バザルト(R)がクリニック・産婦人科との連携体制をスタート--医療と民間サロンが協力して担う、新しい妊活サポートのかたち
不妊治療を経験する夫婦が増加する一方、「治療を始める前に体を整えたい」「治療中も心身のケアを続けたい」というニーズに応える場所は、いまだ十分とは言えない。医療機関でのケアと、日常的に通えるサロンでのケアを組み合わせることへの需要は高まっているが、医療と民間サロンが連携した妊活サポートの仕組みはほとんど整備されていないのが現状だ。
こうした状況を受け、婦人科医推奨・医学論文掲載のトリートメント技術「バザルト(R)」（商標登録第5972921号）を運営する株式会社ウェルフィット（代表取締役：林ゆうこ）は、2026年3月よりクリニック・産婦人科との連携体制（メディカル連携）をスタートさせた。妊活・産前・産後のサポートを、医療機関とバザルト(R)認定サロンが協力して担う体制の構築を進めており、医療と民間ケアの両輪で女性の妊活を支える新しいモデルの確立を目指している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350641/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350641/images/bodyimage2】
バザルト(R)は、遠赤外線効果を持つ特殊形状の天然石を使用したトリートメント技術で、外部から熱を加えるのではなく体が自ら熱を生み出す力を引き出すという作用が特徴。ホルモンバランスの安定や体温調節機能の改善をサポートし、妊活領域での活用実績を積み重ねてきた。医学専門誌「医学と薬学」第78巻8号（pp.977-990）への論文掲載および婦人科医推奨取得済みという、民間トリートメント技術としては異例のエビデンス基盤を持つ。この取り組みは全国流通の妊活専門誌にも取り上げられており、2026年3月の連携スタート以降、全国の助産院・産婦人科からの問い合わせが継続的に寄せられるなど、医療関係者からの注目が高まっている。
今回のメディカル連携では、クリニック・産婦人科との協力体制のもと、近隣のバザルト(R)認定サロンへの案内・相談窓口を整備していく。不妊治療と並行した体質改善サポート、産前・産後の継続ケアまでを一貫して対応できる体制を、全国に広げていくことを目指す。WELLFIT Esthetic Collegeは東京・大阪・名古屋・福岡・仙台の5都市で講座を開講しており、累計指導サロンオーナー数は8,000名超。医療との連携を新たな柱として、バザルト(R)妊活ケアのさらなる普及を進めていく。
※効果には個人差があります。
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）
代表取締役：林ゆうこ
公式サイト：https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
こうした状況を受け、婦人科医推奨・医学論文掲載のトリートメント技術「バザルト(R)」（商標登録第5972921号）を運営する株式会社ウェルフィット（代表取締役：林ゆうこ）は、2026年3月よりクリニック・産婦人科との連携体制（メディカル連携）をスタートさせた。妊活・産前・産後のサポートを、医療機関とバザルト(R)認定サロンが協力して担う体制の構築を進めており、医療と民間ケアの両輪で女性の妊活を支える新しいモデルの確立を目指している。
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バザルト(R)は、遠赤外線効果を持つ特殊形状の天然石を使用したトリートメント技術で、外部から熱を加えるのではなく体が自ら熱を生み出す力を引き出すという作用が特徴。ホルモンバランスの安定や体温調節機能の改善をサポートし、妊活領域での活用実績を積み重ねてきた。医学専門誌「医学と薬学」第78巻8号（pp.977-990）への論文掲載および婦人科医推奨取得済みという、民間トリートメント技術としては異例のエビデンス基盤を持つ。この取り組みは全国流通の妊活専門誌にも取り上げられており、2026年3月の連携スタート以降、全国の助産院・産婦人科からの問い合わせが継続的に寄せられるなど、医療関係者からの注目が高まっている。
今回のメディカル連携では、クリニック・産婦人科との協力体制のもと、近隣のバザルト(R)認定サロンへの案内・相談窓口を整備していく。不妊治療と並行した体質改善サポート、産前・産後の継続ケアまでを一貫して対応できる体制を、全国に広げていくことを目指す。WELLFIT Esthetic Collegeは東京・大阪・名古屋・福岡・仙台の5都市で講座を開講しており、累計指導サロンオーナー数は8,000名超。医療との連携を新たな柱として、バザルト(R)妊活ケアのさらなる普及を進めていく。
※効果には個人差があります。
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）
代表取締役：林ゆうこ
公式サイト：https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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