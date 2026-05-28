「個人のクリエーターの素晴らしい作品集を、書店の棚に届けたい！」。写真家・青山裕企氏を発起人に、新レーベル「UBU」が誕生＆新作写真集2冊を完全部数限定で刊行！
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、ポエムピースから新レーベル「UBU（ウブ）」を立ち上げ、出版第一弾として、発起人の写真家・青山裕企氏の代表作「少女礼讃」「ソラリーマン」の新作写真集を２冊同時に発売いたします。
SNSやスマホが広く普及し、書店で写真集や画集などを手にする機会が少なくなっている昨今。しかし、クオリティの高い作品集を作成し、フェアやイベントで発表・発売している写真家や表現者はたくさんいます。
「インディペンデントな素晴らしい写真集を、書店の棚に届けたい」という熱い思いで、新レーベル「UBU」を立ち上げたのは、100冊以上の写真集を出版し、第一線で活躍を続ける写真家の青山裕企氏。「個人で作った写真集を書店に流通させるハードルを下げたい」「初めての写真集が書店の棚に並んでいるという感動的な体験を、多くの写真家に提供したい」との願いを込め、新レーベルの第一弾として、「少女礼讃 Bootleg 〇」を2026年5月30日に、「父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025」を2026年6月5日に発売します。
純粋な芸術性の高い写真集を一般の人にも手に取ってもらえるよう、「癖の強さはそのままに、どうしても所有したくなる本」「豊かな芸術的空間を手軽に楽しんでもらえること」を意識して仕上げた２冊。表紙のおしゃれなたたずまいに惹かれて手をとり、開いてみたらそのエネルギーにびっくりする、ギャップに満ちた作品集です。
「UBU」では、写真家に限らず、あらゆる表現者の書籍を継続的に刊行予定。デザインや編集の工程をバックアップしてゼロから作る本もあれば、すでに完成している本を流通網にのせるものまで、複数のスタイルを準備し、個人でも自由に書店へ流通できる仕組みづくりに挑戦していきます。
【出版記念展示の予定】
出版を記念して、青山氏が特別展示を予定しています。
会期：2026年6月23日（火）～29日（月）
場所：ユカイハンズギャラリー（東京都文京区関口1-30-9）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350580/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350580/images/bodyimage2】
青山氏の伝説的写真集の最新作！
『少女礼讃 Bootleg 〇』を5月30日に、『父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025』を6月5日に発売！
「リアルな少女のありのままの真実」を写す「少女礼讃 Bootleg 〇」
ひとりの少女を2018年から撮り続け、多くのファンを魅了してきた写真集「少女礼讃」シリーズ最新作。未収録の写真を中心に、完全未発表の写真も多く掲載しました。過去最大の大判写真集で、ウェブでは表現しきれないポートレート写真の強度と迫力を堪能することができます。
★詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37186/
空を跳ぶサラリーマン（＝ソラリーマン）の姿に感動と希望を詰め込んだ
「父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025」
サラリーマン一筋で生きてきた青山氏の父が亡くなったことをきっかけに、ソラリーマンを撮るようになって、20年。作品の歴史が分かるテキストも多数収録。跳んでいるサラリーマンを見ると、なぜか笑顔になって明るい気分になります。大切な方へのプレゼントにも。
「サラリーマン経験のない僕は、会社を背負って汗水流して働く父親たちが、空を跳ぶヒーローに変身する一瞬をみつけることに、強い感動と希望を抱きます。記号的なスーツ姿のサラリーマンを日常の世界から跳ばせることで、彼らは輝きを放ち、個性をみせてくれます。」（本文より）
★詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37191/
【著者プロフィール】
青山裕企（あおやまゆうき）
写真家。
1978年、愛知県名古屋市生まれ。
2005年、筑波大学人間学類（心理学専攻）卒業、 上京して写真家として独立。
2007年、キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。
2009年～、 写真集などの著書を商業出版で100冊以上刊行（翻訳版も多数）。
主な作品『ソラリーマン』『スクールガール・コンプレックス』『少女礼讃』など。
『スクールガール・コンプレックス』は、2013年に映画化（主演：森川葵・門脇麦）。
写真集はシリーズ累計10万部以上のベストセラーとなる。
2015年 写真集『むすめと！ソラリーマン』が、日本や海外のメディア（BBC・CNNなど）で、数多く取り上げられる。
吉高由里子・指原莉乃・生駒里奈・オリエンタルラジオなど、時代のアイコンとなる俳優・アイドル・タレントの写真集の撮影を担当している。
また未知の写真家を応援すべく、写真出版賞（スプリングインク主催）の特別審査員を務めている。
【書籍情報】
書名：少女礼讃 Bootleg 〇（しょうじょらいさんブートレグまる）
著者：青山裕企
発売日：2026年5月30日
価格：3850円(税込)
発行：UBU
発売：ポエムピース
体裁：B4判変型（257×257ミリ）48ページ 並製
ISBN：9784911440049
【書籍情報】
書名：父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025（ちちをとばせて ソラリーマンにじゅうねんし 2006-2025）
著者：青山裕企
