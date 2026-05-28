ー1部へ再挑戦への道ー

2023年4月に共学化した神戸親和大学。強化指定クラブとして立ち上がった1つに男子バレーボール部がある。女子バレーボール部は昨今、1部での優勝を遂げ、またSVリーグで活躍する選手も排出している。

女子バレーボール部と切磋琢磨を繰り返し、7部から始まった1部への挑戦は順調に進み、3年秋には2部で戦いを繰り広げた。

2部での戦いは苦戦を強いられ2部での勝つことの難しさを学んだ。3部へ降格した2026年春リーグ。見事に3部の2位として、2部の入れ替え戦で見事勝利し、2026年秋には2部で戦う。





―1期生である4年次生の目標は1部昇格ー

早いもので神戸親和大学生として入学してから4年次生となった。当初の目標である「我々の世代が4年次生になった時 に1部に昇格して、１部で戦うこと 」。

残念ながら、その目標達成は難しいが、4年次生にとってのラストイヤーで1部昇格を再目標に秋から戦いが始まる。後輩たちと掴む目標に向かって日々切磋琢磨を繰り返す。厳しい戦いが予想されるが、1期生達の目標達成に向けて挑戦は続く。

神戸親和大学男子バレーボール部の活躍に期待してほしい。

3部戦績

「RIGAVIL CUP2026関西大学バレーボール連盟男子春季リーグ戦 3部」

第1戦 神戸親和大学 3-0 大阪電気通信大学

第2戦 神戸親和大学 3-0 神戸国際大学

第3戦 神戸親和大学 3-0 姫路獨協大

第4戦 神戸親和大学 3-0 摂南大学

第5戦 神戸親和大学 2-3 明治国際医療大学

第6戦 神戸親和大学 3-0 京都教育大学

最終戦 神戸親和大学 3-2 大阪大学

神戸親和大学 3部2位 （6勝1敗）

2部入れ替え戦出場

◆2部入替戦

神戸親和大学(3部2位) 3-0 神戸学院大学(2部7位)

スコア（１セット目：25-14、２セット目：25-17、３セット目：25-19）

神戸親和大学 2部昇格