株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、クリロン化成株式会社の防臭袋シリーズ「おむつが臭わない袋 BOS」の新商品「おむつが臭わない袋 BOS＋（ボスプラス）」（以下、「BOS＋」とする）を2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて先行販売を開始いたします。

※先行販売期間：2026年5月29日（金）～11月30日（月）予定





本商品は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍にすることで、さらに長時間・密閉空間でも高い防臭力（従来BOSの約10倍）（※）がキープできるよう進化した袋です。高い強度と防臭力により実現した、おむつを“1袋にまとめて処理”できる新発想。おむつ替えのたびに1つずつ捨てずに、まとめて溜めておいても臭いにくいので、特におむつ替えの回数が多い新生児期におすすめです。

「臭わない。でも、もう少し安ければ。」

そんな声に向き合い、“まとめて処理”による、新生児期のおむつ替え時の手間やコストの軽減を実現しました。

※クリロン化成株式会社調べ

商品特長

1. 防臭力 約10倍（※）で、密閉空間でも臭わない

BOS＋は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍に。

防臭力は、一般的なパン袋（PP素材）の約1000倍、 従来BOSの約10倍を実現しました。（※）高い防臭力により、お部屋の中はもちろん、密閉空間や長時間保管時でも臭い漏れを抑えます。

※クリロン化成株式会社調べ







2. “1袋にまとめて処理”できる新発想

新生児期のおむつ替えは、1日10～15回になることもあるため、BOS＋は新生児用おむつを最大10枚（※）まとめて処理できる大容量サイズにしました。

•まとめて処理できてラク！

•1袋でたくさん捨てられてコスパが良い

•新生児期はおむつ臭が少ないから“まとめて処理”がちょうどいい

など、捨てる手間の軽減とコストパフォーマンスの両立。

※おむつの種類によっては10枚入らない場合もございます。





3. 置き場所を選ばず、毎日使いやすい

BOS＋は、防臭力だけでなく破れにくさも向上しました。

丈夫で臭いをしっかり防ぐため、置き場所を選ばずおむつ替えやお世話の際に使いやすい場所に置いておけます。ベビーベッド横やおむつ収納の近くなどにも置けるよう、袋のカラーは部屋になじみやすい「グレージュ」にしました。

従来のBOSシリーズ同様、開けやすさや結びやすさ、シャカシャカ音の小ささ、中が見えにくい仕様など、毎日の使いやすさにもこだわっています。





外出時に便利な「おでかけ用」も登場

おむつポーチやバッグに収納しやすいコンパクトなロール形状タイプも登場。

BOS＋の破れにくさと密閉空間でも臭わない防臭力は、外出先のおむつ替えだけでなく、汚れた衣類や嘔吐物、車内での一時保管など、さまざまなシーンで活躍します。





商品概要





■商品名：おむつが臭わない袋 BOS＋

■タイプ：コスト重視タイプ

■内容：14枚入

■サイズ（約）：厚さ0.030×幅200×長さ450ｍｍ

■カラー：グレージュ

■価格：380円（税込418円）

■商品URL：https://bit.ly/4eOcWGt





■商品名：おむつが臭わない袋 BOS＋

■タイプ：コスト重視タイプ

■内容：130枚入

■サイズ（約）：厚さ0.030×幅200×長さ450ｍｍ

■カラー：グレージュ

■価格：2,780円（税込3,058円）

■商品URL：https://bit.ly/4djydVN





■商品名：おむつが臭わない袋 BOS＋

■タイプ：お出かけタイプ

■内容：15枚巻ロール×3個セット

■サイズ（約）：厚さ0.030×幅200×長さ300ｍｍ

■カラー：グレージュ

■価格：748円（税込822円）

■商品URL：https://bit.ly/3RBGFsh

◇用途やシーンに合わせて、使い分けがおすすめ

「おむつが臭わない袋 BOS＋」は、新生児期の“まとめて処理”に適したコスト重視タイプとして開発されました。一方、離乳食が始まり臭いが強くなる時期には、1回ずつ臭いを閉じ込める従来の「おむつが臭わない袋 BOS」がおすすめです。

「お出かけタイプ」はバッグや車内など外出先でも臭い漏れを抑えながら使用できます。

用途やシーンに合わせて使い分けることで、より快適なおむつ処理をサポートします。

※完全に防ぐものではなく、ご利用される環境などによっては臭い漏れを感じる場合があります。





開発者コメント（クリロン化成株式会社）

「はじめてのおむつ替えを、少しでも快適に。」

臭わないBOS＋は、医療向け開発で培った技術から生まれたBOSが進化した防臭袋です。

まいにち何度もあるおむつ替えのニオイや手間を減らし、

赤ちゃんとの大切な時間を、少しでも心地よく過ごしていただけたら嬉しいです。

「おむつが臭わない袋 BOS」シリーズ

離乳食が始まったら 1 回ずつ捨てられるサイズとの併用がオススメ！





その他、「おむつが臭わない袋 BOS」シリーズはこちらから https://bit.ly/4nWcuIv

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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