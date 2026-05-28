店舗型小売印刷・カスタム印刷サービス市場、統合型プリントオンデマンド基盤とアニメ関連カスタム商品需要拡大が市場成長を加速
パーソナライズアパレル、ECフルフィルメント、ファンダム型グッズ需要拡大が世界のカスタム印刷市場を変革
世界の店舗型小売印刷・カスタム印刷サービス市場は、パーソナライズ商品、カスタムアパレル、プリントオンデマンド製品、ファンダム型ファッション、デジタル連携型印刷サービス需要拡大を背景に急速に成長しています。小売印刷企業は、ECフルフィルメント、自動化生産、統合型プリントオンデマンド基盤、カスタム商品展開を強化し、パーソナライズ商品需要拡大への対応を進めています。
クリエイターエコノミー、SNSトレンド、オンラインマーケットプレイス、ファンダム文化、小規模事業者向けブランド需要拡大が、アパレル、ギフト、販促商品、グラフィック商品、ビジネス印刷分野全体でカスタム印刷需要を押し上げています。
カスタムアパレル店舗分野が最も高成長な店舗フォーマットへ
カスタムアパレル・カスタムグッズ店舗分野は、2030年まで最も高い成長率を記録すると予測されています。
消費者は、パーソナライズパーカー、グラフィックTシャツ、限定商品、ファンダム型ファッション商品、ブランドアパレルなどへの支出を拡大しています。
カスタムアパレル店舗統計
● カスタムアパレル店舗予測CAGR（2025年～2030年）：9.2%
一方、コピーショップ・印刷サービスセンター分野は2025年に最大市場を維持しました。
コピーショップ・印刷センター統計
● コピーショップ市場規模（2025年）：31億7,900万ドル
● コピーショップ市場シェア：30.1%
小売印刷企業は、オンデマンド印刷、自動化カスタマイズ技術、オムニチャネル型受注管理への投資を加速しています。
店舗型小売印刷・カスタム印刷サービス市場レポートの無料サンプルはこちら
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統合型プリントオンデマンド基盤拡大がカスタム印刷市場を変革
カスタム商品・アパレル印刷企業は、統合型プリントオンデマンド基盤拡大を進め、ECフルフィルメント能力強化とカスタム商品生産拡大を進めています。
2024年11月、PrintfulとPrintifyは、世界規模のカスタム商品印刷・フルフィルメント能力拡大を目的とした統合を発表しました。
Printfulの自社生産基盤とPrintifyの外部印刷ネットワークを統合することで、EC販売事業者やブランド向けカスタム商品サービス強化を進めています。
プリントオンデマンド拡大統計
● Printful・Printify統合発表：2024年11月
● 主な戦略：ECフルフィルメント拡大・カスタム商品生産能力強化
ECプラットフォーム、自動化生産、クリエイター向け販売基盤、国際物流ネットワーク統合が市場構造を大きく変化させています。
アニメ関連アパレルとファンダム商品需要がカスタム印刷市場を押し上げ
ライセンス型ポップカルチャー商品やファンダム型アパレルは、カスタム印刷市場の重要成長トレンドになっています。
2024年6月、Spread Groupは「NARUTO」「NARUTO SHIPPUDEN」をテーマにした新アパレルコレクションを発表しました。
同コレクションには、カスタムパーカー、スウェットシャツ、グラフィックTシャツなどが含まれています。
アニメ関連商品統計
● Spread Groupアニメ商品発表：2024年6月
● 主な作品：「NARUTO」「NARUTO SHIPPUDEN」
● 主な商品：カスタムパーカー、スウェット、グラフィックTシャツ
世界の店舗型小売印刷・カスタム印刷サービス市場は、パーソナライズ商品、カスタムアパレル、プリントオンデマンド製品、ファンダム型ファッション、デジタル連携型印刷サービス需要拡大を背景に急速に成長しています。小売印刷企業は、ECフルフィルメント、自動化生産、統合型プリントオンデマンド基盤、カスタム商品展開を強化し、パーソナライズ商品需要拡大への対応を進めています。
クリエイターエコノミー、SNSトレンド、オンラインマーケットプレイス、ファンダム文化、小規模事業者向けブランド需要拡大が、アパレル、ギフト、販促商品、グラフィック商品、ビジネス印刷分野全体でカスタム印刷需要を押し上げています。
カスタムアパレル店舗分野が最も高成長な店舗フォーマットへ
カスタムアパレル・カスタムグッズ店舗分野は、2030年まで最も高い成長率を記録すると予測されています。
消費者は、パーソナライズパーカー、グラフィックTシャツ、限定商品、ファンダム型ファッション商品、ブランドアパレルなどへの支出を拡大しています。
カスタムアパレル店舗統計
● カスタムアパレル店舗予測CAGR（2025年～2030年）：9.2%
一方、コピーショップ・印刷サービスセンター分野は2025年に最大市場を維持しました。
コピーショップ・印刷センター統計
● コピーショップ市場規模（2025年）：31億7,900万ドル
● コピーショップ市場シェア：30.1%
小売印刷企業は、オンデマンド印刷、自動化カスタマイズ技術、オムニチャネル型受注管理への投資を加速しています。
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統合型プリントオンデマンド基盤拡大がカスタム印刷市場を変革
カスタム商品・アパレル印刷企業は、統合型プリントオンデマンド基盤拡大を進め、ECフルフィルメント能力強化とカスタム商品生産拡大を進めています。
2024年11月、PrintfulとPrintifyは、世界規模のカスタム商品印刷・フルフィルメント能力拡大を目的とした統合を発表しました。
Printfulの自社生産基盤とPrintifyの外部印刷ネットワークを統合することで、EC販売事業者やブランド向けカスタム商品サービス強化を進めています。
プリントオンデマンド拡大統計
● Printful・Printify統合発表：2024年11月
● 主な戦略：ECフルフィルメント拡大・カスタム商品生産能力強化
ECプラットフォーム、自動化生産、クリエイター向け販売基盤、国際物流ネットワーク統合が市場構造を大きく変化させています。
アニメ関連アパレルとファンダム商品需要がカスタム印刷市場を押し上げ
ライセンス型ポップカルチャー商品やファンダム型アパレルは、カスタム印刷市場の重要成長トレンドになっています。
2024年6月、Spread Groupは「NARUTO」「NARUTO SHIPPUDEN」をテーマにした新アパレルコレクションを発表しました。
同コレクションには、カスタムパーカー、スウェットシャツ、グラフィックTシャツなどが含まれています。
アニメ関連商品統計
● Spread Groupアニメ商品発表：2024年6月
● 主な作品：「NARUTO」「NARUTO SHIPPUDEN」
● 主な商品：カスタムパーカー、スウェット、グラフィックTシャツ