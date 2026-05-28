TVアニメ 『あかね噺』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII AKANE」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARKII」とのTVアニメ 『あかね噺』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「桜咲朱音」の1モデル。作品タイトルとモチーフを充電ケースと左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「桜咲朱音（CV：永瀬アンナ）」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにて切り替えが可能な「通常モード」と「落語モード」の2モード仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、計27ワードのボイスを楽しめます。落語モードの音声ガイダンス監修は落語監修を務める林家木久彦です。音質はTVアニメ『あかね噺』専用チューニング、描き下ろしイラストパッケージとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月29日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月29日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『あかね噺』 INTRODUCTION
その身一つで、芸を極めよ――
幼い頃から噺家の父・阿良川志ん太(あらかわしんた)の背中を見てその魔法のような落語に魅せられていた桜咲朱音(おう
さきあかね)は父が真打昇進をかけて挑んだ大一番の舞台で、衝撃的な事件を目撃する。
６年後――そこには、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む高校生になった朱音の姿があった。
話芸の極致で噺家たちが鎬を削る、本格落語ものがたり――ここに開幕!!
■公式HP：https://akane-banashi.com/
■公式X（@akanebanashi_PR）：https://x.com/akanebanashi_PR
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/AKANE_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463042
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年5月29日（金）15：00～2026年７月24日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「桜咲朱音」の1モデル。作品タイトルとモチーフを充電ケースと左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「桜咲朱音（CV：永瀬アンナ）」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにて切り替えが可能な「通常モード」と「落語モード」の2モード仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、計27ワードのボイスを楽しめます。落語モードの音声ガイダンス監修は落語監修を務める林家木久彦です。音質はTVアニメ『あかね噺』専用チューニング、描き下ろしイラストパッケージとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月29日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月29日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『あかね噺』 INTRODUCTION
その身一つで、芸を極めよ――
幼い頃から噺家の父・阿良川志ん太(あらかわしんた)の背中を見てその魔法のような落語に魅せられていた桜咲朱音(おう
さきあかね)は父が真打昇進をかけて挑んだ大一番の舞台で、衝撃的な事件を目撃する。
６年後――そこには、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む高校生になった朱音の姿があった。
話芸の極致で噺家たちが鎬を削る、本格落語ものがたり――ここに開幕!!
■公式HP：https://akane-banashi.com/
■公式X（@akanebanashi_PR）：https://x.com/akanebanashi_PR
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350517/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/AKANE_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463042
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年5月29日（金）15：00～2026年７月24日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定