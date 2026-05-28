東京NBC理事会員企業・カナミックネットワーク ―シンガポール高齢者ケア事業者とMOU締結

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一般社団法人東京ニュービジネス協議会（略称：東京NBC、会長：青木正之／Ubicomホールディングス代表取締役社長）会員企業である株式会社カナミックネットワーク（代表取締役社長/ 山本拓真 東京NBC理事）は、シンガポールの高齢者ケア事業者と提携し、AIを活用したケアソリューションの共同開発に向けたパイロット事業を開始するMOUを締結したことを発表しました。





本取り組みは、2026年3月、高市早苗首相とシンガポールのローレンス・ウォン首相が共同声明を発出した「日本・シンガポール戦略的パートナーシップ」に基づく国際連携プロジェクトの第一弾であり、日本で培ってきた介護DX・AI活用の知見をシンガポールの介護現場へ展開するものです。シンガポールでは近年「超高齢社会」へ突入するとされており、介護・医療現場における人材不足や業務負担の増加が大きな社会課題となっています。今回のプロジェクトでは、AIを活用したケア記録の自動文字起こしや、多職種間のタスク共有、日々のスケジュール最適化などを検証。介護現場の業務効率化を進めることで、現場スタッフが“人に寄り添うケア”へより集中できる環境づくりを目指しています。また、本プロジェクト締結式にはシンガポール政府関係者や、駐シンガポール日本国大使も出席しており、日本発の介護DXソリューションへの期待の高さがうかがえました。超高齢化という共通の社会課題に対し、日本企業が培った知見とテクノロジーを活かし、国境を越えて挑戦する本取り組みは、今後の介護・医療分野における国際連携モデルとしても注目されています。東京NBCでは、今回のような会員企業による海外展開や国際連携の挑戦を後押しするため、グローバルシフト委員会・グローバルアライアンス委員会を中心に、様々なプログラムを展開しています。▼株式会社カナミックネットワーク プレスリリースhttps://x.gd/MwS9u本件に関する問い合わせ先：一般社団法人東京ニュービジネス協議会 蒔田・内川東京都港区赤坂7丁目1-16オーク赤坂 6階Tel 03-3584-6080■株式会社カナミックネットワークについて2000 年設立、東京に本社を置く東証プライム市場上場企業。高齢者介護分野における医療・介護 事業管理ソフトウェアを提供する、日本を代表するヘルスケア DX プロバイダーです。地方自治体、 医師、看護師、ケアマネージャー、介護事業者をつなぐクラウドベースの情報共有プラットフォーム を専門としています。主力の「カナミッククラウドサービス」は、国内最多の在宅介護を運営するニ チイホールディングスをはじめ、日本全国 57,000 カ所の医療・介護施設で導入されています。代表取締役社長 山本拓真氏は、2020年6月より一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事を務めています。公式サイト：https://www.kanamic.net/■一般社団法人東京ニュービジネス協議会について1985年、当時の通商産業省の主導により発足した、起業家の育成・発掘、会員企業の経営強化や経営者相互の研鑽とネットワーキングを目的とした団体。公式サイト：https://www.nbc-world.net/

配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会

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