発売日：2026年6月5日
価格：3850円(税込)
発行：UBU
発売：ポエムピース
体裁：B6判変型（132×172ミリ） 96ページ 上製
ISBN：9784911440056
________________________________________
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
SNSやスマホが広く普及し、書店で写真集や画集などを手にする機会が少なくなっている昨今。しかし、クオリティの高い作品集を作成し、フェアやイベントで発表・発売している写真家や表現者はたくさんいます。
「インディペンデントな素晴らしい写真集を、書店の棚に届けたい」という熱い思いで、新レーベル「UBU」を立ち上げたのは、100冊以上の写真集を出版し、第一線で活躍を続ける写真家の青山裕企氏。「個人で作った写真集を書店に流通させるハードルを下げたい」「初めての写真集が書店の棚に並んでいるという感動的な体験を、多くの写真家に提供したい」との願いを込め、新レーベルの第一弾として、「少女礼讃 Bootleg 〇」を2026年5月30日に、「父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025」を2026年6月5日に発売します。
純粋な芸術性の高い写真集を一般の人にも手に取ってもらえるよう、「癖の強さはそのままに、どうしても所有したくなる本」「豊かな芸術的空間を手軽に楽しんでもらえること」を意識して仕上げた２冊。表紙のおしゃれなたたずまいに惹かれて手をとり、開いてみたらそのエネルギーにびっくりする、ギャップに満ちた作品集です。
「UBU」では、写真家に限らず、あらゆる表現者の書籍を継続的に刊行予定。デザインや編集の工程をバックアップしてゼロから作る本もあれば、すでに完成している本を流通網にのせるものまで、複数のスタイルを準備し、個人でも自由に書店へ流通できる仕組みづくりに挑戦していきます。
【出版記念展示の予定】
出版を記念して、青山氏が特別展示を予定しています。
会期：2026年6月23日（火）～29日（月）
場所：ユカイハンズギャラリー（東京都文京区関口1-30-9）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350580/images/bodyimage2】
青山氏の伝説的写真集の最新作！
『少女礼讃 Bootleg 〇』を5月30日に、『父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025』を6月5日に発売！
「リアルな少女のありのままの真実」を写す「少女礼讃 Bootleg 〇」
ひとりの少女を2018年から撮り続け、多くのファンを魅了してきた写真集「少女礼讃」シリーズ最新作。未収録の写真を中心に、完全未発表の写真も多く掲載しました。過去最大の大判写真集で、ウェブでは表現しきれないポートレート写真の強度と迫力を堪能することができます。
★詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37186/
空を跳ぶサラリーマン（＝ソラリーマン）の姿に感動と希望を詰め込んだ
「父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025」
サラリーマン一筋で生きてきた青山氏の父が亡くなったことをきっかけに、ソラリーマンを撮るようになって、20年。作品の歴史が分かるテキストも多数収録。跳んでいるサラリーマンを見ると、なぜか笑顔になって明るい気分になります。大切な方へのプレゼントにも。
「サラリーマン経験のない僕は、会社を背負って汗水流して働く父親たちが、空を跳ぶヒーローに変身する一瞬をみつけることに、強い感動と希望を抱きます。記号的なスーツ姿のサラリーマンを日常の世界から跳ばせることで、彼らは輝きを放ち、個性をみせてくれます。」（本文より）
★詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37191/
【著者プロフィール】
青山裕企（あおやまゆうき）
写真家。
1978年、愛知県名古屋市生まれ。
2005年、筑波大学人間学類（心理学専攻）卒業、 上京して写真家として独立。
2007年、キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。
2009年～、 写真集などの著書を商業出版で100冊以上刊行（翻訳版も多数）。
主な作品『ソラリーマン』『スクールガール・コンプレックス』『少女礼讃』など。
『スクールガール・コンプレックス』は、2013年に映画化（主演：森川葵・門脇麦）。
写真集はシリーズ累計10万部以上のベストセラーとなる。
2015年 写真集『むすめと！ソラリーマン』が、日本や海外のメディア（BBC・CNNなど）で、数多く取り上げられる。
吉高由里子・指原莉乃・生駒里奈・オリエンタルラジオなど、時代のアイコンとなる俳優・アイドル・タレントの写真集の撮影を担当している。
また未知の写真家を応援すべく、写真出版賞（スプリングインク主催）の特別審査員を務めている。
【書籍情報】
書名：少女礼讃 Bootleg 〇（しょうじょらいさんブートレグまる）
著者：青山裕企
発売日：2026年5月30日
価格：3850円(税込)
発行：UBU
発売：ポエムピース
体裁：B4判変型（257×257ミリ）48ページ 並製
ISBN：9784911440049
【書籍情報】
書名：父を跳ばせて ソラリーマン二十年史 2006-2025（ちちをとばせて ソラリーマンにじゅうねんし 2006-2025）
著者：青山裕企
発売日：2026年6月5日
価格：3850円(税込)
発行：UBU
発売：ポエムピース
体裁：B6判変型（132×172ミリ） 96ページ 上製
ISBN：9784911440056
________________________________________
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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