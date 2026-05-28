手術用液体廃棄物管理システム市場、感染管理強化と手術室安全性向上を背景に2030年までに19億ドル規模へ
手術室安全性向上と感染予防強化が高度な液体廃棄物管理システム需要を拡大
世界の手術用液体廃棄物管理システム市場は、病院、外来手術センター、専門クリニックにおける感染管理強化、手術室安全性向上、ワークフロー効率化需要拡大を背景に成長を続けています。医療機関は、汚染リスク低減、業務効率改善、医療安全基準遵守を目的として高度な液体回収・廃棄システム導入を進めています。
手術件数増加、医療関連感染防止への関心拡大、自動化された液体処理システム需要増加も市場成長を支えています。医療施設では、従来型の手動廃棄方式から、自動化・モバイル型液体廃棄管理システムへの移行が進んでいます。
手術用液体廃棄物管理システム市場規模・成長率・主要統計データ
世界の手術用液体廃棄物管理システム市場規模は2025年に13億7,750万ドルに達しました。市場は2025年の13億7,750万ドルから2030年には19億1,670万ドルへ拡大し、2025年から2030年までの予測CAGRは6.8%と見込まれています。さらに2035年には25億9,280万ドルへ成長すると予測されています。
手術用液体廃棄物管理システム市場主要統計
● 世界市場規模（2025年）：13億7,750万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：19億1,670万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：25億9,280万ドル
● 2020年～2025年CAGR：7.1%
● 2025年～2030年予測CAGR：6.8%
● 2030年～2035年予測CAGR：6.2%
● モバイル型設置構成市場シェア（2025年）：62.7%
● 手術液体廃棄コンテナ市場シェア（2025年）：36.8%
● 一般外科用途市場シェア（2025年）：32.2%
● 病院エンドユーザー市場シェア（2025年）：52.6%
● 北米市場シェア（2025年）：35.6%
● 最も高成長な製品分野：液体廃棄システム（CAGR 8.1%）
● 最も高成長な用途分野：形成外科・再建外科（CAGR 8.3%）
市場は、手術件数増加、医療インフラ近代化、感染予防投資拡大、自動化医療システム導入拡大を背景に成長を続けています。
手術用液体廃棄物管理システム市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=25915&type=smp&name=Surgical+Fluid+Waste+Management+System+Market+Report+2026
病院における感染管理強化が自動液体廃棄システム導入を加速
病院では、感染リスク低減と手術室効率向上を目的として、自動化された液体廃棄管理システム導入が進んでいます。従来型の液体処理方式では、医療従事者が感染性液体へ曝露されるリスクが存在していました。
高度な液体回収・廃棄システムは、手動作業削減、衛生基準向上、手術室回転率改善を可能にしています。
感染管理・手術室安全関連統計
● 病院分野市場規模（2025年）：7億2,480万ドル
● 病院分野市場シェア（2025年）：52.6%
● 最も高成長なエンドユーザー分野：外来手術センター（CAGR 7.8%）
医療施設では、感染防止と業務効率向上を同時に実現する統合型液体管理システム需要が高まっています。
モバイル型液体廃棄管理システム需要が拡大
モバイル型システムは2025年に市場全体の62.7%、8億6,430万ドルを占めました。
高い柔軟性、可搬性、導入容易性を背景に、多様な手術環境で需要が拡大しています。
設置構成別市場統計
● モバイル型市場規模（2025年）：8億6,430万ドル
● モバイル型市場シェア：62.7%
● モバイル型予測CAGR（2025年～2030年）：7.3%
ワークフロー効率化と柔軟な手術環境構築需要が、今後も市場成長を支えると予測されています。
世界の手術用液体廃棄物管理システム市場は、病院、外来手術センター、専門クリニックにおける感染管理強化、手術室安全性向上、ワークフロー効率化需要拡大を背景に成長を続けています。医療機関は、汚染リスク低減、業務効率改善、医療安全基準遵守を目的として高度な液体回収・廃棄システム導入を進めています。
手術件数増加、医療関連感染防止への関心拡大、自動化された液体処理システム需要増加も市場成長を支えています。医療施設では、従来型の手動廃棄方式から、自動化・モバイル型液体廃棄管理システムへの移行が進んでいます。
手術用液体廃棄物管理システム市場規模・成長率・主要統計データ
世界の手術用液体廃棄物管理システム市場規模は2025年に13億7,750万ドルに達しました。市場は2025年の13億7,750万ドルから2030年には19億1,670万ドルへ拡大し、2025年から2030年までの予測CAGRは6.8%と見込まれています。さらに2035年には25億9,280万ドルへ成長すると予測されています。
手術用液体廃棄物管理システム市場主要統計
● 世界市場規模（2025年）：13億7,750万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：19億1,670万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：25億9,280万ドル
● 2020年～2025年CAGR：7.1%
● 2025年～2030年予測CAGR：6.8%
● 2030年～2035年予測CAGR：6.2%
● モバイル型設置構成市場シェア（2025年）：62.7%
● 手術液体廃棄コンテナ市場シェア（2025年）：36.8%
● 一般外科用途市場シェア（2025年）：32.2%
● 病院エンドユーザー市場シェア（2025年）：52.6%
● 北米市場シェア（2025年）：35.6%
● 最も高成長な製品分野：液体廃棄システム（CAGR 8.1%）
● 最も高成長な用途分野：形成外科・再建外科（CAGR 8.3%）
市場は、手術件数増加、医療インフラ近代化、感染予防投資拡大、自動化医療システム導入拡大を背景に成長を続けています。
手術用液体廃棄物管理システム市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=25915&type=smp&name=Surgical+Fluid+Waste+Management+System+Market+Report+2026
病院における感染管理強化が自動液体廃棄システム導入を加速
病院では、感染リスク低減と手術室効率向上を目的として、自動化された液体廃棄管理システム導入が進んでいます。従来型の液体処理方式では、医療従事者が感染性液体へ曝露されるリスクが存在していました。
高度な液体回収・廃棄システムは、手動作業削減、衛生基準向上、手術室回転率改善を可能にしています。
感染管理・手術室安全関連統計
● 病院分野市場規模（2025年）：7億2,480万ドル
● 病院分野市場シェア（2025年）：52.6%
● 最も高成長なエンドユーザー分野：外来手術センター（CAGR 7.8%）
医療施設では、感染防止と業務効率向上を同時に実現する統合型液体管理システム需要が高まっています。
モバイル型液体廃棄管理システム需要が拡大
モバイル型システムは2025年に市場全体の62.7%、8億6,430万ドルを占めました。
高い柔軟性、可搬性、導入容易性を背景に、多様な手術環境で需要が拡大しています。
設置構成別市場統計
● モバイル型市場規模（2025年）：8億6,430万ドル
● モバイル型市場シェア：62.7%
● モバイル型予測CAGR（2025年～2030年）：7.3%
ワークフロー効率化と柔軟な手術環境構築需要が、今後も市場成長を支えると予測されています。