ヶ寺共通拝観券────

拝観場所：四ヶ寺（西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺）

販売期間・場所：下記の紙券、電子チケットは令和8年6月18日（木）～8月2日（日）

【紙券】奈良市総合観光案内所、各寺拝観受付

【電子チケット】奈良市観光協会ウェブサイト https://narashikanko.or.jp/feature/lotusroad ほか

販売価格： 1 枚 4,000 円（四ヶ寺拝観料、オリジナルグッズを含む）

販売枚数：1,000枚限定 ※紙券、電子チケットを合わせての枚数です

※ 各寺の御朱印所では、四ヶ寺共通拝観券の提示で「奈良・西ノ京ロータスロード」だけの特別な御朱印「ロータスロード期間限定特別御朱印」が授与されます（別途納経料必要）。書き置きの御朱印となります

※四ヶ寺共通拝観券をご購入の方には、周辺地域でのお食事やお買い物にご利用いただけるクーポンを進呈します

※共通拝観券の子ども料金の取り扱いはありません。お子様は各寺にて子ども料金をお納めください

（未就学児は無料）

四ヶ寺共通拝観券 ※イメージ

ロータスクーポン ※イメージ

②関連企画────

期間中は、ロータスロードにちなんだ関連企画を実施します。奈良市観光協会 観光体験予約サイト「NARAタイム」よりお申し込みいただけます。

※既に満席の場合がありますので、詳しくは下記URLでご確認ください

お問い合わせ・予約：0742-30-0230（奈良市観光協会 平日9:00～17:00）

URL： NARAタイム https://reserve.narashikanko.or.jp/naratime/ja

※いずれのプランもお申し込みは催行日の7日前までとなります

●奈良・西ノ京ロータスロード関連企画～四ヶ寺を巡るロータスロード～

出発日：令和8年7月4日（土）

行 程：西大寺東門集合(7：30)…西大寺拝観、観賞…喜光寺拝観、観賞…唐招提寺拝観、観賞、昼食…薬師寺拝観、観賞、解散(15：00頃)

旅行代金： 1名 8,000円（四ヶ寺共通拝観券、昼食を含む）

募集人員： 20名（最少催行人員10名）

●奈良・西ノ京ロータスロード関連企画～西大寺 朝がゆ体験～

日 程：令和8年7月20日（月・祝）

行 程：西大寺東門集合（8：30）…朝がゆ…蓮観賞（お参り）…解散（10：30頃）

料 金： 1名 3,500円（体験料含む）

定 員： 10名（5名以上のお申込みで実施）

●奈良・西ノ京ロータスロード関連企画～写真教室in喜光寺～

日 程：令和8年6月21日（日）

行 程：喜光寺集合（9：00）…拝観、法話…撮影会…写真選定、講評…現地解散（12：30頃）

料 金： 1名 2,000円（体験料含む）

定 員： 20名（8名以上のお申込みで実施）

●奈良・西ノ京ロータスロード関連企画～唐招提寺 朝がゆ体験～

日 程：令和8年6月21日（日）、7月11日（土）

行 程：唐招提寺南大門集合（7：30）…勤行…拝観・朝がゆ体験…解散（10：00頃）

料 金： 1名 3,500円（体験料含む）

定 員：各日20名（5名以上のお申込みで実施）

●奈良・西ノ京ロータスロード関連企画～蓮の花托で香りを楽しむ工作教室in薬師寺～

日 程：令和8年7月12日（日）

行 程：薬師寺北受付集合（9：30）…ワークショップ…蓮鑑賞・拝観…解散（12：00頃）

料 金： 1名 3,000円（体験料含む）

定 員： 15名（5名以上のお申込みで実施）