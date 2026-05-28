ホテルエピナール那須 那須高原の夏を味わう“地産地消フレンチ”を6月1日より提供





ホテルエピナール那須（所在地：栃木県那須郡那須町、総支配人：濱木大治）は、“那須の大地”を味わう地産地消フレンチを提供するホテル最上階レストラン「那須のフランス料理 メリメランジュ」にて、2026年6月1日から2026年8月31日まで、夏メニューを提供いたします。那須高原の大地が育む最高の恵みを五感で味わっていただきたいという想いのもと、鮎やとうもろこし、トマト、白桃など、夏の訪れを感じさせる旬の食材をふんだんに使用したメニューとなっています。栃木の食材や魅力を詰め込んだフランス料理を気軽に楽しみたい方から、特別なコースを満喫したい方まで幅広くお楽しみいただけるコース料理をご用意します。

■ “那須の大地”を味わうレストラン「那須のフランス料理 メリメランジュ」

那須連山の雄大な自然を一望できる開放感あふれる空間で、地産地消にこだわったフレンチをご提供します。地域の生産者が育んだ食材を積極的に取り入れ、素材ごとに最適な調理法を用いることで、那須高原ならではの魅力を一皿一皿に表現しています。華やかな盛り付けとともに五感で楽しむコース料理は、記念日や特別なお食事にもおすすめです。料理に合わせたワインとのペアリングもお楽しみいただけるほか、小学生・幼児向けのお子様メニューや離乳食もご用意しており、ご家族そろってフレンチをお楽しみいただけます。





■厳選食材を味わう夏限定コース「Méli Mél'Anges（メリメランジュ）」

シェフが腕によりをかけて仕上げる贅沢な厳選グルメコースです。鮎や那須和牛、白桃など、地域の生産者が育んだ旬の食材をふんだんに使用し、那須ならではの夏の味覚をフレンチで表現しています。鮎は香ばしくフリットに仕上げ、大葉や胡瓜、酢橘を合わせることで爽やかな夏らしさを演出します。メインには栃木が誇るブランド牛「那須和牛」を使用し、素材本来の旨味を引き立てた一皿に仕上げています。デザートには白桃とルバーブを合わせ、みずみずしさと華やかさを感じられる夏らしいコースをご堪能いただけます。スタンダードコースよりもさらにフランス料理や栃木の食材を満喫したい方におすすめで、旬の魅力を詰め込んだフルコースとなっています。









■四季の恵みを楽しむ「La Belle Soirée（ラ・ベルソワーレ）」

那須の季節の地物食材をふんだんに織り交ぜた、四季を感じるスタンダードコースです。とうもろこしや白桃を取り入れた前菜をはじめ、季節野菜のポタージュ、鮮魚のポワレなど、旬の味覚を気軽に楽しめる内容となっています。メイン料理には、旨味あふれる特選牛のポワレをご用意します。鮮やかな彩りの野菜とともに、那須高原の夏の恵みを味わえる王道のフレンチコースです。

普段フランス料理を食べ慣れていない方にも親しみやすい味わいに仕上げており、ご家族でのお食事から記念日利用まで、幅広いシーンでご利用いただけます。









【「Méli Mél'Anges（メリメランジュ）」概要】

名称：Méli Mél'Anges（メリメランジュ）

期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

定休日：毎週水曜日

料金：14,500円

内容：

●メリメランジュのはじまり

●ずわい蟹のエフィロッシェ

アボカド/とまおとめ/パッションフルーツ

●ファランドールド レギューム

皿の上で踊り煌めく旬野菜達

●栄螺のブルギニョン仕立て

香草/発酵バター

●那珂川産「鮎」

大葉/胡瓜/酢橘

●栃木が誇るブランド牛「那須和牛」

山椒/クレソン

●ライチのわらび餅

グレープフルーツのグラニテ

●白桃とルバーブのコンポジション

薔薇のエッセンス/プラリネ

【「La Belle Soirée（ラ・ベルソワーレ）」概要】

名称：La Belle Soirée（ラ・ベルソワーレ）

期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

定休日：毎週水曜日

料金：7,500円

内容：

●メリメランジュのはじまり

●那須三元豚と夏野菜のパルフェ

とうもろこし/赤パプリカ/白桃

●季節野菜のポタージュ

●鮮魚のポワレ

トマト/ピストゥー/ガラムマサラ

●旨味あふれる特選牛のポワレ

ガストリック/那須檸檬 または 「とちぎ霜降高原牛」フィレ肉＋1,650円

●エキゾチックシブースト

パッションフルーツ/マンゴー/ヨーグルト

※小学生・幼児向けのお子様メニューもご用意しております。料金は小学生4,900円、幼児3,800円です。

※表示の料金は、全て税込みです。

※メニューは、仕入状況により予告なく変更となる場合がございます。

※写真はイメージです。

【ご予約・お問い合わせ先】

https://www.epinard.jp/restaurant/melimelanges/#dinner_summer

TEL：0287-78-6000(ホテルエピナール那須代表)

■「ホテルエピナール那須」 概要





【名称】 ホテルエピナール那須

【所在地】 〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地

【アクセス】

東北自動車道「那須」I.C.から車で約10分

東北本線「黒磯」駅からタクシーで約20分

東北新幹線「那須塩原」駅からタクシーで約30分

東北新幹線「那須塩原」駅からシャトルバスで30分（要予約）

【階数】 メインタワー 地上13階建／アネックスタワー 地上14階建

【客室】 314室

【レストラン・カフェ】 レストラン3店舗、カフェ＆ベーカリー1店舗、ワイン＆カクテルバー1店舗

【館内施設・設備】 温泉大浴場・露天風呂／室内温水プール／リラクゼーション／アクティビティ／フォレストエリア／

体験工房／ショッピングプラザ／フロント／ロビー／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0287-78-6000（代） 公式ウェブサイト：https://www.epinard.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





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