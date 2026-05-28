【プレスリリース／産業能率大学】湘南ベルマーレ 産能能率大学スペシャルデー2026開催



湘南地域を共に盛り上げる湘南ベルマーレをALL SANNOで応援！ 「産業能率大学スペシャルデー」開催！ ～この日限りの特別なノベルティプレゼントや好評だった来場者へのフェイスペイントを実施～

場所：レモンガススタジアム平塚（平塚市総合公園内）

産業能率大学（神奈川県伊勢原市、以下本学）は、オフィシャルプレミアムパートナーを務めるJリーグ加盟クラブ「湘南ベルマーレ」の冠試合「産業能率大学スペシャルデー」を5月30日（土）にレモンガススタジアム平塚（平塚市総合公園内）で開催いたします。今回で2004年の初開催から23回目の開催となります。

▲寄せ書きで埋まった応援フラッグ（2025年実施）

▲好評だったフェイスペイントの様子（2025年実施）

本学は2004年1月、湘南キャンパスのある伊勢原市を含む9市11町（現在）をホームタウンとする「湘南ベルマーレ」と提携関係を結び、大学では初となるJリーグチームのユニフォームスポンサーとなりました。「湘南ベルマーレ」との提携により、数々の取り組みを実現させており、昨年度からは新科目「湘南ベルマーレ コラボレーション プロジェクト」を開講し、「湘南ベルマーレに関わる企業の成長と発展に貢献する」というミッション達成を目標に、クラブと連携しながらパートナー企業の満足度向上施策を展開しました。

「産業能率大学スペシャルデー」は、湘南ベルマーレとの取り組みの一つとして毎年開催されている催しで、ホームタウンの中学校などに観戦チケットを寄贈する他、ホームタウンの人々や学生、教職員などの大学関係者がともに楽しめる様々な企画を用意しています。

過去には「産業能率大学ブース」で産業能率大学スペシャルデー学生委員会が考案した「オリジナル応援フラッグ」や「学生手作りのリボンチャーム」などのオリジナルグッズの配布と応援フラッグへの寄せ書き企画、先着500名へのフェイスペイントシールサービスなどを実施し、多くのサポーターの方にご好評をいただきました。

今 年は昨年も好評だった、来場者へのフェイスペイントブースの設置や来場者4,000人限定でノベルティのオリジナルナップザックの配布、本学学生のハーフタイムイベントへの出演などで会場を盛り上げます。

【産業能率大学スペシャルデー2026 開催概要】

■試合：湘南ベルマーレ VS いわきFC

■場所：レモンガススタジアム平塚（平塚市総合公園内）

■日時：2026年5月30日 (土) キックオフ 14：00～

■湘南ベルマーレHP：https://www.bellmare.co.jp/

▼当日配布予定のノベルティ

ⓒ湘南ベルマーレ